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Publieditorial

Festival leva espetáculos de jazz e bossa nova para a Praça do Papa, em Vitória

Desta quinta-feira (7/11) a sábado (9/11), o Extraplus marca presença no Jazz Vitória Festival, que fará homenagens à música local e nacional

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 15:55

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 nov 2024 às 15:55
Edição 2023 do festival realizado na Praça do Papa, em Vitória
O festival  promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional Crédito: Divulgação
Tem programação cultural chegando a Vitória. O melhor? Regada a muita música boa. Desta quinta-feira até sábado (7, 8 e 9/11), a Praça do Papa, na Capital capixaba, vai ser palco da nova edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova, que promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional, além de grandes marcas, como o Extraplus.
Realizado pelos mesmos criadores do tradicional Santa Jazz, que acontece em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, o evento contará com uma programação extensa de música, arte, cultura e gastronomia.
Quem ficou interessado já pode adquirir os ingressos por meio do site oficial com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Programação

Nomes como Big Band Pop & Jazz, Joabe Reis, Luana Mallet e Alexandre Borges Quinteto, além de estrelas do jazz capixaba devem marcar a primeira noite do evento.
Já o segundo dia de programação fica por conta do pianista Amaro Freitas, Victor Biglione, Taryn Szpilman e Dudu Lima, além de uma apresentação solo de Joabe Reis.
No terceiro dia, Vix Big Band reúne convidados para dar início à programação. Délia Fiscer, Josiel Konrad, Tamy, Omar Coleman e Igor Prado ficam por conta do encerramento oficial do festival, com chave de ouro.

Horários

Quinta-feira (07/11)
  • 18h: Abertura dos portões
  • 19h: Big Band Pop & Jazz convida Joabe Reis
  • 20h30: Luana Mallet
  • 22h: Estrelas do Jazz Capixaba & Alexandre Borges Quinteto
Sexta-feira (08/11)
  • 18h: Abertura dos portões
  • 19h: Joabe Reis
  • 20h30: Amaro Freitas
  • 22h: Victor Biglione, Taryn Szpilman, Dudu Lima
Sábado (09/11)
  • 16h: Abertura dos portões
  • 17h30: Vix Big Band e convidados
  • 19h: Delia Fischer
  • 20h30: Josiel Konrad e Tamy
  • 22h: Omar Coleman & Igor Prado

Festival Internacional de Jazz e Bossa

  • Data: de quinta a sábado (7 a 9 de novembro).
  • Horário: a partir das 17h30, na quinta e sexta, e às 17h no sábado.
  • Local: Praça do Papa, Vitória.
  • Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site da Lebillet.

Festival reúne nomes do jazz e da bossa nova em Vitória

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