Indústria de café do ES investe para se aproximar mais do público

O café Cafuso está disponível para o consumidor em variadas versões Crédito: Divulgação/Cafuso

Cuidar de uma marca que é regionalmente forte e consolidada no mercado é algo desafiador. Mas o trade marketing do café Cafuso aceitou o desafio e prepara novidades que serão apresentadas no segundo semestre de 2024.

A marca, que desde 1971 está presente nas gôndolas e faz parte do dia a dia de quem não abre mão de um cafezinho, quer estar mais próxima do público e garantir sua preferência.

Karolliny Scardua Flora, analista de trade marketing do café Cafuso, ressalta que o café é uma paixão para muitos. “Sabendo disso, o segundo semestre vem com muitas novidades e boas expectativas, a criação de uma nova campanha que está sendo desenvolvida, junto dela novo posicionamento no mercado e em ações para impulsionar ainda mais a marca Cafuso, visando aumentar a visibilidade e a sensação de proximidade com o consumidor, aumentando o valor agregado a marca”, anuncia.

“Para entregar o melhor que a marca merece, o trabalho está sendo pautado nos pilares do trade marketing, buscando novas estratégias e aprendizados para conseguir trazer a mesma sensação que internamente temos quando falamos do Cafuso: a sensação de afeto que nos traz”, acrescenta Karolliny.

A Real Café, fabricante do café Cafuso, investe em uma gestão que procura manter a tradição de qualidade construída ao longo de décadas, ampliando sua participação no segmento. Hoje, o Cafuso chega ao consumidor nas versões tradicional, extraforte e solúvel.

A marca tem ainda uma linha de acessórios para degustação do café, os filtros de papel e de polipropileno, este último que pode ser reutilizado por cinco vezes.

Confira as versões do Café Cafuso:

Tradicional: uma bebida forte e encorpada. É assim a mistura selecionada que dá origem ao Cafuso Tradicional. Um produto que agrada desde o cheirinho de pronto e promete dar bons motivos para prolongar aquele encontro.

Tradicional alto vácuo: aroma e sabor ainda mais marcantes. Logo será possível reconhecer o que torna esta versão de Cafuso tão querida pelos consumidores. Com embalagem especial que conserva as principais características do seu café por mais tempo.

Tradicional solúvel: ideal para quem busca praticidade, o Cafuso Solúvel fica pronto rapidinho e combina perfeitamente com uma xícara de leite. Com embalagem de 50g, rende até 50 xícaras.

Extraforte: para quem gosta de um café mais encorpado, com sabor intenso e aroma inconfundível, a pedida é o Cafuso Extraforte. A bebida ideal para aqueles momentos que pedem algo mais, que pedem um extra.

Extraforte alto vácuo: o gostinho e o aroma do seu café forte e encorpado são preservados por muito mais tempo. Essa versão é ideal para quem deixa o pacote durar mais em casa.

Extraforte solúvel: a versão mais encorpada de Cafuso tem embalagem 50g e rende até 50 xícaras. Experimente com leite.

Saiba mais sobre o Cafuso: