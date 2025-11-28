Conteúdo de Marca

LeCard alcança 2 milhões de clientes e projeta R$ 2,5 bilhões em movimentação para 2026

Fundada há 12 anos, empresa capixaba está presente em todo o Brasil, com mais de 100 mil estabelecimentos credenciados, e registrou neste ano um crescimento de 20% na base de clientes

Com atuação em todo o território nacional e crescimento contínuo ao longo dos seus 12 anos de história, a LeCard encerra 2025 em um dos momentos mais robustos de sua trajetória. Neste ano, a empresa chegou à marca de 2 milhões de cartões emitidos desde sua criação e registrou um crescimento de 20% na base de clientes, totalizando 2 milhões de usuários.

Além disso, a empresa de cartões de benefícios, que obteve uma movimentação financeira de R$ 2 bilhões 2025, projeta um valor que deve chegar a R$ 2,5 bilhões em 2026. Inclusive, a consolidação desse desempenho fez a LeCard ingressar, pela primeira vez, na tradicional publicação “200 Maiores do Espírito Santo”, do IEL/Findes, feito inédito entre empresas do setor de cartões de benefícios.

Fundada em 2013, a LeCard atende empresas privadas e órgãos públicos, com um portfólio que inclui todos os tipos de cartões do segmento: Refeição, Alimentação, Flex, Combustível, Farmácia, Premiação, Natal, Presente, Estudante e Elo.

A rede credenciada também soma mais de 100 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, restaurantes, cafeterias, farmácias e postos de combustível.

Para o CEO da LeCard, Erly Vieira, o avanço da empresa é resultado direto de um modelo de gestão baseado em inovação e excelência.

Erly Vieira, CEO da LeCard, destaca bom momento vivido pela empresa Crédito: Divulgação/LeCard

Na LeCard, nosso foco principal é a excelência no atendimento e o reconhecimento da marca. Investimos continuamente em tecnologias que modernizam o negócio e garantem a melhor experiência possível para o cliente. Erly Vieira CEO da LeCard

Esse cuidado se reflete nos indicadores de reputação. A LeCard possui uma das melhores nota do país no Reclame Aqui entre as empresas de cartões de benefícios e conquistou, em 2024, a certificação RA1000, reconhecimento máximo de qualidade no atendimento.

E, em relação ao ambiente interno, a administradora também mantém boa reputação. A empresa, que tem 110 colaboradores, recebeu novamente neste ano o selo Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores para se trabalhar no Espírito Santo.

Inovação tecnológica e novos produtos

Para manter um crescimento com competitividade, a estratégia da empresa passa por investimentos contínuos em tecnologia, o que inclui novos aplicativos, recursos de inteligência artificial (IA) e soluções digitais que ampliam a autonomia e a segurança dos usuários.

Entre os produtos recentes está o Cartão de Natal LeCard, uma alternativa para as empresas que buscam substituir as tradicionais cestas físicas por uma opção moderna. O cartão pode ser personalizado de acordo com a identidade visual de cada marca, é aceito em diversos estabelecimentos no Espírito Santo e ainda permite ao colaborador escolher quais produtos deseja para um fim de ano ainda mais especial.

Rodrigo Teixeira, diretor de Operações e Marketing da LeCard, explica que a solução vem crescendo desde 2022. “A flexibilidade do produto, aliada à credibilidade da LeCard, tem feito do Cartão de Natal uma opção cada vez mais popular. A expectativa para 2025 é dobrar a meta de 2024, já que ele fortalece o vínculo entre empresa e colaborador, promovendo inclusão e respeito à diversidade de escolhas. É uma iniciativa que transforma o espírito natalino em uma experiência mais significativa e democrática”, destaca.

Impacto social

Além dos prêmios em atendimento e clima organizacional, a empresa mantém iniciativas de impacto social e desenvolvimento interno, como a Universidade Corporativa LeCard, o programa de saúde mental e bem-estar “Ser Mais LeCard” e o programa “Ideias têm valor”, que já recebeu mais de 450 sugestões de funcionários, em 32 meses ininterruptos, e distribuiu R$ 95 mil em premiações.

Outro ponto de destaque é o impacto social promovido pela empresa, evidenciado pela parceria com o Instituto Serenata D’Favela, que beneficiou 324 crianças e jovens de comunidades vulneráveis de Vitória com uniformes, instrumentos musicais, câmeras fotográficas e suporte financeiro.

“Esses prêmios reforçam nosso compromisso em cuidar tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores. Por isso, a LeCard está preparada para um crescimento ainda maior. Seguimos comprometidos em oferecer serviços inovadores e de alta qualidade, sempre com foco na experiência dos usuários”, finaliza Erly Vieira.

