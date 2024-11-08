Festival leva espetáculos de jazz e bossa nova para a Praça do Papa, em Vitória

O festival promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional Crédito: Divulgação

Tem programação cultural chegando a Vitória. O melhor? Regada a muita música boa. Desta quinta-feira até sábado (7, 8 e 9/11), a Praça do Papa, na Capital capixaba, vai ser palco da nova edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova, que promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional, além de grandes marcas, como o Extraplus.

Realizado pelos mesmos criadores do tradicional Santa Jazz, que acontece em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, o evento contará com uma programação extensa de música, arte, cultura e gastronomia.

Quem ficou interessado já pode adquirir os ingressos por meio do site oficial com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Programação

Nomes como Big Band Pop & Jazz, Joabe Reis, Luana Mallet e Alexandre Borges Quinteto, além de estrelas do jazz capixaba devem marcar a primeira noite do evento.

Já o segundo dia de programação fica por conta do pianista Amaro Freitas, Victor Biglione, Taryn Szpilman e Dudu Lima, além de uma apresentação solo de Joabe Reis.

No terceiro dia, Vix Big Band reúne convidados para dar início à programação. Délia Fiscer, Josiel Konrad, Tamy, Omar Coleman e Igor Prado ficam por conta do encerramento oficial do festival, com chave de ouro.

Horários

Quinta-feira (07/11)

18h: Abertura dos portões

19h: Big Band Pop & Jazz convida Joabe Reis

20h30: Luana Mallet

22h: Estrelas do Jazz Capixaba & Alexandre Borges Quinteto Sexta-feira (08/11)

18h: Abertura dos portões

19h: Joabe Reis

20h30: Amaro Freitas

22h: Victor Biglione, Taryn Szpilman, Dudu Lima Sábado (09/11)

16h: Abertura dos portões

17h30: Vix Big Band e convidados

19h: Delia Fischer

20h30: Josiel Konrad e Tamy

22h: Omar Coleman & Igor Prado

Festival Internacional de Jazz e Bossa

Data: de quinta a sábado (7 a 9 de novembro).

Horário: a partir das 17h30, na quinta e sexta, e às 17h no sábado.

a partir das 17h30, na quinta e sexta, e às 17h no sábado. Local: Praça do Papa, Vitória.

Praça do Papa, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site da Lebillet.