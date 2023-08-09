Lentes à venda no Estado diminuem progressão da miopia em crianças

Lentes oftamológicas que diminuem o avanço da miopia em crianças estão disponíveis nas Óticas Paris Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Uma epidemia silenciosa atinge a humanidade e tem a ver com os olhos: a miopia, condição na qual objetos distantes parecem embaçados. Estima-se que 5 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população global, poderá ser afetada pela doença até 2050. Entre crianças de 6 a 8 anos, a prevalência aumentou em até três vezes nos últimos anos, de acordo com estudo da revista JAMA Ophthalmology, a maior referência científica na área.

Dois hábitos nocivos aos olhos, típicos da vida moderna, são os principais culpados: a exposição insuficiente à luz natural, sem horizonte à vista, e a leitura de perto. Porém, há esperança. Lentes oftalmológicas que diminuem a progressão da condição nas crianças estão disponíveis nas Óticas Paris – tanto em suas 12 lojas físicas no Estado como no e-commerce disponível para todo o Brasil.

Elas são baseadas na tecnologia de desfocagem periférica (Defocus Incorporated Multiple Segments, DIMS). As próteses de material sintético agem no controle da esclera, a parte branca (no olho míope ela é maior que o normal), e nas alterações na curvatura da córnea, a porção que envia a luz para a retina, justamente onde se forma a imagem. O uso de óculos com esse tipo de lente oftalmológica, indicam as pesquisas, pode reduzir em média 60% o aumento do grau.

De acordo com a diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, é muito importante garantir a compra dos óculos em uma empresa qualificada e de confiança Crédito: Hugo Boniolo

“Temos três grandes fornecedores que possuem a lente que desacelera a progressão da miopia (Hoya, Rodenstock e Essilor) e as Óticas Paris trabalham com todos. Recentemente, tivemos uma conquista muito relevante: fomos a primeira e única ótica do País a ter o laboratório homologado pelos três fornecedores para fazer as montagens dessas lentes. Isso não só reforça a qualidade do nosso trabalho como melhora o prazo para entrega dessas lentes”, destaca Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.

O uso das lentes na infância é crucial para diminuir o avanço, explicam especialistas. Isso porque a condição avança mais rapidamente na primeira década de vida, quando a curvatura e o comprimento do olho se desenvolvem de modo a pôr o foco no ponto correto.

O uso constante de smartphones contribui para o desenvolvimento da miopia porque, durante a visualização próxima, a lente do olho ganha volume para além do natural. A pressão ocular aumenta, empurrando a esclera, o que faz com que o foco das imagens não atinja a retina.

A utilização constante de smartphones contribui para o desenvolvimento da miopia porque, durante a visualização próxima, a lente do olho ganha volume para além do natural. A pressão ocular aumenta, empurrando a esclera, o que faz com que o foco das imagens não atinja a retina.

Proteção contra UV

Além de lentes especiais, que desaceleram a progressão da miopia, as Óticas Paris possuem uma coleção completa de óculos de sol infantis que protegem a visão da criança e muitas armações que comportam essas lentes especiais.

“É importante ressaltar a importância de se comprar óculos em uma ótica qualificada e de confiança, que só venda produtos com proteção UV. Sabemos que, como ótica líder de mercado, temos de entregar sempre o melhor para o nosso cliente e por isso estamos constantemente em busca de exclusividades, de novos equipamentos que agreguem na qualidade dos óculos e de treinamentos para qualificar a equipe”, destaca Ana Luiza.

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