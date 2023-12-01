Grupo automotivo capixaba completa 30 anos com palestra de Bernardinho

Bernardinho, durante convenção de vendas do Grupo Orletti: "Para ir longe, por mais 30 anos, é preciso de um time para voar" Crédito: Grupo Orletti/Divulgação

“A única forma de manter uma equipe campeã é nunca perder o espírito de aspirante”. Foi com essa frase que o ex-treinador das seleções brasileiras de vôlei, masculina e feminina, Bernardinho, contextualizou o evento que aconteceu no último dia 21 de outubro, que reuniu todo o time de vendas do Grupo Orletti.

Comemorando seus 30 anos, o grupo capixaba realizou a sua primeira convenção de vendas com nomes de peso do mercado, para falar sobre alta performance, atendimento e o novo perfil do consumidor. Espírito de equipe, não conformidade, resiliência e integridade foram alguns dos pontos destacados por Bernardinho, que falou de preparar uma equipe campeã não apenas para vencer um campeonato, mas para permanecer no topo.

“Seres humanos são anjos de uma asa só que precisam do outro para voar. Para ir longe, por mais 30 anos, é preciso de um time para voar. A nossa missão é sempre deixar a ‘camisa’ em um patamar superior ao que eu a recebi”, conta Bernardinho, um dos maiores campeões da história do voleibol, que acumula mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina de voleibol.

Bernardinho e Wagner Orletti: palestra abordou espírito de equipe, não conformidade, resiliência e integridade Crédito: Grupo Orletti/Divulgação

Para o gerente de vendas da Volkswagen São Mateus, Breno Picoli Klein, esta primeira convenção de vendas representou uma forma de tirar o melhor de cada profissional com o que foi absorvido. “É uma forma de nos atualizarmos para buscarmos sempre oferecer o nosso melhor. Com o que aprendemos aqui, levaremos bastante determinação e entusiasmo”, conta.

Um fôlego a mais para as mudanças estruturantes que a empresa tem realizado nos últimos meses, como a abertura de novas lojas, reformas e adoção do nome Orvel para todas as concessionárias da marca. Essa foi a definição do gerente de marcas do grupo Orletti, Bruno Fortes, para o evento.

“Mesmo em momento de crise no mercado, a empresa cresceu muito. Somos uma marca jovem, arrojada e que tem atraído os olhares das montadoras, que passaram a nos procurar, visto o trabalho que temos realizado ao longo desses 30 anos”, conta.

Novo perfil do consumidor

Além de Bernardinho, outros nomes de projeção nacional também passaram pela convenção de vendas: o executivo Murilo Moreno, professor da ESPM e da FGV, apresentador do programa Conversa de Marketing no canal a cabo Markket e fundador da consultoria Sequoia Estratégia e Marketing; e Chico Recalde, head de Marketing do Reclame Aqui. Um dos temas principais foi o novo perfil do consumidor.

Breno Picoli: "Esta primeira convenção de vendas representou uma forma de tirar o melhor de cada profissional" Crédito: Grupo Orletti/Divulgação

“Toda a atenção está voltada para o cliente, esse novo consumidor com novos hábitos e comportamentos. E nos reunimos neste sábado para absorver e alinhar o pensamentos da empresa com o de nossos vendedores e o mercado. Foi um evento para ‘afiar o machado’, pois vendas é o DNA do grupo”, avalia o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti.

Para o executivo, a melhor forma de uma empresa dizer a que veio é justamente por sua história. “Ela conta quem você é e transforma-se na cultura da empresa, que irá se propagar nas gerações de colaboradores que estão conosco há tanto tempo”, acrescenta.

“É uma história de 30 anos que começou com uma loja e muita persistência e hoje somos um grupo, presente em três Estados. Tanto nós quanto os colaboradores do grupo estamos muito animados para os próximos 30 anos, com muito mais garra e alta performance para continuarmos a crescer”, complementa o sócio e um dos fundadores do Grupo Orletti, Juarez Orletti.

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