Indústria de água mineral do ES impulsiona sustentabilidade e consciência ambiental

Água Mineral Pedra Azul é marcante para o consumidor capixaba Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

Sempre em busca do que há de mais tecnológico e eficiente no segmento, a Água Pedra Azul concentra seu foco em inovações de sustentabilidade. Firmando compromissos com o meio ambiente, clientes, colaboradores e parceiros, a empresa garante estar comprometida com a compensação de carbono por meio do selo eureciclo.

Nascida entre as montanhas do Espírito Santo, em fontes cristalinas e bem cuidadas, a Água Pedra Azul estreita o relacionamento com a comunidade local por meio da capacitação de moradores da região e da geração de renda. Em meio à pluralidade capixaba, nasce também a paixão por cuidar da água, um precioso recurso.

Em mais um passo nessa caminhada, a marca aderiu ao movimento eureciclo, que une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade. Assim, cada produto com o selo representa um pacto real com o meio ambiente.

Linha de produção da Água Pedra Azul Crédito: Divulgação/Pedra Azul

Toda essa preocupação é comandada por uma equipe de profissionais que unem conhecimento e tecnologia para alcançar o desenvolvimento sustentável e um ecossistema de valor.

"Estamos sempre em busca da qualidade, da consciência ambiental, de novas práticas tecnológicas, sociais e ambientais. Nosso compromisso é contínuo." Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul

Para além dos benefícios trazidos ao meio ambiente, a diretora ressalta que ter o selo eureciclo é garantir aos clientes que, com a Água Pedra Azul, é possível reciclar recipientes e também fomentar uma cadeia de catadores de lixo pelo país. “Ao escolher produtos com o selo, participa-se ativamente na redução de resíduos, na promoção da reciclagem e na criação de empregos verdes”, pontua.

Os investimentos na compensação ambiental e na cadeia de reciclagem são ações que estão enraizadas na cultura da empresa, informa a gestora. Essas condutas compensam o impacto da emissão de nossas embalagens e contribuem para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil.

Água Pedra Azul investe em painéis para produção de energia solar Crédito: Divulgação

Outras iniciativas também tornam a empresa mais verde. Ao longo dos mais de 34 anos, a Pedra Azul adota medidas como uso de energia solar, reflorestamento, coleta seletiva e reaproveitamento. Pioneira no segmento, a empresa assume como premissa comprometer-se com o bem-estar dos capixabas para levar uma água pura, leve e segura.