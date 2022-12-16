Home center em Vitória inaugura drive-thru para agilizar compras

Além de seus canais de vendas on-line como e-commerce, app, WhatsApp e televendas, a Leroy Merlin inaugurou neste ano, na unidade de Vitória, o seu serviço drive-thru. Por meio dessa facilidade, o cliente faz a compra presencialmente, contando na jornada com o atendimento de colaboradores na hora de selecionar o produto e efetuar o pagamento. Tudo isso sem a necessidade de sair do veículo, pois a entrega no carro também é feita pelos profissionais.

Drive-thru da Leroy Merlin já está está em funcionamento Crédito: Leroy Merlin/Divulgação

Com a incorporação de mais essa opção de atendimento, o objetivo é agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência. São mais de 150 mil produtos disponíveis para atender a qualquer emergência do lar, de lâmpadas queimadas, passando por canos estourados, até o projeto de uma nova mesa para o home office, tudo com processo de compra seguro e eficiente. Ou até mesmo para grandes reformas com a compra de itens mais pesados como blocos e sacos de cimento, salienta o diretor da Leroy Merlin Vitória, Fernando Bittencourt Franco.

"O drive-thru é um projeto que deu muito certo em outras unidades Leroy Merlin pelo Brasil e que, neste ano, pudemos disponibilizar aos nossos clientes em Vitória. Estamos muito felizes com os resultados e com a possibilidade de ampliar o acesso e melhorar a experiência de compra dos consumidores capixabas que buscam soluções para seu lar." Fernando Bittencourt Franco - Diretor da Leroy Merlin Vitória

Presente no Brasil há 24 anos, a Leroy Merlin é reconhecida como uma das mais importantes redes de varejo focadas para o lar. Com soluções para decoração, reformas e construção, a companhia oferece produtos e serviços completos, incluindo materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.

Na Leroy Merlin, consumidor encontra artigos para toda a casa Crédito: Leroy Merlin

“Nós procuramos sempre investir em novidades e tecnologias de ponta para melhor atender os nossos clientes. Temos uma estratégia de atuação omnichannel, isto é, em que o cliente pode escolher de qual forma deseja comprar e ser atendido – nas lojas físicas, no e-commerce, por meio do clique e retire, entre outras modalidades”, salienta Franco.