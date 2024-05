Conteúdo de Marca

Inovações na indústria do aço no Espírito Santo fortalecem o segmento

Com novas estratégias e tecnologias, Cedisa projeta crescimento e reforça seu papel no desenvolvimento econômico

O mercado do aço é um forte traço da economia do Espírito Santo. (Cedisa/Divulgação)

Assim como o aço, que sustenta grandes construções, a indústria desta matéria-prima também é como um pilar da economia, impulsionando o desenvolvimento ao longo do tempo com o avanço das tecnologias. A Cedisa, uma das líderes do setor no Espírito Santo, está constantemente em busca de inovações para transformar não só a própria produção, mas também para contribuir com toda a sociedade, promovendo um futuro mais sólido e promissor.

“O aço é o principal caminho que indica que um país está progredindo”, afirma Rafael Dalla Bernardina, gerente de Produção da Cedisa.

De acordo com ele, não é de hoje que a Cedisa se destaca no mercado. Com quase 50 anos de atuação, a empresa capixaba atende e entrega em todo o Brasil. O objetivo da empresa é transformar o aço em solução, fabricando e comercializando, nacionalmente, uma ampla gama de produtos metálicos, como cortes especiais de várias espessuras, vigas, perfis, tubos, telhas e chapas laminadas, garantindo versatilidade de produção e serviços.

“A nossa eficiência logística e comercial nos torna muito atrativos. Nossos clientes conseguem concentrar suas compras em um lugar só, graças à nossa versatilidade de produtos e serviços. Por estarmos em uma região central do Brasil, conseguimos escoar os produtos para as mais variadas regiões do país, e, ainda, com um prazo de entrega curto”, ressalta Rafael.

Outro fator relevante é a proximidade da empresa com grandes indústrias siderúrgicas do país, garantindo que a eficiência logística e comercial possam se consolidar cada vez mais como um pilar da estrutura de vendas da empresa.

“No contexto do nosso Estado, o aço tem uma importância ainda maior pelas siderúrgicas de porte que temos por aqui. Isso torna o Espírito Santo uma das principais plataformas do Brasil para desenvolvimento desse mercado. Na Cedisa, por exemplo, trabalhamos com algumas usinas, realizando o beneficiamento das bobinas de aço para produtos finais”, destaca.

Inovação e expansão de negócios

Com atendimentos e entrega em todo o país, a Cedisa é destaque na transformação do aço em outros produtos. (Cedisa/Divulgação)

Propor e inovar em mercados mais conservadores, como o do aço, é sempre um desafio, de acordo com o diretor comercial da Cedisa, Silvino Canzian. Ele explica que, tentando driblar isso, iniciativas inovadoras dentro da empresa são implementadas em pequenos atos, como na melhoria de processos e maquinários, conhecidas por serem inovações incrementais. Em um contexto geral, essas mudanças garantem uma maior eficiência de produção e, consequentemente, refletem nos resultados finais.

“As informações básicas dos nossos processos são monitoradas diariamente. Dessa forma, os fluxos de entrada de orçamento acabam sendo bem ágeis porque já temos essas informações. Inclusive, isso foi o que nos trouxe até aqui e nos fez evoluir, essa nossa capacidade de ter informação para tomadas de decisões mais rápidas possíveis”, pontua Silvino Canzian.

Leilão como uma possibilidade de compra

Leilões semanais on-line são uma proprosta de venda inovadora adotada pela Cedisa a fim de atingir mais clientes pelo país. (Cedisa/Divulgação)

Outra novidade implementada na Cedisa são os leilões on-line que ocorrem durante a semana, garantindo mais uma possibilidade de compra, atendendo às necessidades dos clientes.

“O leilão não é algo novo, mas ele surge como uma nova forma de vender dentro de um mercado tradicional e conservador. A nossa fábrica quer estar perto do nosso fornecedor, mas o nosso atendimento tem que estar perto do comprador. Hoje, as pessoas querem fazer negócios de onde estiverem”, explica Silvino.

Ainda de acordo com ele, os leilões são divididos em rodadas semanais, em que os clientes cadastrados podem ver os lotes disponíveis, conferir os produtos e suas características e dar os lances nos lotes desejados dentro da plataforma.

Essa é uma nova forma de trazer soluções para as necessidades dos nossos clientes e atendê-los em todas as esferas possíveis”, detalha Silvino.

Planos para o futuro

No primeiro semestre de 2025, a Cedisa inaugurará novo parque industrial, com o dobro da capacidade produtiva da matriz atual. (Cedisa/Divulgação)

Os principais planos da empresa capixaba se concentram na inauguração da nova fábrica, com o dobro do tamanho da matriz atual - no primeiro semestre de 2025 - e na inauguração do ponto de venda em Fortaleza, no Ceará - no segundo semestre de 2024.

O novo parque industrial está sendo construído na Serra, mais precisamente na saída do Contorno do Mestre Álvaro, no sentido Norte. A unidade tem uma localização estratégica, o que facilita a rota de escoamento dos produtos para o Nordeste, Sul e Centro-Oeste do país.

“Nossa nova fábrica surge para um aumento de produção e de distribuição dos nossos produtos, mantendo nossa qualidade. Em números, a expectativa é de um crescimento geral de aproximadamente 50% num horizonte de 3 a 4 anos”, finaliza o diretor-executivo da Cedisa, Fernando Dalla Bernardina.

Cedisa

