Marca de frango aprimora a alimentação para aves e entrega mais qualidade ao consumidor

A KiFrango trabalha para garantir que seus alimentos estejam estejam livres de contaminações de metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias cancerígenas aos seres humanos. Crédito: KiFrango/Divulgação

Prestar atenção ao que se coloca na mesa é fundamental para que a alimentação seja feita de forma equilibrada. Afinal, além de saborosas, boas refeições podem ser saudáveis, ricas em proteínas e fibras e livres de contaminantes. Seguindo essas premissas, a Kifrango introduziu minerais orgânicos e 100% vegetais na ração das aves.

A composição selecionada busca se aproximar da maneira mais estreita possível dos elementos encontrados na natureza, facilitando a absorção dos nutrientes de modo saudável e natural, explica Elder Marim, diretor-superintendente da Proteinorte, fabricante da Kifrango.

Na prática, isso garante que os alimentos da Kifrango estejam livres de contaminações de metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias cancerígenas aos seres humanos. Proporciona, ainda, alto valor nutricional, carnes mais saborosas e maior rendimento no preparo.

“Temos um compromisso com a qualidade, e isso se aplica no cuidado com a comunidade e ao meio ambiente, desde o tratamento da água utilizada na indústria e nas granjas até o processamento dos resíduos sólidos, que são reciclados em sua totalidade, transformando-se em adubos e matérias-primas para ração animal”, destaca.

Sustentabilidade

A sustentabilidade, uma das bandeiras da empresa, é reforçada com a adoção de minerais orgânicos na criação das aves, uma vez que isso contribui para a redução da poluição ambiental causada pela excreção desses minerais na natureza.

“Na Kifrango, temos total consciência e atenção com esses aspectos. Desde as granjas onde criamos os frangos até a chegada dos produtos no supermercado, tudo que fazemos precisa estar de acordo com as normas vigentes de proteção e cuidados com o meio ambiente e as pessoas. Não abrimos mão desses cuidados por questão de valores e cultura da nossa gestão”, pontua Elder Marim.

História

Com 45 anos de mercado, a empresa, hoje, conta com mais de 3 mil pontos de venda em todo o Estado do Espírito Santo e uma capacidade de abate de até 150 mil aves por dia, em um parque industrial com 27 mil m² de área, sendo 13 mil m² de área construída.

“Sempre estivemos preocupados com a excelência dos nossos produtos e, por isso, investimos em aviários próprios, além de uma ampla rede integrada de produtores locais, com o objetivo de manter um rígido controle sobre a alimentação, manejo e bem-estar das aves”, observa o gestor.

KiFrango