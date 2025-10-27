Lekker amplia portfólio com pães de fermentação natural e opção gourmet para hamburguerias

Conteúdo de Marca

A indústria alimentícia Lekker, empresa 100% capixaba, tem priorizado ingredientes e processos mais naturais para atrair a clientela

27 de outubro de 2025

Pão de fermentação natural e pão brioche gourmet para hamburgueres são novidades da Lekker Crédito: Divulgação/Lekker

Um lanchinho rápido no meio da tarde ou um delicioso hambúrguer para refeições saborosas. Tudo começa com um alimento muito querido do brasileiro: o pão. Para garantir a qualidade dessas refeições, é preciso optar por produtos de qualidade e, de preferência, com um tipo de fermentação que confira ainda mais sabor aos alimentos.

De olho nisso, a Lekker, tradicional marca capixaba de pães, acaba de aumentar o portfólio com dois lançamentos que reforçam o compromisso da empresa com produtos de qualidade e apelo saudável: o pão de fermentação natural e o pão gourmet para hambúrguer.

Segundo o CEO Levi Tesch, o primeiro é um produto sem aditivos químicos por meio de um processo de produção que leva 24 horas de fermentação, desde a primeira batida até o forno.

“É um produto preparado com muita calma, em ambientes controlados, para ter uma saudabilidade muito melhor. O grande diferencial é que é um produto com zero uso de aditivos químicos”, afirma.

Isso, inclusive, também impacta o prazo de validade, que dura 12 dias, obtido a partir de testes de processo e conservação realizados internamente.

Já o pão de hambúrguer gourmet chega para atender a um público em crescimento: o das hamburguerias gourmet. Com foco no varejo, este novo tipo de pão consiste em uma massa brioche amanteigada e leve, ideal para hambúrgueres artesanais.

“A gente está começando esse trabalho com as hamburguerias gourmet. Acreditamos muito nesse produto, que vai atender muito bem a nível nacional”, completa Levi.

Pães de forma e bisnaguinha de leite são destaques da marca Crédito: Divulgação/Lekker

Atualmente, vale destacar que a Lekker tem se destacado nas prateleiras capixabas com os pães de forma e a bisnaguinha de leite, considerada uma assinatura da marca por ser um item exclusivo entre os fabricantes de pães nacionais e manter a mesma receita desde 2007.

“Por mês, vendemos mais de 50 mil pacotes da bisnaguinha de leite e, em termos gerais, 1 milhão de pacotes de pão de forma, incluindo, a nossa linha tradicional de pão de forma, a de pão de forma integral e também uma novidade, que é nossa collab com a marca de laticínios Veneza, no sabor pão na chapa”, conta Álvaro Siqueira, gerente industrial e comercial da Lekker.

Orgulho de ser capixaba

Há três décadas no mercado, a Lekker nasceu em Afonso Cláudio, região serrana do Espírito Santo, e hoje conta com um quadro de 180 colaboradores diretos.

Para Levi, o crescimento tem um significado especial. “A gente quer que o capixaba saiba que somos uma indústria daqui e que somos uma indústria de tanta qualidade quanto os demais concorrentes nacionais”, ressalta.

Álvaro complementa que essa identidade local é um valor em construção contínua. “As pessoas, no início, não sabiam que éramos capixabas e achavam até que éramos de São Paulo. Então, em nossas ações e redes sociais, sempre reforçamos isso. Hoje somos quatro indústrias, de pães, biscoitos, suco concentrado e polpas de frutas, e ofertamos ao capixaba o que há de melhor saindo daqui, com produtos acessíveis”, pontua.

Sustentabilidade no DNA

Fábrica de pães da Lekker preza pela sustentabilidade e, inclusive, é autossustentável energicamente Crédito: Divulgação/Lekker

Inclusive, outro ponto de grande defesa da Lekker, além da identidade capixaba, é a sustentabilidade nas operações. Afinal, desde a construção da atual sede, inaugurada em 2014, a empresa adotou uma série de medidas para reduzir o impacto ambiental.

Lá, 100% dos telhados da fábrica captam água da chuva, o que garante reuso para limpeza e irrigação. “Estamos em um ambiente que não tem muita água disponível. Então, minha contribuição seria captar a chuva, preservar e reflorestar”, reforça o CEO.

A fábrica também conta com energia solar desde 2020, reduzindo custos, emissões e tornando o local autossustentável em energia.

O compromisso ambiental se estende ainda ao tratamento de efluentes e reaproveitamento de resíduos. “Todos nossos efluentes líquidos são tratados e usados para irrigar nossa plantação de seringueira. Além disso, os pães que retornam a nossa fábrica, vindos dos supermercados, são fornecidos para uma parceira que os utiliza na alimentação animal, e as embalagens são recicladas. Não agredimos em nada o ambiente”, finaliza Álvaro.

