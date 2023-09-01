Ford lança Ranger 2024 com motor V6 e o maior torque da categoria

Nova versão da Ranger tem consumo eficiente e baixo nível de ruído Crédito: Ford/Divulgação

A Ford lançou uma picape que promete movimentar o mercado automotivo brasileiro. Disponível nas versões XLT e Limited, a partir de R$ 289.990 e R$ 319.990, respectivamente, a nova Ranger 2024 tem o maior torque da categoria, com um consumo eficiente e baixo nível de ruído. Ambas as versões são equipadas com motor 3.0 V6, transmissão automática de 10 velocidades e a exclusiva tração 4WD.

E o sucesso foi instantâneo. Mais de 3 mil unidades já foram vendidas no Brasil na semana de lançamento, que foi realizado em junho. A venda foi aberta inicialmente apenas para clientes da Ford e somou mais de 1 mil unidades comercializadas em apenas 24 horas, exclusivamente pela plataforma on-line.

O executivo de vendas da Ford Viafor Vitória, Jordan Camisqui, conta que a concessionária sabia que quando a nova Ranger chegasse seria um sucesso de vendas, mas segundo ele, as expectativas foram superadas.

“Somos especialistas em picapes, desde as compactas até as full size. Mesmo com toda essa bagagem, a nova Ranger superou todas as nossas expectativas e também as dos nossos clientes. Observamos um aumento significativo no fluxo da nossa loja, tendo que administrar, em diversos momentos, as filas para teste drive”, comemora.

O profissional ainda complementa que grande parte desse público veio de outras marcas, o que reforça o impacto desse lançamento. Só no primeiro mês, o Grupo Viafor vendeu 128 unidades da picape no Estado.

Diferenciais da nova picape

As novidades na picape começam pelo chassi, feito com novo desenho das longarinas e travessas, aço especial e reforços que aumentam em 30% a sua resistência a torções.

Outra novidade está no motor 3.0 V6 diesel, que traz o maior torque da categoria, de 61,2 kgfm, potência de 250 cv, combinando força e eficiência, e consumo combinado de 8,7 km/l (7,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada).

Com um torque maior, a Ford Ranger 2024 proporciona maior estabilidade na estrada Crédito: Ford/Divulgação

O interior oferece um padrão de espaço e acabamento superior, incluindo bancos de couro e central multimídia com tela vertical de 12”, a maior do segmento, com acesso sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, carregador por indução, entre outros equipamentos.

A Ranger também acompanha um kit opcional de equipamentos com painel de instrumentos digital de 12,4”, rodas de liga leve de 20” e um pacote de tecnologias de assistência exclusivas, que incluem piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de frenagem de ré, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque e câmeras 360°, entre outras.

Além disso, a nova Ranger cresceu em tamanho, com 5.372 mm de comprimento, 2.208 mm de largura, 1.886 mm de altura e uma bitola 50 mm mais larga (1.620 mm).

Nova cabine

Na cabine, a picape também ganhou novidades. O espaço busca trazer mais conforto e acabamento requintado, além de mais tecnologia embarcada. Nas duas versões o painel de instrumentos é personalizável com diferentes informações e gráficos a critério do motorista, com 8” e, no kit opcional, há a possibilidade de escolher o painel de 12,4”.

O interior da nova Ranger Limited está mais espaçosa e mais equipada Crédito: Ford/Divulgação

O sistema multimídia SYNC 4 tem uma tela de 10” na versão XLT e de 12” na Limited, em formato vertical e integrada ao painel, e oferece conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador por indução.

Os recursos incluem reconhecimento de voz aprimorado, bluetooth, comandos de áudio no volante, seis alto-falantes, quatro entradas USB, sistema AppLink, manual do proprietário digital e acesso a funcionalidades como as câmeras 360°.

Na versão Limited, incorpora ainda o navegador off-road, com câmera dianteira e guias que auxiliam a direção em terrenos irregulares.

Além do mais, o câmbio E-shifter e o freio de estacionamento eletrônico liberam espaço no console, ampliando o cockpit. As maçanetas das portas estão integradas aos apoios de braço.

Outro destaque é o ar-condicionado com sistema de recirculação e controle de umidade. Ele inclui saída de ar para o banco traseiro e, na versão Limited, oferece também controle individual para o motorista e o passageiro.

Tecnologias de assistência ao motorista

A nova versão traz, ainda, uma série de tecnologias de segurança ativa e passiva. Esses sistemas contam com o auxílio de cinco câmeras, três radares, sete antenas e 22 sensores ultrassônicos e especiais.

A Ranger 2024 vem equipada com modos de condução inteligentes, que ajustam o veículo automaticamente para cada situação de uso Crédito: Ford/Divulgação

Desde a versão XLT, a picape já vem equipada com assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, sete airbags, faróis de LED com alto automático, reconhecimento de sinais de trânsito, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, frenagem pós-colisão, câmera de ré e limitador de velocidade.

Também possui o modo 4WD, que distribui a tração entre os eixos sob demanda. Sua caixa de transferência eletrônica pode ser acionada tanto pelo botão físico como pela tela do navegador off-road.

Ela está equipada com modos de condução inteligentes, que ajustam o veículo automaticamente para cada situação de uso. A versão XLT dispõe de quatro modos (Normal, Eco, Escorregadio e Rebocar/Transportar) e a Limited acrescenta mais duas (Lama/Terra e Areia).

A direção elétrica ativa oferece assistência progressiva e tem um diâmetro de giro de 12,8 m. O sistema de freios também foi redimensionado, com discos ventilados na dianteira e na traseira.

Cores

A Ranger 2024 conta com sete opções de cores: as perolizadas Laranja Jalapão, Azul Belize, Preto Gales, Cinza Moscou, a metálica Prata Geada, e as sólidas Branco Ártico e Vermelho Bari.

Camisqui também ressalta que a Ford fez um investimento extraordinário para desenvolver o projeto da nova Ranger. “Todos os desejos e as necessidades dos nossos clientes foram cuidadosamente analisados, e o resultado foi uma picape repleta de conforto, potência, robustez, segurança, tecnologia e conectividade, gerando um salto imenso no segmento de picapes médias”, destaca.

Sobre a Viafor

A Viafor é a representante exclusiva da Ford no Espírito Santo. Com unidades em Vitória, Colatina e Linhares, atende todo o Estado e adjacências. Além dos lançamentos, a concessionária também oferece toda a assistência necessária para a manutenção do veículo.

Na Viafor, o executivo de vendas garante que o cliente é tratado como família. “Criamos conexões verdadeiras aqui e temos muito orgulho disso. O cliente não vem só para comprar um veículo ou fazer revisão. Ele vem para tomar um café e colocar o papo em dia. Somado à qualidade dos produtos e serviços e à agilidade e à transparência nos processos, isso resulta em um relacionamento de longo prazo”, finaliza.

Ficha técnica