Feira da Micro e Pequena Empresa ajudará setores afetados na pandemia

A Femipe vai reunir empresas de serviços e varejo. O evento terá academia, cerimonial e um grande restaurante com atendimento ao público, com o objetivo de promover novas experiências para o consumidor com segurança. Crédito: Fabricio Santos/ Femipe/Divulgação

Voltar aos negócios tem sido o desafio de muitos microempreendedores. Desde março de 2020, o cenário é de um comércio local enfraquecido devido às paralisações causadas pela pandemia da Covid-19. Pensando em reaquecer o mercado, a Feira da Micro e Pequena Empresa (Femipe) chega ao Espírito Santo, entre 26 e 29 de agosto, na Praça do Papa, a partir das 16h, na quinta e sexta-feira, e às 10h, no sábado e domingo.

Na exposição, setores do varejo, turismo, academias, bares, restaurantes e de eventos sociais poderão expor os serviços para a população, mostrando as possibilidades de realizá-los com segurança. “Vamos reunir pequenos negócios com a finalidade de promover novas experiências para o consumidor e ser modelo para esses segmentos”, destaca o diretor-técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli.

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Para auxiliar nessa retomada, o sócio da Dupla Produções, uma das realizadoras da Femipe, Jarba Pires, explica que a meta da Feira é motivar um ambiente de negócios seguro. “O objetivo é apresentar para a sociedade e empresários, especialmente dos pequenos negócios, que é possível retornar ao ‘novo normal’ com segurança”.

O evento também é realizado pela Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe), em parceria com a Aderes, o Governo do Estado do Espírito Santo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES).

Com entrada gratuita, a Femipe busca ser referência no quesito funcionamento, principalmente, em relação aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. “A proposta é construir um ambiente que valorize as pequenas empresas. Assim, podemos demonstrar as qualidades em diversos setores, o compromisso em atender bem os clientes e oferecer bons produtos, serviços, segurança e saúde”, afirma o presidente da Conampe, Ercílio Santinoni.

Essa pode ser a oportunidade da população entender como os setores estão se preparando para a recuperação dos negócios, segundo o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo. “Esperamos que seja o início de uma retomada segura. Mas sempre com o entendimento de que é preciso orientar sobre a necessidade de continuar respeitando todos os protocolos de prevenção”, pontua.

Apresentação musical de Claudio Bocca é uma das atrações da Femipe Crédito: Femipe/Divulgação

Segundo o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, as exposições são mais um tipo de atividade para a retomada da economia de acordo com os alinhamentos do governo do Estado. “Vamos apresentar para a sociedade a segurança das atividades seguindo os protocolos sanitários. É possível frequentar e apoiar esses empreendedores neste momento de retomada da economia. Vamos mostrar como eles estão preparados isso”, finaliza.

Feira das Micro e Pequenas Empresas