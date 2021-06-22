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Grupo de setor elétrico investe para superar desafios da pandemia

Eletromil priorizou compra de kits de higienização e também adaptou os espaços das lojas Eletrotintas, Andaluz, Dismil e Avanti Iluminação

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:23

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:23
Eletromil
Mesmo no período adverso da pandemia, Eletromil seguiu o planejamento estratégico e investiu em sua estrutura Crédito: Eletromil/Divulgação
Em meio aos problemas enfrentados por conta da pandemia do coronavírus, o Grupo Eletromil se posicionou de forma efetiva para o enfrentamento. Investiu na compra de kits de higienização com sabão, álcool em gel e máscaras e também adaptou os espaços das empresas Eletromil, Eletrotintas, Andaluz, Dismil e Avanti Iluminação, mantendo o distanciamento adequado e seguindo os protocolos sanitários para as atividades de trabalho.
Em meio à desestabilização do mercado, devido ao lockdown, que resultou em um cenário de demissões em massa, as empresas do Grupo Eletromil se mantiveram firmes e não fizeram demissões no período.
Em vez disso, seguiu seu planejamento estratégico e continuou investindo em sua estrutura. Nesses últimos dois anos, o grupo conquistou resultados expressivos nas lojas Eletromil de Vitória e Rio de Janeiro, atuando tanto no atendimento presencial, quanto na ampliação no seu atendimento digital, através do televendas e por canais de mensagens instantâneas, resultando no market share da empresa exposta no Recall.
A empresa destaca, também, que, em 2021, ano em que a Indústria Andaluz comemora seus 20 anos, foi adquirida uma nova área de 15.000 metros quadrados no município de Serra-ES, onde já começou a construir uma nova planta fabril da Andaluz. Com ela, será possível ampliar a produção e viabilizar o lançamento de novos produtos.
E não para por aí. No mês de junho de 2021, a Eletrotintas lançou sua terceira loja, agora estrategicamente posicionada em Jardim Limoeiro, em Serra. Com mais de 30 anos no mercado de tintas imobiliárias e industriais, a Eletrotintas, que carrega em seu DNA a Eletromil, começa a ofertar ao mercado materiais elétricos em geral para pronta-entrega em suas unidades.

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