Grupo de setor elétrico investe para superar desafios da pandemia

Mesmo no período adverso da pandemia, Eletromil seguiu o planejamento estratégico e investiu em sua estrutura Crédito: Eletromil/Divulgação

Em meio aos problemas enfrentados por conta da pandemia do coronavírus, o Grupo Eletromil se posicionou de forma efetiva para o enfrentamento. Investiu na compra de kits de higienização com sabão, álcool em gel e máscaras e também adaptou os espaços das empresas Eletromil, Eletrotintas, Andaluz, Dismil e Avanti Iluminação, mantendo o distanciamento adequado e seguindo os protocolos sanitários para as atividades de trabalho.

Em meio à desestabilização do mercado, devido ao lockdown, que resultou em um cenário de demissões em massa, as empresas do Grupo Eletromil se mantiveram firmes e não fizeram demissões no período.

Em vez disso, seguiu seu planejamento estratégico e continuou investindo em sua estrutura. Nesses últimos dois anos, o grupo conquistou resultados expressivos nas lojas Eletromil de Vitória e Rio de Janeiro, atuando tanto no atendimento presencial, quanto na ampliação no seu atendimento digital, através do televendas e por canais de mensagens instantâneas, resultando no market share da empresa exposta no Recall.

A empresa destaca, também, que, em 2021, ano em que a Indústria Andaluz comemora seus 20 anos, foi adquirida uma nova área de 15.000 metros quadrados no município de Serra-ES, onde já começou a construir uma nova planta fabril da Andaluz. Com ela, será possível ampliar a produção e viabilizar o lançamento de novos produtos.