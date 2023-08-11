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Marca de frango aprimora a alimentação para aves e entrega mais qualidade ao consumidor

Com rações ricas em minerais orgânicos, a Kifrango tem apostado na criação de aves para carnes mais saborosas, com alto valor nutricional e maior rendimento no preparo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

11 ago 2023 às 18:39

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 18:39

A KiFrango trabalha para garantir que seus alimentos estejam estejam livres de contaminações de metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias cancerígenas aos seres humanos.
A KiFrango trabalha para garantir que seus alimentos estejam estejam livres de contaminações de metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias cancerígenas aos seres humanos. Crédito: KiFrango/Divulgação
Prestar atenção ao que se coloca na mesa é fundamental para que a alimentação seja feita de forma equilibrada. Afinal, além de saborosas, boas refeições podem ser saudáveis, ricas em proteínas e fibras e livres de contaminantes. Seguindo essas premissas, a Kifrango introduziu minerais orgânicos e 100% vegetais na ração das aves.
A composição selecionada busca se aproximar da maneira mais estreita possível dos elementos encontrados na natureza, facilitando a absorção dos nutrientes de modo saudável e natural, explica Elder Marim, diretor-superintendente da Proteinorte, fabricante da Kifrango.
Na prática, isso garante que os alimentos da Kifrango estejam livres de contaminações de metais pesados, dioxinas e PCBs, substâncias cancerígenas aos seres humanos. Proporciona, ainda, alto valor nutricional, carnes mais saborosas e maior rendimento no preparo.
“Temos um compromisso com a qualidade, e isso se aplica no cuidado com a comunidade e ao meio ambiente, desde o tratamento da água utilizada na indústria e nas granjas até o processamento dos resíduos sólidos, que são reciclados em sua totalidade, transformando-se em adubos e matérias-primas para ração animal”, destaca.

Sustentabilidade 

A sustentabilidade, uma das bandeiras da empresa, é reforçada com a adoção de minerais orgânicos na criação das aves, uma vez que isso contribui para a redução da poluição ambiental causada pela excreção desses minerais na natureza.
“Na Kifrango, temos total consciência e atenção com esses aspectos. Desde as granjas onde criamos os frangos até a chegada dos produtos no supermercado, tudo que fazemos precisa estar de acordo com as normas vigentes de proteção e cuidados com o meio ambiente e as pessoas. Não abrimos mão desses cuidados por questão de valores e cultura da nossa gestão”, pontua Elder Marim.

História

Com 45 anos de mercado, a empresa, hoje, conta com mais de 3 mil pontos de venda em todo o Estado do Espírito Santo e uma capacidade de abate de até 150 mil aves por dia, em um parque industrial com 27 mil m² de área, sendo 13 mil m² de área construída.
“Sempre estivemos preocupados com a excelência dos nossos produtos e, por isso, investimos em aviários próprios, além de uma ampla rede integrada de produtores locais, com o objetivo de manter um rígido controle sobre a alimentação, manejo e bem-estar das aves”, observa o gestor.

KiFrango 

  • Contato: (27) 2103 - 1133  
  • Site: kifrango.com.br
  • Endereço: Rua Henrique de Coimbra, 469 | Interlagos - Linhares/ES | CEP 29903-105.

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