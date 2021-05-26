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Lugar para chamar de lar: os ambientes mais reformados na pandemia

Cozinha, sala e varanda se destacaram na busca por mudanças em casa. Ao fazer obras, encontrar variedade de produtos no mesmo lugar é fundamental, alertam especialistas

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 21:20

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 mai 2021 às 21:20
Cuba dupla pode ser uma mão na roda na hora de planejar uma cozinha mais prática.
Cuba dupla pode ser uma mão na roda na hora de planejar uma cozinha mais prática. Crédito: A.S. Material de Construção/Divulgação
Olhar com outro olhar: é o que a maioria das pessoas fez quando se viu 24 horas (há mais de um ano) dentro de casa. Quanto mais tempo confinados, maior a vontade de mudar algo, reformar, cuidar, fazer diferente… e até fazer melhor. Quem pode afirmar isso com propriedade são os arquitetos e designers de interiores. É que desde o início da pandemia, os projetos ganharam necessidades específicas do novo momento em que estamos vivendo. Afinal, o lar deixou de ser simplesmente um lugar para dormir e tornou-se um refúgio para todo o dia.
“O aparador na entrada da casa que antes era apoio para adornos e chaves dá lugar aos bancos, suportes de bolsas e local para sapatos, criando ali um espaço para a higienização de quem vem da rua”, exemplifica a arquiteta Carol Del Piero. Ainda preocupados com a higienização, ela conta que os moradores têm solicitado bancadas mais espaçosas na cozinha e área de serviço, como uma área de apoio para a limpeza das compras.
“Outra mudança que não podemos deixar de citar é o home office. Esse espaço ganhou destaque e tornou-se imprescindível. Seja em uma bancada na sala de estar, um ambiente exclusivo para o escritório ou em um espaço reservado no quarto, o que não pode faltar é funcionalidade, ergonomia e conforto”, explica Carol, sobre os ambientes destinados às atividades de trabalho em casa.
Nessa área de cozinha, o porcelanato de madeira foi o escolhido para compor o ambiente.
Nessa área de cozinha, o porcelanato de madeira foi o escolhido para compor o ambiente. Crédito: A.S. Material de Construção/Divulgação
Para o design de interiores Regilano Dornelas, o quarto de visitas foi, disparado, o cômodo que mais passou por reformas durante o período de isolamento social. “Seja pequeno, seja grande, quem tinha um quarto de visita acabou transformando o cômodo em um local de trabalho e melhorou a iluminação e a climatização", garante.
Depois disso, ele conta que a adaptação mais desejada para melhorar a sensação de prazer e bem-estar durante a reclusão foi ‘levar’ o restaurante, o cinema e os shows para dentro de casa. Mas como assim? “Investindo em uma área gourmet e em uma sala de estar integrada com a varanda. Quem gosta de cozinhar, montar mesa posta, e receber, quis valorizar e unir esses ambientes”, diz.
Como as mudanças foram feitas em diferentes ambientes ao mesmo tempo, os especialistas alertam que encontrar a maior variedade de produtos no mesmo lugar é extremamente importante e facilitador. Há 30 anos construindo histórias, a A.S Material de Construção está junto de muitas famílias durante essas reformas, com uma linha completa que vai desde utilidades do lar, revestimentos, pisos, armários, portas e esquadrias, de acabamentos a material bruto e hidráulico. Além da loja, situada em Itapuã, Vila Velha, o atendimento também passou a ser feito via WhatsApp, um modo prático e seguro de encurtar distâncias.
De acordo com o projeto, uma cuba marrom pode deixar o ambiente mais bonito e dar um toque especial à decoração.
De acordo com o projeto, uma cuba marrom pode deixar o ambiente mais bonito e dar um toque especial à decoração. Crédito: A.S. Material de Construção/Divulgação

MELHOR LUGAR DO MUNDO

Segundo a arquiteta e designer de interiores Simone Murelli, as pessoas passaram a olhar a casa como um espaço definitivo de convivência, sem uma transição obrigatória para o exterior. Ela acredita que a população traçou um objetivo em comum: transformar a casa no melhor lugar do mundo! “Surgiu um desejo maior de ter uma casa mais aconchegante, com roupa de cama confortável, um bom sofá, almofadas e elementos que remetem à natureza por meio de plantas, cores, texturas naturais, pedra e cimento”, pondera.
A especialista também percebeu um aumento no interesse por animais de estimação – que são ótimos companheiros para todas as idades. Murelli ressalta que moldar a casa de acordo com a personalidade de seus donos é fundamental para chamá-la efetivamente de lar. “É preciso fortalecer a identificação. Mais do que nunca, a casa tornou-se um refúgio de aconchego e paz. Para alcançar tudo isso, devemos tornar os ambientes funcionais e confortáveis, respeitando a individualidade de cada morador”, avalia.
Del Piero complementa: “Nós fazemos o projeto da casa com funcionalidade e beleza. Mas sempre falo que quem vai transformá-la em lar são os próprios moradores, ao levar a história deles para dentro dos ambientes, com quadros, lembranças de viagens, cheiros, texturas que os fazem se sentir bem, que traga a eles a sensação de pertencimento”, afirma. Para Dornelas, o ponto de partida para acertar na decoração é identificar o estilo dos moradores.
Nesse ambiente com um ar sofisticado foi usado o porcelanato liso no piso.
Nesse ambiente com um ar sofisticado foi usado o porcelanato liso no piso. Crédito: A.S. Material de Construção/Divulgação
“Precisamos entender se eles são mais modernos, clean ou práticos. Vale ressaltar que na hora de decorar não existe certo ou errado! É importante que a pessoa se sinta à vontade para expressar os seus gostos e personalidade nos móveis, objetos e cores. Uma dica que eu sempre dou é aproveitar elementos chaves e adornos de família que remetem a uma memória afetiva”, finaliza. Ou seja, não é somente a construção, revestimentos, pé-direito duplo ou cozinha integrada que irão te fazer sentir-se em casa, mas sim tudo isso, agregado à vivência e experiências pessoais.

LAR PRECISA DE REGRAS

Muito se tem falado sobre os novos jeitos de morar e o que as tendências apontam como sendo o futuro da casa. Para a psicóloga Poliane Campos, a pandemia provocou uma mudança no comportamento dos moradores, sim, porque abriu os olhos deles para a importância de tornar o lar um reduto de conforto e acolhimento. “Nós estávamos inseridos em uma rotina de sair e entrar em casa como se fosse apenas um dormitório e sem valorizar os aspectos físicos (de estrutura) e os aspectos emocionais (de convivência) que podem ser construídos no lar”, pontua.
A especialista acredita que o saldo dessa mudança é positivo e explica o porquê: “Indivíduos de uma mesma casa passaram a conviver mais uns com os outros. Isso exige mais compreensão e paciência, porque o enclausuramento é estressante e nem sempre a pessoa está bem todos os dias. No entanto, esse contato mais próximo incentiva o diálogo. Quando as pessoas passam a conversar mais, elas se conhecem melhor e estreitam os laços”, conta a psicóloga.
Com um acabamento primoroso, a torneira cromada deixa o ambiente mais elegante.
Com um acabamento primoroso, a torneira cromada deixa o ambiente mais elegante. Crédito: A.S. Material de Construção/Divulgação
Porém, para que isso funcione da melhor maneira possível, Campos reforça a importância de estabelecer regras para o lar. “As crianças, por exemplo, têm que ter disciplina, como um tempo estabelecido para as refeições, para mexer no celular, para estudar, ajudar em casa e realizar demais atividades. Acredito que as pessoas estão se desenvolvendo e esse tempo maior juntos deve ser bem aproveitado”.

SERVIÇO

A.S. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Site

Instagram

Endereço

Rua Antônio Ataíde, 1845, Itapoã, Vila Velha - ES

Horário de funcionamento

De segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e aos sábados das 8h às 13h

Contato

(27) 3041-4545 ou 99991-3840

Variedade de produtos da A.S. Material de Construção

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