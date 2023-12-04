Incêndios geram prejuízos à saúde e à economia do Espírito Santo

Incêndios florestais em área de plantio de eucalipto colocam em risco também áreas de reserva e comunidades do entorno Crédito: Suzano/ Divulgação

No ar, o cheiro forte de fumaça expõe um dos maiores desafios do Norte do Espírito Santo: os incêndios florestais. As ações recorrentes trazem prejuízos à saúde, à economia e ao desenvolvimento das comunidades.

Apenas nas terras da Suzano, líder mundial na produção de bioprodutos derivados do eucalipto, uma área equivalente a 3.500 campos de futebol virou cinzas. De janeiro a outubro, foram mais de 3 mil hectares queimados e, em 90% dos casos, o fogo é provocado por ação humana, intencional ou não.

As causas dos incêndios estão sendo apuradas, mas há fortes indícios de que a maioria seja criminosa, ou seja, foi provocada propositalmente. Recentemente, três pessoas foram presas pela polícia da região portando galões de combustível em áreas florestais.

As queimadas têm afetado especialmente as comunidades quilombolas da região. Maria Dajuda Rodrigues, da Comunidade Córrego do Macuco, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, diz que, neste ano, a situação está ainda pior.

“É muito fogo nesta região. Eu nunca vi algo tão triste. Em nossa comunidade, pessoas mais velhas têm tido problemas respiratórios e até mesmo nossas plantações de cana estão sendo queimadas. Eu vivo me perguntando: o que é mais preciso para punir os criminosos que fazem isso?”

A agricultura é afetada diretamente. Uma nota conjunta de várias associações dos diversos setores produtivos do Norte do ES condenou os incêndios e os descreveu como “recorrentes atos que têm assolado a região, causando devastação sem precedentes, resultando em danos aos ecossistemas locais, à economia e à sociedade como um todo”.

Regiões do Norte do Estado e Sul da Bahia sofrem com incêndios florestais e há indícios de que sejam ações criminosas Crédito: Suzano/ Divulgação

A nota salienta, ainda, que apenas em um final de semana de novembro, aproximadamente 150 focos de incêndios foram identificados, dos quais 80 hectares eram de preservação permanente. Além disso, mais de 9 mil metros cúbicos de madeira já colhida foram destruídos este ano.

O presidente da Associação de Lenhadores do Braço do Rio (Conceição da Barra), Genilson Leonídio, lamenta os efeitos sociais e ecológicos na região.

“Os incêndios queimam nossa matéria-prima! Muitos pais de família perdem o trabalho, isso sem contar com a natureza que está se acabando. Esses dias, me deparei com um quati todo queimado, preso por causa do fogo. É uma tristeza enorme. A população sofre com problemas de saúde, em especial as crianças, muitas que precisam até usar remédios."

Ele faz um apelo: “Eu apelo para que as pessoas que estão colocando fogo de forma criminosa parem para pensar e deixem de fazer isso. Além de todo o prejuízo, eles afugentam as empresas que já estão aqui e outras que queiram investir. Ninguém se sente seguro."

Superdrone monitora florestas no ES

Para identificar mais rapidamente os incêndios, a Suzano implementou, neste ano, um reforço no trabalho de monitoramento de ocorrências em plantios florestais da empresa na Região Norte do Espírito Santo e no Sul da Bahia. Trata-se do Nauru 500C VTOL, o primeiro drone brasileiro eVTOL (sigla em inglês para Decolagem e Pouso Vertical) a conquistar a aprovação de projeto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voos de até 60 km e acima de 400 pés (cerca de 1.200 metros).

Superdrone é usado no monitoramento de ocorrências em plantios florestais da Suzano na Região Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia Crédito: Suzano/ Divulgação

De acordo com o gerente de Inteligência Patrimonial da Suzano, Douglas Guedes, o equipamento integra o sistema de monitoramento da empresa que conta ainda com inteligência artificial, capaz de cobrir em tempo real as ocorrências de incêndios florestais e outras situações.

Após a identificação, além de avisar aos órgãos competentes, equipes da empresa são enviadas para combater os focos tanto em áreas da companhia quanto em localidades vizinhas, sempre que necessário e possível.

Decreto estadual

O governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Espírito Santo, a Portaria Nº 044-R, de 27 de novembro de 2023, que suspende a emissão de Autorização de Queima Controlada concedida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para manejo de atividades agropecuárias. A determinação é do governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e o prazo é por tempo indeterminado.

A deliberação considera o risco de ocorrência de incêndios florestais, por conta do período atual com baixo índice de chuvas e elevadas temperaturas no Estado.