Grupo Águia Branca lança marca para a venda de carros seminovos

Publicado em 27 de maio de 2025 às 09:59

Com a criação da marca focada em seminovos, o Grupo Águia Branca unificou seis bandeiras que já integravam seu portfólio Crédito: Águia Branca Seminovos/Divulgação

O mercado de seminovos alcançou um recorde no ano passado, com 11,7 milhões de veículos vendidos, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Neste ano, as vendas seguem em alta. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), a projeção é atingir um novo recorde: cerca de 16,5 milhões de unidades comercializadas até o fim de 2025.>

Aproveitando o potencial desse mercado promissor, o Grupo Águia Branca — um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com origem capixaba — lançou recentemente sua própria marca de carros seminovos, unificando as bandeiras que integravam seu portfólio: Kurumá Seminovos, Osaka Seminovos, Kyoto Seminovos, Jeep Vitória Motors Seminovos, Mercedes-Benz Seminovos e Vitória Motors BYD Seminovos. Com isso, todas essas marcas passam a ser conhecidas por Águia Branca Seminovos.>

Segundo o Head de Seminovos do Grupo Águia Branca, Bruno Bobbio, a criação da Águia Branca Seminovos foi um movimento estratégico de expansão do grupo, que ganhou mais escala, visibilidade de mercado e autonomia, além de ter um estoque variado de carros flex, híbridos e até mesmo elétricos.>

“Identificamos no mercado de carros seminovos um grande potencial de crescimento e, com isso, resolvemos unificar operações que já existiam, sob outras bandeiras, em mais uma marca forte, confiável e com identidade própria, além da busca de novas áreas operacionais", destaca.>

>

Desse modo, a Águia Branca Seminovos passa a operar com 47 lojas de carros seminovos distribuídas pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. O Head de seminovos destaca, no entanto, que as concessionárias de veículos novos continuarão ativas dentro do grupo, focadas na venda de carros 0km.>

Bruno Bobbio explica que, ao centralizar a operação na Águia Branca Seminovos, a marca busca facilitar a comunicação com o público, padronizar os serviços e ampliar a oferta de veículos seminovos e soluções automotivas. >

“A Águia Branca Seminovos herda a excelência no atendimento, inovação com responsabilidade e compromisso com o cliente. Para o consumidor, isso significa mais confiança, facilidade na comparação de ofertas e acesso a uma plataforma completa", ressalta.>

Além disso, o grupo prevê duas novas expansões da Águia Branca Seminovos ainda no primeiro semestre. A primeira será voltada para a venda de caminhões seminovos da Vitória Diesel, no Espírito Santo. A segunda terá foco na comercialização de máquinas agrícolas seminovas da Azul Agro, que atua em Goiás.>

Além do Espírito Santo, a Águia Branca Seminovos já está operando em Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal Crédito: Águia Branca Seminovos/Divulgação

Com essas novas unidades, a Águia Branca Seminovos passará a contar com 49 lojas até o fim do primeiro semestre de 2025. O objetivo é consolidar a marca como uma referência de confiança no mercado automotivo de seminovos multimarcas, seguindo os passos do Grupo Águia Branca.>

“Vamos continuar investindo em inovação, estrutura e atendimento para transformar a compra de um seminovo em uma experiência segura, prática e positiva”, afirma o Head de Seminovos.>

Qualidade e confiança

Entre os diferenciais da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio destaca a qualidade dos veículos e dos serviços oferecidos como um dos principais fatores para a consolidação da nova marca. >

“Todo o nosso estoque passa por uma seleção rigorosa. Cada veículo é vistoriado e recebe um laudo cautelar completo, que atesta a procedência, o histórico de manutenção e a ausência de sinistros ou restrições. Além disso, todos os carros passam por uma inspeção final antes da entrega ao cliente”, enfatiza.>

Além da venda de seminovos, a Águia Branca Seminovos oferece uma série de facilidades ao cliente, como financiamento, seguro, consórcio, serviços de estética automotiva, entrada facilitada, bônus na avaliação do veículo usado, garantia estendida, entre outros.>

Águia Branca Seminovos

