Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Feiras, eventos corporativos e atrações nacionais: o que não pode faltar em uma boa festa

Referência no mercado capixaba, o Steffen Eventos organiza os mais variados tipos de eventos como atrações nacionais, feiras e churrascadas. Empresa tem equipe preparada para oferecer as melhores experiências
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2024 às 14:31

Publicado em {{ndFunctionDateFormat(post.published_on, "dd 'de' MMMM 'de' yyyy 'às' HH:mm", "pt-br", site.timezone)}}

Para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços e o conforto, o Steffen planeja dobrar de tamanho no próximo ano.
Para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços e o conforto, o Steffen planeja dobrar de tamanho no próximo ano. Crédito: Steffen Eventos/Divulgação
Seja para uma grande celebração, seja para um evento apenas para os íntimos, quando o assunto é organizar uma festa, é grande a quantidade de detalhes envolvidos: lista de convidados, decoração, bufê… Enfim, tudo precisa ser bem avaliado para oferecer a melhor experiência para quem se faz presente nesse momento.
Uma das etapas mais importantes é a escolha do local. Independentemente da dimensão da área e do tipo de evento, um fator é primordial: o conforto. Essa é a palavra-chave das festas que acontecem no Steffen Eventos, como afirma a coordenadora da empresa, Elineia Heancio.
“Realizamos todos os tipos de eventos, desde formaturas, shows nacionais, aniversários, churrascadas e casamentos até corporativos e feiras. Dispomos de dois ambientes preparados que combinam elegância, versatilidade e conforto em um ambiente climatizado. Temos também a Chácara Flora, um espaço arborizado e em contato com a natureza”, pontua.
Para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços e o conforto, o Steffen planeja dobrar de tamanho no próximo ano. Hoje, o espaço climatizado acomoda, aproximadamente, 3 mil pessoas, em uma área de 5.320 m² localizada às margens da ES-010.
Nesse trabalho de aprimoramento, acrescenta a gestora, a marca alia tradição e história à missão de brindar os convidados e clientes com as melhores experiências, incluindo um variado cardápio.
Referência no mercado capixaba, o Steffen Eventos organiza os mais variados tipos de eventos desde formaturas, shows nacionais, aniversários, churrascadas e casamentos até corporativos e feiras
O Steffen Eventos alia tradição e história à missão de brindar os convidados e clientes com as melhores experiências, incluindo um variado cardápio Crédito: Steffen Eventos/Divulgação
“Nossa culinária é bem ampla desde o almoço com churrasco até a culinária japonesa, árabe, roda de boteco, mexicana e café da manhã. Temos uma cozinha completa para atender aos mais diferentes tipos de eventos e conseguimos personalizar o cardápio para cada ocasião”, explica.
A coordenadora complementa que a dica principal para um evento de sucesso é contratar uma equipe de confiança e parceiros experientes.
“Quando falamos de eventos de grande porte, o desafio é enorme e envolve vários fatores. Organização e comprometimento são essenciais para garantir que tudo saia conforme o planejado. Então, estamos sempre passando por melhorias, para atender à demanda dos nossos clientes”, enfatiza.

Steffen Eventos

Formatura, evento corporativo ou show nacional: o que não pode faltar em uma boa festa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados