Frigorífico lança nova marca para atender demanda de mercado

Felicittá tem produtos com tempero suave e preços competitivos Crédito: Frisa/Divulgação

Os consumidores atuais têm buscado aliar qualidade e economia no momento da compra, e atento a esse movimento o frigorífico Frisa lançou uma nova marca, a Felicittá, que contará com o reconhecido e certificado processo de qualidade Frisa, aliado a produtos com tempero suave e preços competitivos no mercado.

São quatro novidades: a mortadela sabor frango, com textura fina e tempero suave; a nova linha Clássico, nas opções sabor presunto e sabor frango, recheios pensados para sanduíches, misto quente, taboas de frios e lanches diversos; e o bife à base de carne, Moldado, que não encolhe na chapa, é suculento e saboroso, para compor o famoso “X-tudo” ou até mesmo acompanhar o arroz e feijão do dia a dia.

“Essa é uma linha de produtos que se destaca pelo sabor, textura, tempero adequado, rigoroso controle de qualidade e tudo focado em oferecer o melhor produto, pelo melhor preço possível. Felicittá nasce com um convite a diversão, o convívio em família e a como a tradução do próprio nome diz, um convite a felicidade em forma de comida”, destaca Roberto Pulita, Gerente Comercial Nacional.

Frisa tem produtos presentes em 14 Estados brasileiros e nos mais importantes mercados do mundo Crédito: Frisa/Divulgação

A nova marca tem ganhado mercado e já está presente nas principais redes de supermercado do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. O gerente ainda destaca que uma linha de comunicação divertida deve ganhar as ruas em breve, para apresentar aos consumidores a nova marca.

Tradição e geração de empregos

A história do Frisa faz parte da história de Colatina e do Espírito Santo. Fundada em 1968 e com seu primeiro abate em 1971, a empresa cresceu, ganhou o País e o Grupo Frisa emprega hoje mais de 3 mil pessoas, com três unidades frigoríficas localizadas em Nanuque, em Teixeira de Freitas e a matriz em Colatina.

“São ao todo 9 lojas em funcionamento e duas com abertura prevista para final de julho. Os produtos Frisa estão presentes em 14 estados e são exportados para 60 países. Estamos entre as 100 maiores empresas do Agro no Brasil, segundo a revista fortes 2022, além de sermos um dos frigoríficos mais tradicionais do Brasil”, afirma Leonardo Lázaro, Diretor Administrativo do Frisa.

Uma amostra da força da marca Frisa são seus hambúrgueres, que foram o quinto mais citados no Brasil em uma pesquisa da SA+ junto aos varejistas.

Sustentabilidade em foco

Atento às demandas globais e comprometido na manutenção de uma cadeia produtiva eficiente e sustentável para a sociedade e para o planeta, o Frisa criou o Selo de Sustentabilidade e Bem-estar Frisa, chancelado pelo Serviço Brasileiro de Certificações (SBC) e que segue um rigoroso protocolo com 102 normas exigidas nos processos de manejo sustentável dos animais.