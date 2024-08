Conteúdo de Marca

Frigorífico do ES amplia fábrica e lança nova linha de produtos

Genuinamente capixaba, o frigorífico Frilara deve finalizar, até 2025, a ampliação da fábrica em Areinha, em Viana. Nova linha de produtos já podem ser encontrados no mercado

O foco é proporcionar aos consumidores o melhor custo-benefício. (Kevin Barborza/Agencia Mahalo Hub/Divulgação)

Relacionamento com o cliente e inovação são pilares importantes na construção de uma marca. Empresas que entendem a necessidade de manter esses pontos atualizados saem na frente. O Frigorífico Frilara, por exemplo, conta com 13 anos no mercado e segue expandindo a atuação no Espírito Santo. Até 2025 a empresa planeja o investimento de mais de R$ 15 milhões em obras de ampliação da fábrica atual em Areinha, em Viana, e novos produtos.

A novidade fica por conta da linha Parrilla. Com foco em proporcionar aos consumidores o melhor custo-benefício, a versatilidade da linha aproxima os clientes de uma carne ideal para diversas ocasiões, seja no dia a dia, seja em churrascos, como explica o diretor executivo do Frilara, Diego Siqueira.

Segundo ele, a crescente demanda por esse tipo de oferta nos pontos de venda e entre os compradores da indústria: "Ouvimos nossos consumidores, que pediam uma linha com essa proposta. Após estudar as possibilidades, conseguimos lançá-la no mercado, e temos recebido uma boa aceitação", pontua.

Parte da equipe de colaboradores do frigorífico Frilara. (Kevin Barborza/Agencia Mahalo Hub/Divulgação)

Além disso, o Frilara também investiu na reformulação de marca e na criação de novos rótulos.

"Procuramos alinhar nossa comunicação com a identidade e a história da indústria. Então, realizamos um processo imersivo de quase um ano para redesenhar os rótulos e a identidade visual, mantendo a essência do Frilara,", explica a diretora de operações da agência Mahalo Hub, responsável pela comunicação do frigorífico, Rayla Correa.

Para o diretor da mesma agência Kevin Barborza, a “estratégia de branding desenvolvida é um olhar para o futuro e os resultados, além de positivos, já podem ser vistos com o público", finaliza.

Frilara

