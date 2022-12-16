Loja de tintas do Sul do Estado planeja expansão

Casa das Tintas é a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / Casa das Tintas

Transformando sonhos em cores pela cidade há 18 anos, os sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama pintam o sucesso com a empresa Casa das Tintas. Com nove unidades distribuídas por Cachoeiro de Itapemirim e outros municípios da região Sul, planejam expandir o negócio ainda este ano.

São quatro lojas em Cachoeiro de Itapemirim e as demais em Mimoso do Sul, Alegre, Marataízes, Piúma e Guaçuí da marca que conquistou o primeiro lugar na categoria “Loja de Tintas” do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).

“Estamos fazendo um estudo de mercado em cidades onde não atuamos para definir o melhor lugar. E o Prêmio Gazeta Empresarial vem em boa hora para reconhecer e consolidar o bom trabalho que desenvolvemos nessa trajetória”, comemora Wellington.

Alegria e satisfação são alguns dos sentimentos que Paulo Afonso e Wellington esperam sempre proporcionar aos clientes através das cores que revitalizam ambientes. Para os empresários, a marca não se resume a vender o produto, mas a fazer importantes transformações.

“A gente não vende apenas uma lata de tintas. A gente vende um sonho que leva cor, alegria e satisfação para a vida das pessoas. Por isso, atribuímos esse resultado ao reconhecimento do público a nossa missão”, avalia Paulo Afonso.

E não se trata apenas da relação comercial. Existe também uma preocupação social e com o meio ambiente.

“Nosso papel como empresa é garantir emprego aos 60 trabalhadores das nossas lojas e contribuir com o embelezamento das cidades, tornando as casas das pessoas mais coloridas. Nessa missão, temos o projeto Cores Solidárias, que reaproveita sobras de tintas para revitalizar espaços públicos e evitar descarte no meio ambiente”, ressalta Paulo Afonso.

Com esse projeto, inclusive, a empresa conquistou, em 2020, o 1º lugar no “Prêmio Biguá de Sustentabilidade”, promovido pela Rede Gazeta.