Multivix: uma comunidade com excelência na educação superior

A novidade é o "Game Enem", com simulados e recursos educativos que capacitam ainda mais os estudantes Crédito: Multivix/Divulgação

A Multivix, com 25 anos de história, continua a liderar o cenário de ensino superior capixaba, por meio de inovações constantes. A instituição destaca-se pelo compromisso de sempre oferecer um ensino de qualidade, corpo docente de excelência, infraestrutura planejada para seus mais de 250 cursos e os mais de 300 polos pelo Brasil.

Uma comunidade em expansão

O sucesso da Multivix é evidenciado por uma comunidade de mais de 60 mil alunos em todo o Brasil. Esse crescimento é resultado do trabalho contínuo e da confiança que os estudantes depositam na instituição.

Mais de 300 polos em todo o país

Com mais de 300 polos no Brasil, a instituição garante que mais estudantes tenham acesso a cursos de graduação e pós-graduação, presencialmente ou a distância. A presença no território nacional facilita o acesso ao ensino superior para milhares de jovens, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho.

O centro universitário reafirma o compromisso em se tornar uma comunidade que não para de crescer e desenvolver os alunos a cada dia Crédito: Multivix/Divulgação

Preparação para o Enem e para o Vest

A Multivix também conta com simulados que preparam o aluno para vencer. Ao acessar o site Descomplicandooenem.com.br , o aluno tem acesso a simulados de redação e de vestibular para treinar e estudar.

Além disso, o site construído contempla materiais ricos com técnicas que colocam o jovem à frente da concorrência na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Teste de carreiras

Com uma vasta opção de cursos e possibilidades de se profissionalizar, o jovem pode ficar em duvida de qual caminho seguir, e pensando nisso a instituição criou o teste de carreira pratico e rápido para auxiliar nessa busca profissiolaizante.

Enem no modo easy

Recentemente, a Multivix lançou a campanha “Com a Multivix, a vitória é no modo easy”, focada em preparar os estudantes para o Enem. Além disso, traz o Game Enem, simulados, e uma série de recursos educativos para ajudar os estudantes a se prepararem para esse momento, com as habilidades necessárias.

A campanha "Com a Multivix, a vitória é no modo easy" foca a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Crédito: Multivix/Divulgação

Essa abordagem torna a preparação para o Enem mais interativa e interessante, e reforça o compromisso da Multivix com o sucesso dos alunos.