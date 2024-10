Inscrições abertas para o Vest Faesa 2025/1

Conteúdo de Marca

Com unidades em Vitória, Cariacica e Linhares, o Centro Universitário está com inscrições abertas para cursos em humanas, exatas e biomédicas. A Faesa também terá uma nova turma de Medicina

A abertura do curso de Medicina deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro para o Estado. (Faesa/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Vest Faesa 2025/1 e este ano tem novidade! Agora, o Centro Universitário conta com o curso de Medicina, em Cariacica, e o candidato interessado tem até o dia 18 de outubro para se inscrever. Já para os outros cursos, a prova será on-line no dia 26 de outubro. Todas as inscrições podem ser feitas até 25 de outubro, pelo site.

O reitor e professor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o objetivo da nova oferta é continuar promovendo a excelência da instituição na formação de profissionais qualificados para o desenvolvimento social. Tudo isso por meio do conhecimento.

“A abertura do curso de Medicina deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro para o Estado. As atividades irão beneficiar a população por meio dos serviços de saúde prestados por alunos e professores em suas práticas, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região de Cariacica”, destaca.

Os estudantes de Medicina vão contar com laboratórios morfofuncionais e multifuncionais, salas de simulação clínica de alta complexidade, salas de atividades em pequenos grupos, sala para aprendizagem, entre outros. (Faesa/Divulgação)

Alexandre Theodoro também reforça que “a excelência Faesa, que já é conhecida pela sociedade, agora também proporcionará o sonho de jovens que querem se tornar médicos, com uma formação diferenciada, preparados para os desafios do mercado de trabalho.”

O curso de Medicina foi aprovado em agosto, recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde e avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o reitor, os futuros alunos contarão com uma estrutura exclusiva e moderna, em um prédio de cinco andares que fica no bairro Alto Lage, em Cariacica. O espaço é equipado com laboratórios morfofuncionais e multifuncionais, salas de simulação clínica de alta complexidade, salas de atividades em pequenos grupos, sala para aprendizagem, enfermaria, biblioteca, miniauditório, entre outros.

A proposta pedagógica engloba atividades práticas desde o início, em parceria com prefeituras, Estado e hospitais da rede particular, para atuação dos estudantes em unidades de saúde e hospitais de referência na região.

Referência em diversas áreas

Mas não para por aí. Além da novidade, o Centro Universitário também é destaque pela oferta de cursos nas áreas da saúde, humanas e exatas, tanto para graduação como pós-graduação, presenciais e a distância.

“Temos 52 anos de referência em educação e são muitos cursos que os alunos podem escolher. Todos elaborados e desenvolvidos com o objetivo de formar profissionais qualificados por meio de metodologias de ensino atualizadas às demandas do mercado”, avalia o reitor.

O curso de Administração, por exemplo, é um dos que têm nota máxima no Enade e é classificado como o 9º melhor curso de Administração do país.

O curso de Direito também é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como o melhor do Estado e segundo melhor do Brasil entre as instituições de ensino superior particulares.

Alexandre Nunes Theodoro ainda relembra que, recentemente, os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda novamente foram destaque no maior congresso de comunicação do Brasil, o Intercom. Os estudantes do Centro Universitário capixaba conquistaram dois prêmios nacionais e 12 regionais e, além dos prêmios, a Faesa foi escolhida para sediar a edição nacional em 2025.

Faesa

A unidade de Medicina conta com uma estrutura exclusiva e moderna, em um prédio de cinco andares que fica no bairro Alto Lage, em Cariacica. . (Faesa/Divulgação)

Na Grande Vitória, a Faesa conta com cursos em Vitória e Cariacica. Já no interior do Estado está presente em Linhares, e oferece o curso de Agronomia.

Todos os cursos podem ser conhecidos no site www.faesa.br. As inscrições para o Vest 2025/1 também acontecem de forma on-line. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato no WhatsApp 2122-4100.

