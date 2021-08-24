Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Feira da Micro e Pequena Empresa ajudará setores afetados na pandemia

Femipe, que acontece entre os dias 26 e 29, na Praça do Papa, em Vitória, vai apresentar produtos e serviços de empreendedores capixabas, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:10

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:10

A Femipe vai reunir empresas de serviços e varejo. O evento terá academia, cerimonial e um grande restaurante com atendimento ao público, com o objetivo de promover novas experiências para o consumidor com segurança.
A Femipe vai reunir empresas de serviços e varejo. O evento terá academia, cerimonial e um grande restaurante com atendimento ao público, com o objetivo de promover novas experiências para o consumidor com segurança. Crédito: Fabricio Santos/ Femipe/Divulgação
Voltar aos negócios tem sido o desafio de muitos microempreendedores. Desde março de 2020, o cenário é de um comércio local enfraquecido devido às paralisações causadas pela pandemia da Covid-19. Pensando em reaquecer o mercado, a Feira da Micro e Pequena Empresa (Femipe) chega ao Espírito Santo, entre 26 e 29 de agosto, na Praça do Papa, a partir das 16h, na quinta e sexta-feira, e às 10h, no sábado e domingo.
Na exposição, setores do varejo, turismo, academias, bares, restaurantes e de eventos sociais poderão expor os serviços para a população, mostrando as possibilidades de realizá-los com segurança. “Vamos reunir pequenos negócios com a finalidade de promover novas experiências para o consumidor e ser modelo para esses segmentos”, destaca o diretor-técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli.
Para auxiliar nessa retomada, o sócio da Dupla Produções, uma das realizadoras da Femipe, Jarba Pires, explica que a meta da Feira é motivar um ambiente de negócios seguro. “O objetivo é apresentar para a sociedade e empresários, especialmente dos pequenos negócios, que é possível retornar ao ‘novo normal’ com segurança”.
O evento também é realizado pela Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe), em parceria com a Aderes, o Governo do Estado do Espírito Santo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES).
Com entrada gratuita, a Femipe busca ser referência no quesito funcionamento, principalmente, em relação aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. “A proposta é construir um ambiente que valorize as pequenas empresas. Assim, podemos demonstrar as qualidades em diversos setores, o compromisso em atender bem os clientes e oferecer bons produtos, serviços, segurança e saúde”, afirma o presidente da Conampe, Ercílio Santinoni.
Essa pode ser a oportunidade da população entender como os setores estão se preparando para a recuperação dos negócios, segundo o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo. “Esperamos que seja o início de uma retomada segura. Mas sempre com o entendimento de que é preciso orientar sobre a necessidade de continuar respeitando todos os protocolos de prevenção”, pontua.
Femipe
Apresentação musical de Claudio Bocca é uma das atrações da Femipe Crédito: Femipe/Divulgação
Segundo o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, as exposições são mais um tipo de atividade para a retomada da economia de acordo com os alinhamentos do governo do Estado. “Vamos apresentar para a sociedade a segurança das atividades seguindo os protocolos sanitários. É possível frequentar e apoiar esses empreendedores neste momento de retomada da economia. Vamos mostrar como eles estão preparados isso”, finaliza.

Feira das Micro e Pequenas Empresas

O que é?

A Femipe vai reunir empresas de serviços e varejo. O evento terá academia, cerimonial e um grande restaurante com atendimento ao público e atrações musicais, com o objetivo de promover novas experiências para o consumidor com segurança.

Entrada:

Gratuita

Dias e horários:

Quinta (26) e sexta-feira (27), 16h às 22h, sábado (28), 10h às 22h, e domingo (29), 10h às 18h.

Local:

Praça do Papa, na avenida Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empreendedorismo Apoie Empreendedores Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados