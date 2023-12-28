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Indústria de água mineral do ES impulsiona sustentabilidade e consciência ambiental

Com o selo eureciclo, a Água Pedra Azul garante o compromisso com a compensação de carbono e cadeia de reciclagem

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 15:58

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 dez 2023 às 15:58
Recall 2022: Água Mineral Pedra Azul
Água Mineral Pedra Azul é marcante para o consumidor capixaba Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul
Sempre em busca do que há de mais tecnológico e eficiente no segmento, a Água Pedra Azul concentra seu foco em inovações de sustentabilidade. Firmando compromissos com o meio ambiente, clientes, colaboradores e parceiros, a empresa garante estar comprometida com a compensação de carbono por meio do selo eureciclo.
Nascida entre as montanhas do Espírito Santo, em fontes cristalinas e bem cuidadas, a Água Pedra Azul estreita o relacionamento com a comunidade local por meio da capacitação de moradores da região e da geração de renda. Em meio à pluralidade capixaba, nasce também a paixão por cuidar da água, um precioso recurso.
Em mais um passo nessa caminhada, a marca aderiu ao movimento eureciclo, que une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade. Assim, cada produto com o selo representa um pacto real com o meio ambiente.
Linha de produção da água Pedra Azul
Linha de produção da Água Pedra Azul Crédito: Divulgação/Pedra Azul
Toda essa preocupação é comandada por uma equipe de profissionais que unem conhecimento e tecnologia para alcançar o desenvolvimento sustentável e um ecossistema de valor. 
"Estamos sempre em busca da qualidade, da consciência ambiental, de novas práticas tecnológicas, sociais e ambientais. Nosso compromisso é contínuo."
 Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul
Para além dos benefícios trazidos ao meio ambiente, a diretora ressalta que ter o selo eureciclo é garantir aos clientes que, com a Água Pedra Azul, é possível reciclar recipientes e também fomentar uma cadeia de catadores de lixo pelo país. “Ao escolher produtos com o selo, participa-se ativamente na redução de resíduos, na promoção da reciclagem e na criação de empregos verdes”, pontua.
Os investimentos na compensação ambiental e na cadeia de reciclagem são ações que estão enraizadas na cultura da empresa, informa a gestora. Essas condutas compensam o impacto da emissão de nossas embalagens e contribuem para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil.
Água Pedra Azul investe em painéis para produção de energia solar
Água Pedra Azul investe em painéis para produção de energia solar Crédito: Divulgação
Outras iniciativas também tornam a empresa mais verde. Ao longo dos mais de 34 anos, a Pedra Azul adota medidas como uso de energia solar, reflorestamento, coleta seletiva e reaproveitamento. Pioneira no segmento, a empresa assume como premissa comprometer-se com o bem-estar dos capixabas para levar uma água pura, leve e segura.
“A água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988, trabalhamos com total dedicação e seriedade para cuidar desse recurso tão valioso. Em mais de 34 anos de história, nos tornamos especialistas em água mineral, líderes no Espírito Santo. Nossa casa é referência de qualidade também em outras regiões brasileiras em que atuamos”, complementa Angela Rambalducci.
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