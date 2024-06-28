Feiras, eventos corporativos e atrações nacionais: o que não pode faltar em uma boa festa

Para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços e o conforto, o Steffen planeja dobrar de tamanho no próximo ano. Crédito: Steffen Eventos/Divulgação

Seja para uma grande celebração, seja para um evento apenas para os íntimos, quando o assunto é organizar uma festa, é grande a quantidade de detalhes envolvidos: lista de convidados, decoração, bufê… Enfim, tudo precisa ser bem avaliado para oferecer a melhor experiência para quem se faz presente nesse momento.

Uma das etapas mais importantes é a escolha do local. Independentemente da dimensão da área e do tipo de evento, um fator é primordial: o conforto. Essa é a palavra-chave das festas que acontecem no Steffen Eventos, como afirma a coordenadora da empresa, Elineia Heancio.

“Realizamos todos os tipos de eventos, desde formaturas, shows nacionais, aniversários, churrascadas e casamentos até corporativos e feiras. Dispomos de dois ambientes preparados que combinam elegância, versatilidade e conforto em um ambiente climatizado. Temos também a Chácara Flora, um espaço arborizado e em contato com a natureza”, pontua.

Para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços e o conforto, o Steffen planeja dobrar de tamanho no próximo ano. Hoje, o espaço climatizado acomoda, aproximadamente, 3 mil pessoas, em uma área de 5.320 m² localizada às margens da ES-010.

Nesse trabalho de aprimoramento, acrescenta a gestora, a marca alia tradição e história à missão de brindar os convidados e clientes com as melhores experiências, incluindo um variado cardápio.

O Steffen Eventos alia tradição e história à missão de brindar os convidados e clientes com as melhores experiências, incluindo um variado cardápio Crédito: Steffen Eventos/Divulgação

“Nossa culinária é bem ampla desde o almoço com churrasco até a culinária japonesa, árabe, roda de boteco, mexicana e café da manhã. Temos uma cozinha completa para atender aos mais diferentes tipos de eventos e conseguimos personalizar o cardápio para cada ocasião”, explica.

A coordenadora complementa que a dica principal para um evento de sucesso é contratar uma equipe de confiança e parceiros experientes.

“Quando falamos de eventos de grande porte, o desafio é enorme e envolve vários fatores. Organização e comprometimento são essenciais para garantir que tudo saia conforme o planejado. Então, estamos sempre passando por melhorias, para atender à demanda dos nossos clientes”, enfatiza.

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