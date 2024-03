Publieditorial

Grupo Coutinho abre mais de 320 vagas em supermercados na Grande Vitória

Com contratação imediata e sem exigência de experiência, as oportunidades são para trabalhar no Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer nos mutirões de entrevista com a identidade em mãos. (Grupo Coutinho/Divulgação)

O Grupo Coutinho, que gerencia as bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abriu mais de 320 vagas de emprego nas regiões de Vitória, Cariacica e Serra. A empresa vai realizar quatro mutirões de entrevista para encontrar os interessados nas oportunidades. As vagas não exigem experiência e são para início imediato.

Tem vagas para açougueiro, auxiliar de serviços gerais (limpeza), auxiliar de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, embalador, fiscal de loja, motorista de transporte de cargas, operador de logística (auxiliar de depósito), operador de caixa, operador de frios, repositor e recepcionista de estacionamento.

Ao todo, serão quatro mutirões de entrevista:

No dia 08/03/2024 (sexta-feira) das 9h às 12h na Associação de Moradores do Bairro Maria Ortiz.

Endereço: Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, no bairro Maria Ortiz em Vitória.

No dia 12/02/2024 (terça-feira) das 9h às 12h no Atacado Vem Ceasa.

Endereço: Avenida Mário Gurgel no bairro São Francisco, em Cariacica.

No dia 12/02/2024 (terça-feira) das 9h às 12h na Igreja Católica de São Pedro.

Endereço: Rua Santa Bárbara, no bairro Carapina Grande, na Serra.

No dia 13/02/2024 (quarta-feira) das 9h às 12h na Igreja Assembleia de Deus IV Pilares da Fé.

Endereço: Rua Tim Maia, no bairro Nova Palestina – São Pedro 5, em Vitória.

Para participar de uma entrevista, basta os interessados comparecerem nos locais e dias indicados com a identidade em mãos. Clique aqui e confira mais informações sobre as oportunidades.

As oportunidades são para trabalhar em Vitória, na Serra e em Cariacica. (Grupo Coutinho/Divulgação)

