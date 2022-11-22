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Harmonização de glúteos: técnica melhora flacidez e contornos do bumbum

Segundo os médicos Thanguy Friço e Patricia Friço, o procedimento consiste em injetar substâncias preenchedoras que dão efeito rápido e resultado de longa duração
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 09:40

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 09:40

Harmonização de glúteos: técnica renova a autoestima, melhorando o aspecto geral do bumbum, sem necessidade de cirurgia
Harmonização de glúteos: técnica renova a autoestima, melhorando o aspecto geral do bumbum, sem necessidade de cirurgia Crédito: Unique Centro Médico/Divulgação
Não é muito difícil adivinhar qual parte do corpo é a mais valorizada por aqui, nas terras ensolaradas do Brasil. A vontade de ter um bumbum bonito, firme, empinado, num formato atraente, faz muita gente concentrar os esforços nessa região. Mas não é tão simples alcançar o resultado esperado, mesmo com horas e horas na academia. Sim, a lei da gravidade pode ser cruel.
Com a proximidade do verão, entram em cena as técnicas mais modernas para se obter o bumbum dos sonhos. A chamada harmonização de glúteos é a queridinha nos consultórios, por trazer a satisfação esperada em pouco tempo, renovando a autoestima, como explica a médica Patricia Friço, que atua no Unique Centro Médico, em Vila Velha.
A vantagem desse método é que ele muda o formato do bumbum, melhorando o aspecto geral sem necessidade de cirurgia. Visualmente, fica muito natural também. E acaba valendo a pena estender o tratamento para outras partes do corpo, como coxas, panturrilhas, peitoral e braços.
"A harmonização corporal é realizada através de procedimentos médicos e estéticos com intuito de tornar mais harmônico o formato, volume ou contorno de certa parte do corpo que a pessoa não se sinta confortável com sua aparência", explica Thanguy Friço, que também atende no Unique Centro Médico.
Segundo os médicos, as partes mais procuradas são glúteos, coxas e panturrilhas. "Nos membros superiores são feitos nos músculos trapézio, biceps, triceps, deltoide e peitoral, sendo que esse último músculo não é realizado no sexo feminino devido às mamas."
No caso da harmonização do bumbum, a técnica mais eficaz, em termos de duração, resultados e custo-benefício é a bioplastia com PMMA
No caso da harmonização do bumbum, a técnica mais eficaz, em termos de duração, resultados e custo-benefício é a harmonização com PMMA Crédito: Unique Centro Médico/Divulgação

A TÉCNICA

No caso do bumbum, a técnica mais eficaz, em termos de duração, resultados e custo-benefício é a harmonização com PMMA.
"Esse produto vem se destacando na medicina como um dos melhores bioestimuladores de colágeno já desenvolvidos", afirma Thanguy Friço.
O PMMA ou polimetilmetacrilato é utilizado na medicina desde 1940. Na área estética, é usado desde 1998. No início, complicações em alguns pacientes levaram a dúvidas quanto à segurança dessa substância. No entanto, estudos revelaram um índice muito baixo de intercorrências.
De acordo com o médico, durante esse tempo, a técnica se aperfeiçoou, tendo obtido todo o aval da Anvisa e conquistando seu espaço na dermatologia estética.
"Até 2007, a substância podia ser manipulada, o que gerava um produto sem uniformidade. Se a partícula fosse pequena, por exemplo, havia risco de migração. Se fosse grande, havia risco de granuloma. A partir de 2007, o PMMA passou por três gerações de purificação e padronização, chegando a um grau de 97,5% de uniformidade das partículas em 40 micras. O risco de granuloma segundo o último consenso brasileiro é menor que 0,8%", detalha o médico.
Assim, segundo Friço, praticamente não existe risco de rejeição nesse tratamento. "O produto é biocompatível com o organismo. Em relação aos nódulos, a incidência é em torno de 0,9% e está relacionada à aplicação de concentrações mais altas em tecidos mais superficiais."
Claro, observa ele, que o tratamento não é totalmente isento de riscos. A higienização do ambiente, a habilidade do médico e a qualidade do produto vão contribuir para a aplicação correta, sem danos.
Daí a importância de se buscar um profissional habilitado. "O profissional que vai realizar a harmonização corporal deve ter conhecimento da anatomia de vasos, nervos e tecidos, além de experiência em técnicas cirúrgicas em planos profundos. O mais indicado é o médico que tenha habilitação na área de harmonização corporal total", afirma.

EFEITO

O procedimento é feito normalmente em apenas uma vez, sem necessidade de repetição. Ou seja, o resultado é permanente e começa a ser percebido imediatamente, porém, os médicos destacam que o resultado definitivo se dá após 90 dias.
O preenchedor que é a estrela da harmonização corporal é injetado dentro da musculatura, algo que normalmente é realizado nas clínicas médicas. Os efeitos são muito positivos, de acordo com a queixa do paciente, podendo corrigir assimetrias, garantir mais volume, deixando os glúteos mais firmes, lisos e arredondados.
Para se informar sobre o procedimento e conhecer os resultados da harmonização corporal, acesse o site uniquecentromedico.com.br/harmonizacao-corporal/ ou o perfil dos médicos Patricia Friço e Thanguy Friço no Instagram.
Para agendar uma consulta, os telefones de contato da Unique Centro Médico são 3062-0400 e 99945-4242.

SERVIÇO

UNIQUE CENTRO MÉDICO

  • Telefones: (27) 3062-0400 e (27) 99945-4242

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