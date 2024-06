Conteúdo de Marca

Imobiliária de Linhares dá ar-condicionado para quem comprar imóvel

Iniciativa da Prisma Imóveis é parte de ações para criar conexões com o público, incluindo novo mural da empresa com campanha de sorteio de brindes exclusivos

2 min de leitura min de leitura

Além das campanhas de interação com o público, a Prisma Imóveis também investe em inovação e programas de responsabilidade social. (Prisma Imóveis/Divulgação)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por Prisma Imóveis

Independentemente do mercado, manter a proximidade com o público é fundamental. Afinal, é por meio do relacionamento humanizado que empresas fidelizam clientes e se consolidam no segmento de atuação. Entendendo essa demanda, a Prisma Imóveis tem promovido ações tanto comerciais, quanto de inovação, com um objetivo claro: o bem-estar do consumidor.

“Não é apenas sobre vender um imóvel. A essência da nossa empresa está no modelo de trabalho que prioriza o relacionamento com público da Prisma. Queremos oferecer atividades para fazer a diferença e manter todos próximos”, pontua a sócia proprietária Ingrid Lopes.

Uma das ações mais recentes promovidas foi o “compre e ganhe”. Ao adquirir um imóvel a partir de R$ 350 mil, o cliente ganha um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Ingrid explica que a missão é oferecer bem-estar e devido ao sucesso da campanha, ela foi prorrogada para até 30 de junho.

“O mercado é vasto e tem outras opções de imobiliárias. Mas o cliente opta por comprar com a gente e queremos valorizá-lo. Seja com ofertas especiais, seja com benefícios. Tudo isso é feito porque acreditamos no nosso corpo de colaboradores e desempenhamos um trabalho em equipe”, destaca a também sócia proprietária, Estefani Lopes.

Inclusive, a essência da Prisma é promover sempre algo inovador, com isso ganhou as paredes da empresa com a recente inauguração do painel “árvore da vida”. "Quando decidimos que queríamos uma obra de arte para nossa fachada, definimos que deveria representar algo muito além de um desenho, que representasse nossa história, valores, crescimento e espiritualidade, destaca.

Quem visitar o painel, tirar uma foto e compartilhar no Instagram com a hashtag “#arvoredavidaprisma”, pode participar de um sorteio com brindes exclusivos na recepção da imobiliária.

As irmãs e sócias proprietárias Ingrid Lopes e Estefani Lopes no mural "árvore da vida" que colore a nova fachada da imobiliária. (Prisma Imóveis/Divulgação)

Inovação e responsabilidade social

Outra atuação de destaque da empresa é o olhar para o novo. Com uma década de atuação no mercado linharense, a Prisma Imóveis busca se manter atualizada. Por isso, é uma das mantenedoras do Espírito Hub, um espaço para conexão de pessoas e ideias com o objetivo de tornar a região um polo nacional de inovação.

“A sociedade está sempre mudando e precisamos estar antenados. Acreditamos que podemos contribuir e estar aprendendo junto de outras empresas que também estão sempre em busca do novo”, afirma Estefani Lopes.

Além disso, a Prisma também colabora com o Projeto Crescer, uma iniciativa da Associação Feminina do Sindimol (AFEMOL). Por meio de atividades socioeducativas, o projeto beneficia mais de 350 crianças

Prisma Imóveis

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta