Grupo Armando Pneus é case de sucesso e referência em evolução no setor no Sul do ES

Um pilar da estratégia do Grupo Armando Pneus é o investimento em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os 120 colaboradores Crédito: Armando Pneus/Divulgação

Evolução e olhar apurado para as tendências do mercado fazem parte da história de muitas empresas de sucesso. O Grupo Armando Pneus, por exemplo, foi fundado há 37 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, e até hoje é reconhecido pela qualidade e excelência no atendimento.

Inicialmente focado no setor de pneus, o grupo expandiu as atividades e hoje conta com oito unidades, incluindo postos de combustível, lojas de conveniência e uma reformadora de pneus, todas localizadas na região Sul do Espírito Santo.

Esse crescimento, aliás, é resultado de investimentos constantes em tecnologia e modernização, como explica uma das sócias, Amanda Lesquives Zampirolo.

Segundo ela, a expansão da marca é resultado do empenho em prestar um serviço eficiente e seguro, além de estarem sempre de olho em atender às demandas do mercado. “A inovação contínua e o foco na melhoria de processos têm sido pontos fundamentais para o sucesso do grupo”, aponta.

Investimento na equipe

Outro pilar da estratégia do Grupo Armando Pneus é o investimento em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os 120 colaboradores, que atuam em diferentes operações.

De acordo com Zampirolo, esses projetos permitem que a equipe esteja sempre atualizada e preparada para atender às expectativas dos clientes. "Acreditamos que a qualidade do serviço prestado depende diretamente da qualificação e da motivação dos seus colaboradores", comenta a sócia.

Amanda Lesquives Zampirolo e Armando Zampirolo Crédito: Armando Pneus/Divulgação

Além disso, o grupo se destaca por oferecer benefícios e condições de trabalho que promovam o bem-estar e a satisfação dos funcionários. Isso parte do princípio de que a valorização interna reflete positivamente nos resultados, na experiência do cliente e na criação de um ambiente de trabalho mais saudável, além de contribuir para a retenção de talentos.

Como exemplo, recentemente, o grupo promoveu um evento cultural voltado para funcionários para fortalecer a cultura organizacional da empresa. “Esse tipo de iniciativa reforça nossa missão, visão e valores, integrando todos os colaboradores em torno de metas em comum”, explica Amanda Lesquives Zampirolo.

Perspectivas futuras

Com uma trajetória sólida, o Grupo Armando Pneus busca constantemente novas oportunidades de expansão e de aprimoramento dos serviços. As melhorias contínuas, tanto em infraestrutura quanto na capacitação da equipe, fazem parte de uma estratégia de longo prazo para garantir o crescimento sustentável da empresa.

Para o futuro, o desafio será continuar inovando sem perder o foco na qualidade dos serviços e no desenvolvimento dos colaboradores. “Estamos atentos às mudanças no mercado e nos preparando para atender novas demandas, mantendo nosso compromisso com a excelência e o bem-estar da equipe”, conclui Zampirolo.

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