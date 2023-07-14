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Loja de móveis do ES celebra trajetória de 50 anos de sucesso

A Danúbio Móveis, que começou entre dois irmãos, comemora cinco décadas de constante crescimento e, hoje, é referência no mercado varejista de móveis

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 10:54

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 10:54
A loja principal da Danúbio fica na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. É onde também fica a parte administrativa
Uma das lojas da Danúbio fica na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, onde também fica a parte administrativa Crédito: Arquivo/Tema Propaganda
Tudo começou em um pequeno galpão em Castelo, cidade do Sul do Espírito Santo. Os irmãos Valentim e Miguel Bassini cuidavam de uma pequena marcenaria e uma fábrica de colchões chamada Nossa Senhora da Penha. Eles mal sabiam que estavam começando a escrever a história do que viria a ser uma das maiores referências do mercado varejista capixaba. Você provavelmente conhece esta marca, mas talvez não saiba que é assim que começa a história da Danúbio Móveis.
Buscando expandir os negócios, em 1973, a dupla decidiu abrir uma loja em Linhares. Os negócios começaram a prosperar e logo os irmãos adquiriram uma fábrica de móveis às margens da BR 101. Foi aí que surgiu a Danúbio Indústria e Comércio de Móveis, onde eram produzidos móveis de madeira maciça.
Alguns anos depois, a Danúbio ampliou-se para Vitória, onde inaugurou a primeira loja na Capital, em Vila Rubim, região central da cidade.
Com o pleno desenvolvimento da indústria moveleira, com maquinários mais modernos que baixavam os custos de produção, a Danúbio tomou a decisão estratégica de não fabricar mais móveis e apenas comercializá-los.
De lá para cá, a empresa abriu novas lojas e foi se adequando às necessidades do mercado consumidor. “Nesses 50 anos de história, nós sempre focamos em oferecer móveis de alta qualidade e um atendimento diferenciado e que respeita os valores do cliente”, destaca o diretor-fundador da Danúbio, Valentim Bassini.
Ainda na avaliação dele, este é o segredo da empresa. “Esse compromisso com a excelência, aliado a um trabalho dedicado e consistente de comunicação ao longo dos anos, fizeram com que a Danúbio se consolidasse como marca referência em móveis”, observa.
Para se ter uma ideia, ao longo desses 50 anos, a Danúbio foi premiada em diversas ocasiões como a marca mais lembrada na categoria de loja de móveis, saindo em primeiro lugar em mais de 18 anos no Recall de Marcas A Gazeta.
Foi também, inclusive, a mais lembrada na categoria fábrica de móveis e de móveis planejados, mesmo já tendo deixado de produzir móveis e atuar na área de planejados há anos.
Apesar de já ter tido mais de 50 unidades espalhadas pelos estados da Região Sudeste, a Danúbio decidiu concentrar os esforços somente no ES. Atualmente, conta com lojas espalhadas por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.
Da esquerda para direita, Miguel e Valentim Bassini, diretores-fundadores da Danúbio
Da esquerda para direita, Miguel e Valentim Bassini, diretores-fundadores da Danúbio Crédito: Arquivo: Tema Propaganda
Infelizmente, em 2021, foi hora de dar adeus a Miguel Bassini, diretor-fundador da marca. “O legado dele continua a escrever a história de uma empresa familiar que se orgulha de suas raízes e que está em constante evolução”, conta Valentim.
“Ainda este ano, uma série de iniciativas serão realizadas para celebrar os 50 anos da empresa, e um novo slogan que reflete a simplicidade e a dedicação da marca foi lançado: ‘Danúbio, há 50 anos com você’”, finaliza.

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