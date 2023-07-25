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Conteúdo de Marca

Mais sustentabilidade, economia e potência com geração Euro 6

Modelos da Mercedes-Benz, disponíveis na Vitória Diesel, adotaram sistema para serem menos poluentes e ter menor consumo de combustível

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 16:57

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 16:57
Actros Euro 6, da Mercedes-Benz (Vitória Diesel)
O Actros Euro 6, da Mercedes-Benz, é um dos modelos disponíveis na Vitória Diesel com sistema mais econômico Crédito: Divulgação
Desde o início deste ano, a Vitória Diesel, concessionária Mercedes-Benz no Espírito Santo, oferta caminhões, ônibus e veículos comerciais leves que atendem às exigências das normas de emissões do Proconve P8, equivalentes ao Euro 6. Além de tornar os veículos menos poluentes, garantindo redução no consumo de combustível, a marca alemã atualizou a linha com mais itens de segurança, conveniências, potência e recursos.
Com a mudança, a Mercedes-Benz conseguiu agregar uma vantagem aos veículos comerciais da marca: a economia. Os veículos já nascem mais econômicos e ainda ganham torque (força) para movimentar a carga.
“Destacamos a alta capacidade de carga, com uma excelente redução no consumo de combustível e baixo custo operacional, com excelente padrão de conforto. Isso se traduz em rentabilidade e satisfação daqueles que conduzem. O veículo alia soluções conectadas, segurança, tecnologia e economia, pensando sempre que o veículo do nosso cliente não pode parar”, afirma Alberto Nascimento Correa, diretor comercial da Vitória Diesel.
A concessionária, que atua no mercado há 63 anos, com cinco filiais Mercedes-Benz no Estado, participa com 37% de tudo que se emplaca de caminhões no Espírito Santo. Com toda essa experiência, a Vitória Diesel, com seus 400 colaboradores, entende que o veículo do cliente é uma empresa geradora de receita e, por isso, compreende que a disponibilidade é um valor maior.
"O produto está disponível quando ele está funcionando, pronto para transportar pessoas e cargas. Por isso, nós primamos por manter sempre a melhor disponibilidade"
Alberto Nascimento Correa - Diretor comercial da Vitória Diesel
Para tanto, continua o diretor comercial, a concessionária usa a melhor máquina e os melhores componentes, que são os pneus Michelin e os veículos Mercedes-Benz, aliados ao trabalho técnico e à estrutura dedicada ao cliente. “Com isso, na ponta, a Vitória Diesel consegue entregar disponibilidade. O veículo do nosso cliente não pode parar.”
Alberto Nascimento Correa, diretor comercial da Vitória Diesel
Alberto Nascimento: propósito da empresa é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas Crédito: Divulgação
Ele ainda observa que toda a estrutura da Vitória Diesel atua com esse foco. Dentro das oficinas, agilizando o trabalho de manutenção dos caminhões para ter o menor tempo de reparo, ou trabalhando para dar velocidade na entrega de bens e serviços.
“Como Grupo Águia Branca, temos um propósito de mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Este propósito norteia todas as nossas ações de relacionamento com o mercado, ouvindo os nossos clientes e stakeholders, conhecendo suas dores, buscando sempre oferecer soluções, seja em produtos, seja em serviços que se adaptem às suas necessidades e desejos”, conclui Alberto Nascimento.

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