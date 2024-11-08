Festival leva espetáculos de jazz e bossa nova para a Praça do Papa, em Vitória

Tem programação cultural chegando a Vitória. O melhor? Regada a muita música boa. Desta quinta-feira até sábado (7, 8 e 9/11), a Praça do Papa, na Capital capixaba, vai ser palco da nova edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova, que promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional, além de grandes marcas, como o Extraplus.
Realizado pelos mesmos criadores do tradicional Santa Jazz, que acontece em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, o evento contará com uma programação extensa de música, arte, cultura e gastronomia.
Quem ficou interessado já pode adquirir os ingressos por meio do site oficial com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada).
Programação
Nomes como Big Band Pop & Jazz, Joabe Reis, Luana Mallet e Alexandre Borges Quinteto, além de estrelas do jazz capixaba devem marcar a primeira noite do evento.
Já o segundo dia de programação fica por conta do pianista Amaro Freitas, Victor Biglione, Taryn Szpilman e Dudu Lima, além de uma apresentação solo de Joabe Reis.
No terceiro dia, Vix Big Band reúne convidados para dar início à programação. Délia Fiscer, Josiel Konrad, Tamy, Omar Coleman e Igor Prado ficam por conta do encerramento oficial do festival, com chave de ouro.
Horários
Quinta-feira (07/11)
- 18h: Abertura dos portões
- 19h: Big Band Pop & Jazz convida Joabe Reis
- 20h30: Luana Mallet
- 22h: Estrelas do Jazz Capixaba & Alexandre Borges Quinteto
- 18h: Abertura dos portões
- 19h: Joabe Reis
- 20h30: Amaro Freitas
- 22h: Victor Biglione, Taryn Szpilman, Dudu Lima
- 16h: Abertura dos portões
- 17h30: Vix Big Band e convidados
- 19h: Delia Fischer
- 20h30: Josiel Konrad e Tamy
- 22h: Omar Coleman & Igor Prado
Festival Internacional de Jazz e Bossa
- Data: de quinta a sábado (7 a 9 de novembro).
- Horário: a partir das 17h30, na quinta e sexta, e às 17h no sábado.
- Local: Praça do Papa, Vitória.
- Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site da Lebillet.