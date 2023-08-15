Instituição de ensino do ES celebra 20 anos com novos investimentos

Hoje, com mais de 10 mil alunos em diversas modalidades de ensino, a instituição trabalha para continuar se renovando e se aprimorando quando o assunto é educação. Crédito: Cedtec/Divulgação

Investir em educação é pensar no futuro. Mas, mais do que isso, é também investir em caminhos para a transformação de realidades. Essa é a missão do Cedtec, que há 20 anos tem formado alunos no Espírito Santo, com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes de qualidade, construir carreiras e inserir no mercado de trabalho cidadãos ativos e conscientes.

Quem relata essa trajetória é o diretor-geral da instituição, Braz Antonio Pertel. Segundo ele, durante essas duas décadas, o ensino profissionalizante, com o objetivo da empregabilidade, sempre foi uma das principais preocupações do Cedtec.

Hoje, com mais de 10 mil alunos em diversas modalidades de ensino, em cursos de qualificação, cursos técnicos, ensino médio padrão e EJA (Educação de Jovens e Adultos), distribuídos nas unidades próprias e polos parceiros em outros Estados, e histórico de mais de 50 mil pessoas formadas ao longo dos anos, a instituição trabalha para continuar se renovando e se aprimorando quando o assunto é educação.

“Sempre buscamos a modernização, principalmente porque hoje em qualquer curso, independentemente da área, é impossível não falar de tecnologia como uma ferramenta de complemento das atividades. Então, estamos sempre tentando nos manter antenados para que nossos alunos possam ter as melhores oportunidades tanto dentro do Cedtec, quanto no mercado de trabalho”, pontua Pertel.

Entre os diferenciais da organização, está um sistema de gestão escolar chamado Pincel Atômico. Desenvolvida em 2013, a plataforma oferta conteúdos on-line e mecanismos de comunicação com o aluno, assim como pode funcionar como uma solução de gestão acadêmica e financeira para outras instituições de ensino, além do Cedtec. O Pincel Atômico é acessado diariamente por cerca de 48 mil alunos, distribuídos em 42 escolas, do ensino fundamental às que ofertam doutorado.

Isso, para o diretor-geral, representa um DNA disruptivo e inovador da marca que sempre buscou se manter atualizada no mercado, mesmo quando as tecnologias de ensino a distância não eram tão populares como são atualmente.

Expectativas e projetos

É de olho nesse cenário e nas possibilidades do futuro que a marca também deve investir, por exemplo, na criação e oferta de um sistema de ensino que envolve conteúdos – apostilas e videoaulas – para cursos técnicos e ensino médio na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA).

“Nos próximos anos, temos a expectativa de criar uma faculdade e aumentar a nossa presença no ramo de educação capixaba com o objetivo de inserir indivíduos no mercado de trabalho de forma digna, segura e ativa. Afinal, essa pessoa vai participar do desenvolvimento do país e transformar a própria realidade. Nós entendemos que é isso que a educação profissional pode proporcionar”, reforça.

Braz Antonio Pertel também reconhece que os 20 anos de história do Cedtec foram construídos com o apoio fundamental de um corpo de colaboradores empenhados em fazer uma história de sucesso; e agradece aos capixabas que ao longo dessa história reconheceram esse esforço.

“Não paramos e vamos continuar nos renovando. Mas gostaria de agradecer a todos que se esforçaram para que a nossa marca se tornasse a referência que é hoje”, finaliza.

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