Gás natural vira aliado de restaurantes na busca por eficiência e segurança

Tecnologia da ES Gás está presente em restaurantes premiados e se destaca tanto pela qualidade superior na queima quanto por maior rendimento

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:36

ES Gás é a distribuidora de gás natural no ES que tem ajudado restaurantes Crédito: Divulgação/ES Gás

Quando se pensa em gastronomia, imagens de ingredientes saborosos e diferentes técnicas de preparo dos alimentos vem à mente. Entretanto, na cozinha, um elemento é essencial para o sucesso das receitas capixabas: o gás natural. >

No Espírito Santo, a ES Gás é a responsável por levar o gás a diversos segmentos da sociedade, como indústrias, residências, postos de abastecimento e comércios, como restaurantes e bares. Assim, o setor gastronômico recebe uma fonte de energia confiável, segura, contínua e eficiente, que garante a aposentadoria dos botijões. >

Isso porque o elemento oferece uma série de vantagens para os negócios - e para o bolso. Entre os principais benefícios estão o aquecimento rápido, o controle preciso da temperatura e a operação contínua, sem a necessidade de reabastecimento ou troca das botijas. Além disso, o uso de gás conta com uma tarifa regulada que proporciona mais previsibilidade nos custos.>

Por esses motivos, vários estabelecimentos alimentícios já contam com o gás natural no dia a dia, inclusive os premiados. No Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores endereços capixabas da boa mesa, os estabelecimentos clientes da ES Gás foram ganhadores em 9 das 14 categorias do prêmio.>

“A ES Gás quer ser cada vez mais parte do cotidiano capixaba e estarmos presentes em estabelecimentos que são ícones da gastronomia do ES é essencial para tangibilizar a qualidade do nosso serviço”, conta Bruno Gil, gerente de Marketing da empresa. >

Para demonstrar esse apoio, a distribuidora de gás natural estará presente no Fest Gastronomia, evento da Rede Gazeta que celebra a diversidade gastronômica capixaba.>

“Estar presente nesses eventos permite que a ES Gás reforce sua conexão com a comunidade local, apoiando a economia criativa e o turismo gastronômico”, pontua Bruno. >

Sustentabilidade

Gás natural é combustível fóssil mais sustentável na natureza Crédito: Divulgação/ES Gás

Outro motivo que transforma o gás natural em uma das melhores opções energéticas é sua redução de danos ao meio ambiente. O elemento é considerado o combustível fóssil mais limpo devido à menor emissão de gases de efeito estufa em comparação com outros derivados do petróleo, como GLP.>

Devido a esse fator, a queima do gás acaba sendo mais limpa e com melhor rendimento, com menor emissão de materiais particulados. Assim, essa característica contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ar e para a descarbonização, com emissão de poluentes significativamente menor em relação aos outros combustíveis fósseis.>

E tudo isso ajuda até as panelas: com a menor emissão de partículas quando comparado ao gás de botija, os utensílios não acumulam fuligem, elemento que compromete na aparência e higiene – benefício que se estende a fornos, fogões e outros equipamentos a gás.>

“Além disso, a companhia pode mostrar o papel do gás natural como agente de transformação energética, promovendo soluções mais limpas e eficientes”, finaliza Bruno. >

ES Gás

Tubulações da ES Gás levam o elemento a indústrias, comércios e residências Crédito: Divulgação/ES Gás

Site: https://esgas.com.br/

Instagram: @esgasoficial >

