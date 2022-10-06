Fire 20 anos: uma comunicação sem frescura e agora sem limites

Equipe da Fire Marketing e Comunicação: agência atende grandes empresas e coleciona cases de sucesso no mercado publicitário Crédito: Fire/Divulgação

Intensidade, paixão por fazer a diferença e valorizar o que mais importa: as pessoas. Com esse propósito e muito talento, a Fire Marketing e Comunicação completa 20 anos de trabalhos e grandes conquistas no mercado.

A criatividade, aliada à estratégia e relação de parceria com os clientes, posicionaram a agência entre as maiores do Espírito Santo, com reconhecimento nas principais premiações estaduais, nacionais e internacionais.

A Fire já foi reconhecida no Prêmio Colibri, premiação mais tradicional do mercado publicitário capixaba Crédito: Fire/Divulgação

Além do atendimento a contas importantes, como Vale, Cesan, Banestes, Bandes, entre outras, a trajetória da Fire contempla, ainda, o trabalho de branding, da concepção de marca ao posicionamento no mercado. Hoje, mais de 50 profissionais compõem o time de especialistas, que entrega soluções criativas e alinhadas aos públicos mais exigentes.

"Definiria a Fire como uma agência moderna, despojada e supercriativa, que tem fogo nos olhos" Brunella Cabral - Coordenadora de Marketing do Banestes

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SENTIMENTO DE REALIZAÇÃO

Bruno Weigert, CEO da Fire Marketing e Comunicação, destaca que o sentimento é de realização e agradecimento a quem acreditou na comunicação sem frescura da Fire.

"A pandemia, assim como todas as outras crises que passamos nesses 20 anos de operação, trouxe grandes aprendizados e maior capacidade de adaptação em cenários mais turbulentos. E, apesar de toda dificuldade dos últimos dois anos, conseguimos contornar os desafios com foco total nos clientes, muito planejamento, organização dos processos e na busca incessante de soluções inovadoras na execução dos projetos”, observa.

CFO da Fire, Fernando Campagnoli (à esq.) e o CEO da agência, Bruno Weigert (à dir.): sentimento é de realização e agradecimento Crédito: Fire/Divulgação

20 ANOS SEM LIMITES

“Não existe limite para uma ideia. Nem para os resultados que surgem dela”. É com essa ideia que a Fire celebra os 20 anos com uma campanha sem limites. De acordo com o diretor de Criação da agência, Rodrigo Pegoretti, esse é o posicionamento é mais do que apropriado para o momento.

"Em tempos em que a criatividade precisa andar lado a lado com a agilidade, uma entrega diferenciada, aquele algo a mais, consegue tirar uma marca do lugar comum e faz toda a diferença nos resultados dos nossos clientes”, destaca.

Entre as ações de comemoração do aniversário da Fire estão os outdoors espalhados pela Grande Vitória com a mensagem da imagem acima Crédito: Fire/Divulgação

A campanha de aniversário contou com uma série de peças e ações ao longo dos meses. Uma delas foi a coleção de camisas em comemoração aos 20 anos da agência, produzidas em parceria com a marca capixaba Origens. Ao todo, seis estampas reforçaram o conceito “Sem limites” e foram distribuídas para colaboradores, clientes, prospects e parceiros.

Em parceria com a marca Origens, a Fire distribuiu camisas para colaboradores, clientes e parceiros Crédito: Fire/Divulgação

Na rádio, a Fire também está fazendo bonito. Foi criado um spot que brinca com os padrões e formatos que são encontrados no meio. Confira abaixo:

A agência também recebeu um superpresente do parceiro Marcos Ribeiro, diretor-geral da Rec Sonora: um jingle feito com muito carinho em comemoração aos 20 anos. Conheça o material:

Todo esse trabalho só é possível graças à parceria e envolvimento agência-cliente ao longo desse tempo. Um case de sucesso recente foi a campanha de divulgação do Plano Diretor Ambiental (PDA) da Vale. Elisa Januário, gestora da conta na Fire, comenta que foi um projeto que todos mergulharam junto com o cliente desde o início: a construção da estratégia, mensagem, personagens, até chegar à campanha produzida rodando por toda cidade.

“No final, a gente vê como todo esse envolvimento da agência junto com o cliente é importante. Você olha para a campanha e sente um orgulho e tanto em fazer parte”, ressalta.

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ESTRUTURA DE PONTA

Mais fortalecida, equipada e preparada para os próximos anos. É dessa maneira que a agência se encontra hoje. Atualmente, a Fire possui uma estrutura que vai além do seu espaço físico. Com braços em São Paulo e Brasília, a agência vem ampliando e diversificando o seu modelo de negócio, atendendo diferentes segmentos de clientes.

Assim como a Vale e o Banestes, a Frisa e a ES Gás, entre outras grandes empresas, são exemplos de instituições que confiam sua comunicação à agência. A Fire não mede esforços para criar e desenvolver ideias que geram resultados sem limites.

HALLOWEEN COM TERROR SEM LIMITES

E para fechar as comemorações de aniversário de 20 anos com chave de ouro, a agência irá celebrar em grande estilo. O Halloween Fire, que está em sua 3ª edição, chega apavorando o mercado, reunindo profissionais, parceiros, fornecedores, clientes e todos que fazem parte, de alguma forma, dessa grande história.