Impermeabilização: saiba como evitar infiltrações na sua casa

As presenças de bolhas na parede é um sinal de que a estrutura sofre com infiltrações Crédito: Suvinil/Divulgação

Infiltração nos ambientes é o pesadelo de muitas pessoas. Esse fenômeno costuma atacar em locais que acumulam umidade, como banheiros e cozinhas, mas não são os únicos espaços vítimas dessa absorção. Ela é reconhecida pelas manchas escuras, bolhas e mofo que aparecem nas superfícies das edificações e acontece quando a água da chuva, do solo ou de canos penetra em alguma parede, o que afeta a estética do cômodo e, até mesmo, a integridade da estrutura, além de causar complicações de saúde para os moradores.

Seja para ajudar a prevenir, seja para eliminar as infiltrações, hoje, no mercado da construção, há diversas soluções disponíveis. De acordo com o gerente da Galon Tintas, Wellington Giacomin, os produtos impermeabilizantes, por exemplo, cumprem diversas funções e atende situações desde o início até o pós-obra, dependendo das particularidades de cada ambiente.

Existem diversos impermeabilizantes no mercado e, para cada situação, exige um produto diferente para dar um resultado satisfatório Crédito: Icoper/Divulgação

Já quando a obra é finalizada e a infiltração aparece só depois, o problema pode ser maior e mais difícil de solucionar. “Só restam alguns métodos paliativos que, embora sejam eficientes, apenas amenizam a situação”, observa Wellington, acrescentando que esses reparos vão ser constantes se a causa da infiltração não for corrigida de maneira definitiva.

Isso significa que, quando não é possível evitar a infiltração, como um local que é impactado constantemente com as chuvas, é possível tratar e evitar que a situação fique ainda mais grave, usando produtos específicos de impermeabilização com antecedência. É o que explica Thiago Américo, assistente técnico da Suvinil, marca que oferece soluções para esses problemas.

“O recomendado é utilizar impermeabilizante logo na fase inicial da obra para prevenir que este problema aconteça futuramente. Caso o produto correto não seja utilizado nessa etapa, pode ocorrer, com frequência, a necessidade de um reparo paliativo para melhorar o visual do ambiente ou parede”, alerta.

Para evitar dores de cabeça, a recomendação dos especialistas sempre é a prevenção. Confira abaixo 4 dicas de como solucionar e como impedir infiltrações na sua casa:

01 Fique atento ao começo da obra Poucas pessoas sabem que os problemas de infiltração surgem no alicerce, também conhecido como fundação. Essa estrutura é responsável por transmitir as cargas das construções ao solo e onde também a água pode adentrar inicialmente. Para que isso não aconteça, antes da obra, faça um processo de impermeabilização de forma correta, respeitando sempre as orientações de cada fabricante dos materiais utilizados. Foto: Sika/Divulgação 02 Repare assim que descobrir a infiltração Quando o problema surge após a finalização de uma obra, é necessário raspar o reboco na região onde há a infiltração, corrigir o que tiver que ser reparado e esperar secar. Nesses casos, muitas pessoas ficam consternadas de terem de degradar o trabalho que já havia sido concluído. É uma situação desagrável, mas é melhor reparar do que ter problemas maiores no futuro. “Recomenda-se aplicar um produto impermeabilizante e fazer um novo reboco com uma massa de cimento forte. O ideal é que o impermeabilizante seja passado do lado de fora para evitar a penetração da água na superfície”, aponta Thiago Américo. Foto: Sika/Divulgação 03 Pesquise os produtos O mercado oferece diversas opções de produtos quando o assunto é impermeabilização e cada um deles exerce uma função totalmente distinta da outra, variando não apenas em tipo de infiltração, como também no momento de uso, seja para prevenção, seja para remediação, conforme explica Wellington Giacomin. Então, antes de escolher por impulso, é preciso fazer uma pesquisa. A Galon Tintas é especializada em soluções para acabamentos para áreas internas e externas e conta com o leque completo de três marcas diferentes – Sika, Icoper e Suvinil – para todas esses momentos. Foto: Freepik 04 Converse com quem entende do assunto Não arrisque! O conselho é sempre consultar o fabricante ou a loja fornecedora para se informar sobre a forma correta de utilização, considerando o local onde será feita a impermeabilização. Para oferecer auxílio técnico antes, durante e após a aplicação, além de suporte de garantia se for necessário, a Galon Tintas conta com um quadro técnico com décadas de experiência para recomendar o produto mais indicado para cada situação. “Quando um cliente procura um dos nossos vendedores, tentamos entender a situação, mostrar a função de cada produto e recomendar até o profissional qualificado para solucionar cada problema”, sinaliza Wellington Giacomin. Foto: Galon Tintas/Divulgação

Sobre a Galon Tintas

Fundada em 1995, a empresa nasceu em Linhares, no Norte do Estado. Em dezembro de 2005, a segunda loja foi inaugurada em Aracruz. E, em julho de 2011, foi a vez de São Mateus receber a terceira unidade da Galon Tintas.

Segundo Wellington Giacomin, os produtos vendidos na Galon Tintas são selecionados com base em testes de aplicação, de rendimento e de durabilidade realizados pelos fabricantes, assim como seu histórico de mercado. Tudo para garantir a entrega das melhores soluções aos clientes.

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