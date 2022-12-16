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Home center em Vitória inaugura drive-thru para agilizar compras

Da seleção ao recebimento do produto, cliente da Leroy Merlin pode fazer suas compras sem precisar sair do carro

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 16:12

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 16:12
Além de seus canais de vendas on-line como e-commerce, app, WhatsApp e televendas, a Leroy Merlin inaugurou neste ano, na unidade de Vitória, o seu serviço drive-thru. Por meio dessa facilidade, o cliente faz a compra presencialmente, contando na jornada com o atendimento de colaboradores na hora de selecionar o produto e efetuar o pagamento. Tudo isso sem a necessidade de sair do veículo, pois a entrega no carro também é feita pelos profissionais.
Drive-thru da Leroy Merlin
Drive-thru da Leroy Merlin já está está em funcionamento Crédito: Leroy Merlin/Divulgação
Com a incorporação de mais essa opção de atendimento, o objetivo é agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência. São mais de 150 mil produtos disponíveis para atender a qualquer emergência do lar, de lâmpadas queimadas, passando por canos estourados, até o projeto de uma nova mesa para o home office, tudo com processo de compra seguro e eficiente. Ou até mesmo para grandes reformas com a compra de itens mais pesados como blocos e sacos de cimento, salienta o diretor da Leroy Merlin Vitória, Fernando Bittencourt Franco.
"O drive-thru é um projeto que deu muito certo em outras unidades Leroy Merlin pelo Brasil e que, neste ano, pudemos disponibilizar aos nossos clientes em Vitória. Estamos muito felizes com os resultados e com a possibilidade de ampliar o acesso e melhorar a experiência de compra dos consumidores capixabas que buscam soluções para seu lar."
Fernando Bittencourt Franco - Diretor da Leroy Merlin Vitória
Presente no Brasil há 24 anos, a Leroy Merlin é reconhecida como uma das mais importantes redes de varejo focadas para o lar. Com soluções para decoração, reformas e construção, a companhia oferece produtos e serviços completos, incluindo materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.
Leroy Merlin
Na Leroy Merlin, consumidor encontra artigos para toda a casa  Crédito: Leroy Merlin
“Nós procuramos sempre investir em novidades e tecnologias de ponta para melhor atender os nossos clientes. Temos uma estratégia de atuação omnichannel, isto é, em que o cliente pode escolher de qual forma deseja comprar e ser atendido – nas lojas físicas, no e-commerce, por meio do clique e retire, entre outras modalidades”, salienta Franco.
Além disso, a unidade investiu recentemente na disponibilização de espaços decorados que servem para inspiração dos consumidores. Essas áreas reproduzem ambientes internos e externos para o lar, com diversas opções de peças e soluções que estão alinhadas com as principais tendências de decoração.

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