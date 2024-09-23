Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Grupo Armando Pneus é case de sucesso e referência em evolução no setor no Sul do ES

Criado em 1987, o Grupo Armando Pneus está hoje entre as empresas mais reconhecidas do ramo de serviços automotivos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 18:33

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 18:33

Um pilar da estratégia do Grupo Armando Pneus é o investimento em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os 120 colaboradores
Um pilar da estratégia do Grupo Armando Pneus é o investimento em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os 120 colaboradores Crédito: Armando Pneus/Divulgação
Evolução e olhar apurado para as tendências do mercado fazem parte da história de muitas empresas de sucesso. O Grupo Armando Pneus, por exemplo, foi fundado há 37 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, e até hoje é reconhecido pela qualidade e excelência no atendimento.
Inicialmente focado no setor de pneus, o grupo expandiu as atividades e hoje conta com oito unidades, incluindo postos de combustível, lojas de conveniência e uma reformadora de pneus, todas localizadas na região Sul do Espírito Santo.
Esse crescimento, aliás, é resultado de investimentos constantes em tecnologia e modernização, como explica uma das sócias, Amanda Lesquives Zampirolo.
Segundo ela, a expansão da marca é resultado do empenho em prestar um serviço eficiente e seguro, além de estarem sempre de olho em atender às demandas do mercado. “A inovação contínua e o foco na melhoria de processos têm sido pontos fundamentais para o sucesso do grupo”, aponta.

Investimento na equipe

Outro pilar da estratégia do Grupo Armando Pneus é o investimento em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os 120 colaboradores, que atuam em diferentes operações.
De acordo com Zampirolo, esses projetos permitem que a equipe esteja sempre atualizada e preparada para atender às expectativas dos clientes. "Acreditamos que a qualidade do serviço prestado depende diretamente da qualificação e da motivação dos seus colaboradores", comenta a sócia.
Amanda Lesquives Zampirolo e Armando Zampirolo
Amanda Lesquives Zampirolo e Armando Zampirolo Crédito: Armando Pneus/Divulgação
Além disso, o grupo se destaca por oferecer benefícios e condições de trabalho que promovam o bem-estar e a satisfação dos funcionários. Isso parte do princípio de que a valorização interna reflete positivamente nos resultados, na experiência do cliente e na criação de um ambiente de trabalho mais saudável, além de contribuir para a retenção de talentos.
Como exemplo, recentemente, o grupo promoveu um evento cultural voltado para funcionários para fortalecer a cultura organizacional da empresa. “Esse tipo de iniciativa reforça nossa missão, visão e valores, integrando todos os colaboradores em torno de metas em comum”, explica Amanda Lesquives Zampirolo.

Perspectivas futuras

Com uma trajetória sólida, o Grupo Armando Pneus busca constantemente novas oportunidades de expansão e de aprimoramento dos serviços. As melhorias contínuas, tanto em infraestrutura quanto na capacitação da equipe, fazem parte de uma estratégia de longo prazo para garantir o crescimento sustentável da empresa.
Para o futuro, o desafio será continuar inovando sem perder o foco na qualidade dos serviços e no desenvolvimento dos colaboradores. “Estamos atentos às mudanças no mercado e nos preparando para atender novas demandas, mantendo nosso compromisso com a excelência e o bem-estar da equipe”, conclui Zampirolo.

Grupo Armando Pneus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados