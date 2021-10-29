Inovação é marca registrada na maior rede de loja de tintas do ES

Loja conceito, em Campo Grande, é totalmente voltada à experiência do consumidor, que pode, inclusive, aplicar a tinta que pretende levar para casa Crédito: Politintas/ Divulgação

Poucas marcas conseguem manter um índice de avaliação positiva elevado ao longo de décadas. Para isso, é preciso investir constantemente em um atendimento de qualidade e na oferta de produtos cada vez mais inovadores, que superem as expectativas do consumidor. Essa é a receita da Politintas, maior rede de lojas de tintas do Espírito Santo, que busca fazer da excelência a sua marca registrada.

Focada no propósito de melhorar a vida das pessoas ofertando soluções para pintura, a rede conquistou o reconhecimento do público ao mudar o mercado local de tintas apresentando diversas inovações. Prova disso é que empresários do ramo de tintas de todo o Brasil vêm ao Estado para conhecer as novidades que a Politintas oferece ao mercado.

“A inovação está no DNA da Politintas. Nossa primeira grande inovação no layout de loja foi há mais de 20 anos, quando adotamos as mesas de atendimento no lugar dos tradicionais balcões. A partir daí, passamos a receber lojistas de todo o país, interessados em conhecer esse novo conceito que oferece muito mais comodidade ao cliente. De lá para cá, trouxemos várias outras novidades e hoje, nossa loja conceito, localizada em Campo Grande, é totalmente voltada à experiência do consumidor, que pode, inclusive, aplicar a tinta que pretende levar para casa”, destacou o diretor-executivo da rede, Vinicius Ventorim.

Vinicius Ventorim, diretor-executivo da rede Politintas: "A inovação está no DNA da Politintas. Nossa primeira grande inovação no layout de loja foi há mais de 20 anos". Crédito: Politintas/ Divulgação

Estruturada para oferecer aos clientes diversos canais de atendimento, a empresa conseguiu crescer na crise. Em 2021, inaugurou duas novas lojas na Grande Vitória, uma em Marcílio de Noronha, Viana, e outra em Porto Canoa, na Serra, chegando a 18 unidades na região metropolitana, e aprimorou a sua loja virtual, que atende todo o Brasil.

“Nós sempre projetamos a Politintas para o futuro. Por isso, hoje a empresa é omnichannel, ou seja, reúne multicanais para atender o consumidor como e onde ele quiser, seja no meio físico ou digital. Nossas lojas físicas estão mais perto dos clientes, que também contam com a loja on-line e o Televendas. Essa diversidade de canais permitiu que continuássemos operando desde o início da pandemia e tem contribuído para excelentes resultados”, afirmou Ventorim.

Para atender ao crescimento constante da organização, a Politintas fez um grande investimento na reestruturação dos setores de compras e logística. Uma das mudanças foi a implementação de uma metodologia que possibilitou adequar os estoques à demanda de cada produto, gerando melhores resultados nos pontos de venda. Recentemente, a empresa também aumentou significativamente o nível do seu estoque, que está adequado para atender o crescimento constante da rede.

Além disso, está estruturando um segundo Centro de Distribuição, no município da Serra, para agilizar as entregas na região norte da Grande Vitória.

Veja no vídeo por que a Politintas é "Made In ES":

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Atendimento especializado é o maior diferencial

Além dos constantes investimentos na sua estrutura física, a Politintas não abre mão de capacitar os seus profissionais, pois sabe que esse é o caminho para estar sempre na liderança.

Vendedores, entregadores e todas as equipes de apoio são treinados para oferecer a melhor experiência de compra aos consumidores, transformando o atendimento especializado no maior diferencial da empresa.

A Politintas, que atualmente conta com 300 colaboradores, também é reconhecida como uma organização que valoriza pessoas. Há cinco anos consecutivos, a rede é certificada pela consultoria internacional Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar.

“A empresa acredita que ter uma equipe feliz é fundamental para um bom clima interno, o que, consequentemente, contribui para um atendimento diferenciado aos clientes. Por isso, nunca poupamos esforços para transformar o ambiente profissional em um espaço positivo”, disse o diretor-executivo da Politintas.

Todos esses fatores explicam porque, passados 46 anos desde a sua fundação, a Politintas é considerada um orgulho para o Espírito Santo, avalia Ventorim.

Saiba mais sobre a Politintas: