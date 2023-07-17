Loja de calçados do ES integra experiência on-line e off-line e fortalece conexão com o público

Loja da Itapuã Calçados na Grande Vitória: experiência do cliente é prioridade Crédito: Divulgação

“Phygital” é a tendência do momento no varejo. O termo em inglês se refere às novas formas de relacionamento com o cliente por meio da união dos universos off-line e on-line. Juntos, esses ambientes potencializam a experiência do consumidor. Cientes da força dessa integração, mesmo as empresas que cresceram com a modalidade presencial vêm adotando as plataformas de venda e comunicação para reforçar e complementar o diálogo com o público.

Antenada aos novos tempos, a Itapuã Calçados não poderia ficar de fora dessa transformação. A rede está presente no mercado há 67 anos, com lojas em 20 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além da venda pelo seu e-commerce para todo o Brasil, oferecendo variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para casa e viagem, para adultos e crianças.

A gerente de Planejamento e Marketing da empresa, Vanessa Guerra, explica que a ideia de oferecer a compra on-line surgiu para atender uma demanda dos clientes, que queriam ter maior acesso ao amplo portfólio da rede, além de maior flexibilidade para adquirir os produtos de qualquer lugar, inclusive do conforto do lar.

"Entendemos que, em alguns momentos, o cliente precisa ser atendido em outras plataformas além da loja física. Essa mudança não aconteceu apenas por conta da pandemia, mas também pela comodidade na hora de comprar. Por isso, nunca foi abandonada pelo público consumidor depois da normalização das atividades." Vanessa Guerra - Gerente de Planejamento e Marketing da Itapuã

Como funciona?

No site oficial da loja, é possível acessar todas as categorias de produtos – feminino, masculino e infantil, além de acessórios e cosméticos –, de linhas próprias da rede e de marcas parceiras.

Peças da coleção outono-inverno da Itapuã Calçados Crédito: Divulgação

Lá, o cliente seleciona o produto, o tamanho e a cor. Pode, ainda, avaliar e comparar o preço e as condições de pagamento antes de fechar a compra.

Ao decidir quais produtos do “carrinho” quer levar ou receber em casa, o consumidor só precisa identificar-se com as informações pessoais básicas e, na sequência, escolher a forma de entrega – frete ou retirada em loja – e a maneira de efetuar o pagamento. Em seguida, basta finalizar a compra.

“Por limitações físicas, o atendimento presencial não consegue dispor de um catálogo mais amplo. Por isso, percebemos que o mercado digital é importante tanto para nossas operações físicas quanto para nossa presença na internet”, aponta Vanessa, acrescentando que oferecer um mix de produtos com a comodidade e a possibilidade de receber sem sair de casa é algo bastante valorizado pelo público atualmente.

Segurança de dados

Outro ponto que joga a favor do investimento no phygital, de acordo com a gerente, é o fato de a compra on-line ser segura e oferecer uma série de benefícios, como desconto de 5% no pagamento em Pix, parcelamento de até dez vezes e, até mesmo, um prazo de entrega de até quatro horas, se o local de destino for a região da Grande Vitória.

Gerente de Planejamento e Marketing, Vanessa Guerra destaca as novas possibilidades Crédito: Divulgação