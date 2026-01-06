Liquida Verão do Shopping Vitória começa nesta sexta (09)

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:13
A temporada de descontos chegou e você pode começar o ano com um visual renovado. A partir desta sexta-feira (09/01) começa a Liquida Verão no Shopping Vitória com ofertas e condições especiais para as compras pós-Natal. Ao longo de todo o fim de semana, os clientes poderão encontrar facilidades de pagamento e promoções com descontos progressivos nas lojas participantes, indicadas com a etiqueta vermelha.
Com um mix diversificado de marcas nacionais e internacionais, a Liquida Verão traz oportunidades vantajosas para o bolso em moda feminina, masculina e infantil, calçados, cosméticos, decoração, eletrônicos, entre outros segmentos. A temporada de descontos do Shopping Vitória atende a diferentes perfis e estilos, unindo variedade, preços atrativos e conveniência em um ambiente único.
“A Liquida Verão promete ser sucesso mais uma vez. Ao mesmo tempo em que o cliente tem a conveniência de encontrar diversas oportunidades em um só lugar, é um momento estratégico para as lojas, que conseguem aquecer as vendas e renovar seus estoques para a entrada de itens da nova coleção”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
