Liquida Inverno 2025: produtos com até 70% de desconto no Shopping Vitória

O inverno chegou e uma das liquidações mais aguardadas do ano também. São diversas lojas de segmentos variados em oferta, incluindo moda, calçados e acessórios com ofertas especiais

Publicado em 2 de julho de 2025 às 18:35

As temperaturas caíram e os preços também. Vem aí mais uma temporada de descontos no Shopping Vitória com o Liquida Inverno 2025. De sexta-feira (04/07) até domingo (06/07), os clientes poderão aproveitar condições especiais e descontos que chegam a até 70% em produtos selecionados. São diversas lojas de segmentos variados em oferta, incluindo moda, calçados, acessórios e muito mais. >

A liquidação é uma oportunidade para adquirir produtos de qualidade com preços reduzidos, já que muitas lojas estão em fase de troca de coleção. “Essa é uma das épocas mais aguardadas do ano, tanto pelo varejo quanto pelo público. As marcas se preparam com antecedência para renovar os estoques e os clientes encontram ótimas oportunidades para economizar com muito estilo”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.>

Confira algumas ofertas*

Entre os destaques, o setor de calçados apresenta grandes oportunidades. A Santa Lolla oferece uma dinâmica progressiva: 30% de desconto em um par, 40% em dois pares e 50% a partir de três pares, em modelos selecionados do número 34 ao 39. >

Já na Mr. Cat, os descontos chegam a 60%. Tem anabelas da linha Pabi de R$379,90 por R$99,90 e de R$369,90 por R$109,90, além de sapatilha da linha confort, de R$369,90 por R$189,90, e papete de R$399,90 por R$129,90. >

“Nossa expectativa é liquidar o estoque para dar espaço à nova coleção. Por isso, estamos com ofertas atrativas em diversos modelos, incluindo bolsas e calçados femininos de diferentes estilos”, afirma Ivany Romualdo, gerente da Mr. Cat do Shopping Vitória. >

Entre as grifes, a John John do Shopping Vitória tem descontos de até 60%, também com dinâmica progressiva: mais 10% no valor final na compra de duas peças ou 15% em três ou mais itens. >

“Liquida todo mundo adora e quem acompanha a marca vai encontrar ofertas em peças exclusivas, inclusive em produtos recém-chegados. Com a frente fria, por exemplo, temos promoções imperdíveis em casacos”, ressalta Stenia Rubia, gerente da loja.>

Os destaques incluem jaquetas femininas e masculinas com preços reduzidos pela metade, como a jaqueta marshmallow verde, de R$1.198 por R$599, e a Sidney Red, de R$798 por R$399. Também estão em oferta tênis como o modelo New Haven, na cor branca, de R$398 por R$159,60.>

Para quem busca renovar as peças de verão do guarda-roupa ou já pensa nas próximas férias, também tem ofertas nas lojas de moda praia. Na Acquamare, biquínis e maiôs selecionados estão com até 50% de desconto. Um dos destaques da vitrine é o maiô listrado, de R$519 por R$389. >

Na Magia do Mar, o desconto chega a 40% em itens de verão e fitness. Nas compras a partir de quatro peças, os clientes ganham 15% de desconto adicional no valor total. Tem biquíni de R$159 por R$95,40 e saída de praia de R$389 por R$233,50. >

Moda íntima com até 60% de desconto

Na Loungerie, peças selecionadas estão com até 60% de desconto, como o sutiã de renda Mônaco, que sai de R$169,90 por R$99,90, e a calcinha da mesma linha, de R$64,90 por R$39,90. A linha Lovelace também entra na liquidação, com sutiã de R$129,90 por R$49,90. >

Já a Intimissimi oferece até 50% de desconto, com lingeries da linha Giorgia Pretty Flowers de R$298 por R$149,50 e o sutiã Balconette Sofia In Full Bloom de R$109 por R$54,50.>

Ofertas para o público infantil

A Fábula oferece 40% de desconto em toda a loja, incluindo a coleção de Inverno 2025. O desconto não se aplica para trocas, parcerias ZumZum, fantasias ou peças de festa junina. >

Já a Carter’s está com 50% de desconto na segunda peça de menor valor em itens selecionados, incluindo kits de bodies brancos e roupas para o frio, a partir de R$149,90.>

Óculos e joias com condições especiais

Entre os acessórios, a Óticas Carol traz 50% de desconto na compra do segundo óculos de menor ou igual valor à primeira compra , em armações receituário e solares demarcadas na loja. >

A Pandora também participa com até 70% de desconto em joias banhadas em prata, ouro e ouro rosé. Entre as ofertas, pingente de R$1.259 por R$377,70, anel de R$1.069 por R$320,70 e colar de R$2.199 por R$659,70.>

*Promoções válidas até durarem os estoques. >

Shopping Vitória

Endereço: Av. Américo Buaiz 200, Vitória, ES, 29050-902 · 2,6 km

Site: shoppingvitoria.com.br

Instagram: @shoppingvitoria

Telefone: (27) 3335-1000 >

