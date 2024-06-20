Marca gaúcha mantém qualidade e tradição na mesa do capixaba

Cultivado na região central do Rio Grande do Sul, Arroz Sepé valoriza trabalho agrícola local Crédito: Arroz Sepé/Divulgação

Mais do que um alimento especial na mesa dos brasileiros, o Arroz Sepé é símbolo de tradição, qualidade e compromisso com a comunidade. Cultivado na região central do Rio Grande do Sul, o grão é produzido pela Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), empresa que valoriza o trabalho dos agricultores gaúchos.

O Arroz Sepé, marca da Cotrisel, tem uma história marcada por dedicação e qualidade. Conforme explica a assessora de Comunicação e Marketing da empresa, Juliana Graebner, a cooperativa foi fundada há mais de 40 anos com a missão de promover práticas sustentáveis e justas, além de garantir o respeito ao meio ambiente e a priorização do desenvolvimento da sua região de atuação.

"A Cotrisel reúne famílias que, geração após geração, dedicam-se à produção de arroz de alta qualidade. A cooperação e o trabalho em conjunto são valores que se refletem em cada grão de arroz que chega à mesa dos brasileiros." Juliana Graebner - Assessora de Comunicação e Marketing da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé

Ela ressalta que, para atingir esse objetivo, é realizada uma seleção rigorosa para aplicar as melhores sementes e os controles de qualidade mais adequados em todas as etapas da produção. “A dedicação ao relacionamento com os consumidores e a inovação contínua também tornam a Sepé uma marca confiável para seus consumidores”, sublinha.

Em solo capixaba, investimentos para uma distribuição eficiente reforçam o alcance dos padrões de excelência esperados pelos consumidores, complementa. “Também procuramos manter uma parceria sólida com os varejistas capixabas para fortalecer ainda mais a nossa presença no mercado regional”, aponta Juliana.

União da comunidade Sepé

Recentemente, o Rio Grande do Sul enfrentou uma catástrofe climática que testou a força e a resiliência da população local. Por isso, Juliana salienta que o valor do Arroz Sepé reside tanto na qualidade entregue para a alimentação do brasileiro como também no fomento socioeconômico da empresa a uma rede de agricultores coesa.

Na planta industrial da Cotrisel, Arroz Sepé é embalado para ir às gôndolas dos pontos de venda Crédito: Arroz Sepé/Divulgação

“A catástrofe climática que afetou o Rio Grande do Sul certamente impactou nossos negócios e prejudicou a produção agrícola e a cadeia de abastecimento. Em resposta a isso, estamos trabalhando com os agricultores atingidos pela tragédia, oferecendo suporte técnico e financeiro”, afirma Juliana Graebner.