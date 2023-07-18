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Marca de arroz investe em sustentabilidade e ganha selo de reconhecimento por reciclagem

Arroz Sepé incorporou uma série de medidas sustentáveis, desde a produção e o processo de embalagem até o tratamento de resíduos

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 17:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 17:30
Fabrica da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé
Fabrica da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé, adota ações sustentáveis nos processos Crédito: Divulgação
Mais do que simplesmente consumir um alimento, o público busca hoje conhecer sobre o que está por trás dos processos que levam o produto à mesa e como essa produção pode impactar o meio ambiente.
Ter no mercado itens voltados a práticas sustentáveis posiciona favoravelmente negócios, marcas e empresas neste cenário de discussões sobre a proteção ao meio ambiente. Para o Arroz Sepé, esse valor é prioridade, sendo atestado por conquistas como o selo EuReciclo nas embalagens, por reciclar plástico.
Presente no Espírito Santo há mais de 40 anos, a marca passou a incorporar uma série de medidas sustentáveis voltadas a fazer com que o produto que chega aos capixabas tenha ainda mais qualidade e responsabilidade ambiental.
Selo Eu Reciclo, conquistado pelo Arroz Sepé
Selo Eu Reciclo, conquistado pelo Arroz Sepé Crédito: Divulgação
“A sustentabilidade sempre foi uma das nossas pautas, porém, nos últimos três anos, intensificamos nosso trabalho para buscar melhores alternativas e estamos em constante análise sobre o tema e vendo de qual forma podemos ser ainda mais ativos na causa”, afirma Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor financeiro e comercial da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fabricante do produto.
O gestor destaca que o principal motivo para essa preocupação ambiental, além de contribuir para o meio ambiente, é fazer um produto de qualidade para os consumidores.
"Queremos entregar a eles o nosso melhor, que é um arroz soltinho, de qualidade, que rende muito, por um preço justo. O Espírito Santo é um Estado maravilhoso, com uma grande aceitação do nosso produto, com pessoas que prezam pela qualidade e tradição, que só o Arroz Sepé entrega."
Pedro Milton Bolzan de Franceschi - Diretor financeiro e comercial da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé
Para o diretor, a preocupação em preservar os recursos naturais converte-se em boas condições para a produção no setor de arroz. Por isso, o Sepé tem desenvolvido uma série de ações sustentáveis. A seguir, estão listadas algumas.

01

● Logística reversa

Por meio dessa tecnologia, é reciclado um grande volume de plástico. Essa iniciativa levou o Arroz Sepé a ganhar o selo EuReciclo nas embalagens.

02

● Energia renovável

As unidades da Cotrisel fazem uso de energia fotovoltaica, produzida a partir da luz solar.

03

● Resíduos

 Todas as unidades da Cotrisel contam com tratamento adequado dos resíduos, além de um programa de coleta seletiva atuante, com destino correto para cada material. As embalagens de defensivos agrícolas, utilizados pelos produtores rurais associados da Cotrisel, também precisam fazer a devolução das suas embalagens para descarte e reciclagem de forma correta.

04

● Cascas de arroz

Aquelas produzidas no processo de beneficiamento dos grãos são enviadas para uma usina termelétrica e transformadas em energia elétrica.

05

● Indústrias

 Todas as indústrias e unidades de recebimento de grãos contam com coletores de pó para evitar, durante o processo de beneficiamento dos grãos, a poluição do ar.

06

● Programas de conscientização

 São realizadas ações com os associados da cooperativa e da comunidade, orientando esse público sobre os cuidados com os recursos naturais e redução da poluição.
Pedro de Franceschi finaliza ressaltando o histórico respeitável da marca ao longo de quatro décadas. “Nosso produto se destaca pela tradição conquistada ao longo desses mais de 40 anos, além da nossa qualidade e preocupação com nossos consumidores”, afirma.

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