Liquida Verão do Shopping Vitória começa nesta sexta (09)

A temporada de descontos e ofertas especiais chegou com novidades para quem quer começar o ano com o visual renovado

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:13

Com um mix diversificado de marcas nacionais e internacionais, a Liquida Verão traz oportunidades vantajosas para o bolso Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

A temporada de descontos chegou e você pode começar o ano com um visual renovado. A partir desta sexta-feira (09/01) começa a Liquida Verão no Shopping Vitória com ofertas e condições especiais para as compras pós-Natal. Ao longo de todo o fim de semana, os clientes poderão encontrar facilidades de pagamento e promoções com descontos progressivos nas lojas participantes, indicadas com a etiqueta vermelha.

Com um mix diversificado de marcas nacionais e internacionais, a Liquida Verão traz oportunidades vantajosas para o bolso em moda feminina, masculina e infantil, calçados, cosméticos, decoração, eletrônicos, entre outros segmentos. A temporada de descontos do Shopping Vitória atende a diferentes perfis e estilos, unindo variedade, preços atrativos e conveniência em um ambiente único.

“A Liquida Verão promete ser sucesso mais uma vez. Ao mesmo tempo em que o cliente tem a conveniência de encontrar diversas oportunidades em um só lugar, é um momento estratégico para as lojas, que conseguem aquecer as vendas e renovar seus estoques para a entrada de itens da nova coleção”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Confira algumas dicas de ofertas

Alphabeto : até 40% de desconto, válido para a Coleção Verão 25, exceto linha básico e contínuos. Vestido Melancia de R$ 129,99 por R$ 77,99. Camisa Rei da Selva de R$ 89,95 por R$ 62,97.

Bibi : Loja de calçados infantis com numeração até o 37. Na compra de 6 calçados, o cliente paga somente os três 3 de maior valor. Oferta não cumulativa e válida para itens selecionados, até o dia 11/01.

: Loja de calçados infantis com numeração até o 37. Na compra de 6 calçados, o cliente paga somente os três 3 de maior valor. Oferta não cumulativa e válida para itens selecionados, até o dia 11/01. Calzedonia : até 50% de desconto em itens selecionados. Parte de cima de biquíni cortininha Colorful Stripes (cor laranja) de R$ 219 por R$ 153,30. Calcinha de biquíni brasileira com amarração Colorful Stripes (laranja) de R$ 179 por R$ 125,30. Camisa em linho (vermelha) de R$ 499 por R$ 349,30.

: até 50% de desconto em itens selecionados. Parte de cima de biquíni cortininha Colorful Stripes (cor laranja) de R$ 219 por R$ 153,30. Calcinha de biquíni brasileira com amarração Colorful Stripes (laranja) de R$ 179 por R$ 125,30. Camisa em linho (vermelha) de R$ 499 por R$ 349,30. Hope : até 50% de desconto em produtos selecionados. Calcinhas em renda a partir de R$ 37,90. Sutiã top em renda com bojo removível (rosa) de R$ 179,90 por R$ 99,90.

: até 50% de desconto em produtos selecionados. Calcinhas em renda a partir de R$ 37,90. Sutiã top em renda com bojo removível (rosa) de R$ 179,90 por R$ 99,90. LoftyStyle : descontos de até 50% em peças selecionadas, enquanto durarem os estoques. T-shirt Alicia de R$ 249,90 por R$ 90,90. Calça Mel de R$ 449,90 por R$ 269,94. Vestido Loreta de R$ 549,90 por R$ 274,95.

: descontos de até 50% em peças selecionadas, enquanto durarem os estoques. T-shirt Alicia de R$ 249,90 por R$ 90,90. Calça Mel de R$ 449,90 por R$ 269,94. Vestido Loreta de R$ 549,90 por R$ 274,95. Mmartan : Kit Colcha Hera/Artemis - Solteiro de R$ 749 por R$ 519, Casal de R$ 949 por R$ 659, Queen de R$ 1.099 por R$ 759 e King de R$ 1.249 por R$ 869.

: Kit Colcha Hera/Artemis - Solteiro de R$ 749 por R$ 519, Casal de R$ 949 por R$ 659, Queen de R$ 1.099 por R$ 759 e King de R$ 1.249 por R$ 869. Óticas Paris: 60% de desconto na segunda peça, válido para itens selecionados.

60% de desconto na segunda peça, válido para itens selecionados. Pandora : até 70% de desconto em produtos selecionados da joalheria, com mais 15% adicional na compra de três produtos ou mais. A promoção não é válida para coleção Pandora Minis e Pandora Talisman. Tem pulseira Esfera Brilhante revestida a ouro de R$ 2.229 por R$ 668,70. Brinco Argola Prata e Mini Charm Coração Rosé Brilhante de R$ 1.209 por R$ 362,70.

: até 70% de desconto em produtos selecionados da joalheria, com mais 15% adicional na compra de três produtos ou mais. A promoção não é válida para coleção Pandora Minis e Pandora Talisman. Tem pulseira Esfera Brilhante revestida a ouro de R$ 2.229 por R$ 668,70. Brinco Argola Prata e Mini Charm Coração Rosé Brilhante de R$ 1.209 por R$ 362,70. Quem Disse, Berenice? : até 50% de desconto em itens selecionados. Pincel Super Kabuki de R$ 74,90 por R$ 36,90. Pó solto translúcido Tô no Glow de R$ 85,90 por R$ 50,90. Refil Espuma de Limpeza Nutritiva Skin.Q de R$ 45,90 por R$ 27,90. Base Líquida Tô no Glow de R$ 72,90 por R$ 58,30.

: até 50% de desconto em itens selecionados. Pincel Super Kabuki de R$ 74,90 por R$ 36,90. Pó solto translúcido Tô no Glow de R$ 85,90 por R$ 50,90. Refil Espuma de Limpeza Nutritiva Skin.Q de R$ 45,90 por R$ 27,90. Base Líquida Tô no Glow de R$ 72,90 por R$ 58,30. Sacada : descontos de até 50% em produtos selecionados. Vestido Alça Rita Mix de R$ 748 por R$ 448. Bermuda Sarja de R$ 528 por R$ 368. Colar Basic FolK de R$ 298 por R$148.

: descontos de até 50% em produtos selecionados. Vestido Alça Rita Mix de R$ 748 por R$ 448. Bermuda Sarja de R$ 528 por R$ 368. Colar Basic FolK de R$ 298 por R$148. Sapatella: desconto progressivo válido para itens selecionados, 2 peças com 20% de desconto, 3 peças com 30% e 4 peças ou mais com 40%.

desconto progressivo válido para itens selecionados, 2 peças com 20% de desconto, 3 peças com 30% e 4 peças ou mais com 40%. Sonhos dos Pés: desconto progressivo em produtos selecionados, aplicado na peça de menor valor. Na compra de 2 peças, 30% de desconto, 3 peças, 50% e 4 peças ou mais, 60%.

Período : de 09 a 11 de janeiro (sexta, sábado e domingo)

: de 09 a 11 de janeiro (sexta, sábado e domingo) Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h, domingo das 14h às 21h.

