Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Loja de tintas do Sul do Estado planeja expansão

Com nove unidades, distribuídas por Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades da região Sul, a Casa das Tintas quer expandir o negócio

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 10:07

Casa das Tintas

Casa das Tintas

Publicado em 

16 dez 2022 às 10:07
Casa das Tintas é a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022
Casa das Tintas é a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / Casa das Tintas
Transformando sonhos em cores pela cidade há 18 anos, os sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama pintam o sucesso com a empresa Casa das Tintas. Com nove unidades distribuídas por Cachoeiro de Itapemirim e outros municípios da região Sul, planejam expandir o negócio ainda este ano.
São quatro lojas em Cachoeiro de Itapemirim e as demais em Mimoso do Sul, Alegre, Marataízes, Piúma e Guaçuí da marca que conquistou o primeiro lugar na categoria “Loja de Tintas” do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).
“Estamos fazendo um estudo de mercado em cidades onde não atuamos para definir o melhor lugar. E o Prêmio Gazeta Empresarial vem em boa hora para reconhecer e consolidar o bom trabalho que desenvolvemos nessa trajetória”, comemora Wellington.
Alegria e satisfação são alguns dos sentimentos que Paulo Afonso e Wellington esperam sempre proporcionar aos clientes através das cores que revitalizam ambientes. Para os empresários, a marca não se resume a vender o produto, mas a fazer importantes transformações.
“A gente não vende apenas uma lata de tintas. A gente vende um sonho que leva cor, alegria e satisfação para a vida das pessoas. Por isso, atribuímos esse resultado ao reconhecimento do público a nossa missão”, avalia Paulo Afonso.
E não se trata apenas da relação comercial. Existe também uma preocupação social e com o meio ambiente.
“Nosso papel como empresa é garantir emprego aos 60 trabalhadores das nossas lojas e contribuir com o embelezamento das cidades, tornando as casas das pessoas mais coloridas. Nessa missão, temos o projeto Cores Solidárias, que reaproveita sobras de tintas para revitalizar espaços públicos e evitar descarte no meio ambiente”, ressalta Paulo Afonso.
Com esse projeto, inclusive, a empresa conquistou, em 2020, o 1º lugar no “Prêmio Biguá de Sustentabilidade”, promovido pela Rede Gazeta.
Wellington Gama e Paulo Afonso proprietários da Casa das Tintas
Wellington Gama e Paulo Afonso proprietários da Casa das Tintas Crédito: Divulgação / Casa das Tintas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gazeta Empresarial Cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados