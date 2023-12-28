Indústria de água mineral do ES impulsiona sustentabilidade e consciência ambiental

Sempre em busca do que há de mais tecnológico e eficiente no segmento, a Água Pedra Azul concentra seu foco em inovações de sustentabilidade. Firmando compromissos com o meio ambiente, clientes, colaboradores e parceiros, a empresa garante estar comprometida com a compensação de carbono por meio do selo eureciclo.
Nascida entre as montanhas do Espírito Santo, em fontes cristalinas e bem cuidadas, a Água Pedra Azul estreita o relacionamento com a comunidade local por meio da capacitação de moradores da região e da geração de renda. Em meio à pluralidade capixaba, nasce também a paixão por cuidar da água, um precioso recurso.
Em mais um passo nessa caminhada, a marca aderiu ao movimento eureciclo, que une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade. Assim, cada produto com o selo representa um pacto real com o meio ambiente.
Toda essa preocupação é comandada por uma equipe de profissionais que unem conhecimento e tecnologia para alcançar o desenvolvimento sustentável e um ecossistema de valor.
"Estamos sempre em busca da qualidade, da consciência ambiental, de novas práticas tecnológicas, sociais e ambientais. Nosso compromisso é contínuo."
Para além dos benefícios trazidos ao meio ambiente, a diretora ressalta que ter o selo eureciclo é garantir aos clientes que, com a Água Pedra Azul, é possível reciclar recipientes e também fomentar uma cadeia de catadores de lixo pelo país. “Ao escolher produtos com o selo, participa-se ativamente na redução de resíduos, na promoção da reciclagem e na criação de empregos verdes”, pontua.
Os investimentos na compensação ambiental e na cadeia de reciclagem são ações que estão enraizadas na cultura da empresa, informa a gestora. Essas condutas compensam o impacto da emissão de nossas embalagens e contribuem para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil.
Outras iniciativas também tornam a empresa mais verde. Ao longo dos mais de 34 anos, a Pedra Azul adota medidas como uso de energia solar, reflorestamento, coleta seletiva e reaproveitamento. Pioneira no segmento, a empresa assume como premissa comprometer-se com o bem-estar dos capixabas para levar uma água pura, leve e segura.
“A água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988, trabalhamos com total dedicação e seriedade para cuidar desse recurso tão valioso. Em mais de 34 anos de história, nos tornamos especialistas em água mineral, líderes no Espírito Santo. Nossa casa é referência de qualidade também em outras regiões brasileiras em que atuamos”, complementa Angela Rambalducci.