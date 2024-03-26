FDV mira nas tendências do mercado e oferta 10 novas pós-graduações

A FDV tem investido em novos cursos de pós-graduação, que vão além dos formatos tradicionais Crédito: FDV/Divulgação

Durante a graduação, a rotina de estudos e o acesso a informações atualizadas devem acontecer de forma natural. Instituições de qualidade exigem e proporcionam isso, que já é um diferencial. Mas em um mercado competitivo não basta ter apenas um diploma ou título. É preciso que além de uma boa formação, o currículo esteja atualizado com as novas demandas e conteúdos que surgem todos os dias.

É o que explica a coordenadora geral de Especialização da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Alessandra Albuquerque. Segundo ela, por meio de uma proposta disruptiva, a FDV tem investido em novos cursos de pós-graduação, que vão além dos formatos tradicionais, a fim de ofertar o atributo mais procurado no mercado de trabalho: a bagagem profissional.

“Nossa proposta é fazer com o que aluno tenha experiência prática de mercado e consiga juntar o aprendizado teórico com as temáticas atuais do momento. Isso promove uma interface entre a vivência profissional com uma maior visibilidade no mercado e, claro, gera oportunidades de networking”, destaca.

A coordenadora geral de Especialização da FDV, Alessandra Albuquerque, explica que uma das propostas dos cursos é fazer com o que aluno tenha experiência prática de mercado Crédito: FDV/Divulgação

Enfoque prático e conhecimento aplicado

Esse enfoque prático é, de acordo com Alessandra, um dos diferenciais estratégicos, já que com o conhecimento aplicado, a partir de experiências reais ou simuladas, o aluno se apresenta ao mercado e tem relações estimuladas, entre colegas, professores e convidados, durante todo o curso.

“O Direito Tributário, por exemplo, demanda um grau elevado de conhecimento técnico específico, além de sofrer modificações frequentes. Desse modo, o profissional do Direito de um modo geral, e do Direito Tributário em especial, precisa seguir se especializando e se atualizando”, pontua a coordenadora acadêmica do curso de especialização em Direito Tributário com Ênfase na Reforma Tributária, Karoline Marchiori de Assis.

Karoline Marchiori de Assis: “O Direito Tributário demanda um grau elevado de conhecimento técnico específico, além de sofrer modificações frequentes" Crédito: FDV/Divulgação

A abordagem, essencialmente prática, promete levar para dentro da sala de aula o debate de questões e casos práticos atuais, assim como todas as novidades trazidas pela Reforma Tributária de 2023.

Vale destacar que alguns dos cursos ofertados pela FDV são destinados a diferentes profissionais e não apenas da área do Direito, como explica a coordenadora acadêmica da Pós-Graduação de Direito do Entretenimento e Mídias Digitais da FDV, Mayra Mega Itaborahy.

“Quando se pensa em entretenimento tudo parece muito distante do advogado que está começando. Mas essa é uma afirmação equivocada porque nunca antes tivemos tantos artistas em visibilidade. Antigamente, na música, por exemplo, ouvíamos apenas poucos artistas porque estava tudo nas mãos das gravadoras. Hoje, eles conseguem atuar de forma independente. A demanda por profissionais especializados é imensa e frustrante para quem procura, pois este tipo de curso ainda é muito pouco oferecido. Então a dica é: não deixe passar esta oportunidade de fazer uma pós-graduação com esse foco”, ressalta.

De acordo com Mayra Mega Itaborahy, artistas, influenciadores e gamers precisam de assessoria jurídica, o que para advogados pode representar um campo de atuação promissor. Crédito: FDV/Divulgação

Além disso, de acordo com Mayra, hoje, há mais influenciadores, artistas e gamers do que há 10 anos e o número não para de crescer. Esses profissionais precisam de uma assessoria, o que para advogados pode representar um campo de atuação promissor.

Em todos os cursos ofertados, o objetivo é ensinar a uma nova geração de profissionais a se adaptarem às adversidades que a humanidade enfrenta. É por isso que quem quer atuar nos ambientes de tendências do mercado, precisa, necessariamente, trabalhar de forma transversal com conhecimentos em diferentes temáticas, como observa o coordenador do MBA em ESG e Negócios, Rhiani Salamon.

É por isso que o curso que ele coordena, por exemplo, explora os fundamentos, a teoria e o funcionamento do mercado financeiro, além de abordar temáticas de ESG com aulas de desenvolvimento de documentos técnicos, análise de riscos e stakeholders, código de conduta, direito humano e corporativo, inovação, inteligência artificial, entre outros temas relevantes do segmento. Essa pós-graduação é dividida entre as modalidades presencial e semipresencial.

“Nosso objetivo, em uma das disciplinas, é que, ao final, o aluno esteja preparado para implantar todo o programa de ESG em ambientes corporativos, desde o diagnóstico até o monitoramento, assim como tenha total domínio profissional do tema”, reforça.

Rhiani Salamon: “Nosso objetivo, é que, ao final, o aluno esteja preparado para implantar todo o programa de ESG em ambientes corporativos" Crédito: FDV/Divulgação

O advogado, consultor jurídico e coordenador da pós-graduação em “Direito Empresarial na Prática” da FDV, Mauro Massucatti, destaca que a metodologia prática vem aliada com o conhecimento necessário para que os profissionais formados nas especializações possam atuar de forma integrada e conectada com o objetivo dos clientes no mercado.

Segundo ele, a cadência do curso foi desenvolvida para ir além da abordagem exemplificativa, com a apresentação dos casos. Para entregar algo que realmente faça a diferença na vida do aluno, as últimas aulas de cada disciplina são obrigatoriamente práticas.

“Estudaremos os fundamentos de contabilidade e finanças em que são instruídas análises de balanços, balancetes e fluxo de caixa. Assim como também os procedimentos administrativos para registros de empresas. Sem dúvidas é uma área abrangente e construímos uma especialização para quem atua in house ou em escritórios”, recomenda.

Ainda de acordo com Mauro, com o mundo conectado e o mercado dinâmico, estar na vanguarda do aprimoramento profissional é, de fato, um diferencial no currículo. Principalmente, quando a especialização é feita em uma instituição que preza pelo ensino de qualidade e um corpo de professores de renome e com conhecimento ímpar.

Segundo Mauro Massucatti, estar na vanguarda do aprimoramento profissional é um diferencial no currículo Crédito: FDV/Divulgação

Mais tendências de mercado

De olho nas novas tendências do mercado, a FDV também tem oferecido cursos de especialização para áreas que passaram a ser incluídas nas grades curriculares e no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recentemente.

É o caso da especialização em “Previdência Aplicada”, coordenada pela advogada e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Luiza Baleeiro.

“Nossa proposta é dar uma visão ampla de todos os possíveis ramos de atuação da área. Incluímos ainda um programa de formação continuada em que durante os meses de pós-graduação vamos oferecer um compilado de normativas, instruções, pareceres e decretos atualizados para que o aluno esteja em dia com as novidades e possibilidades de atuação do cenário”, pontua.

Luiza Baleeiro: “Nossa proposta é dar uma visão ampla de todos os possíveis ramos de atuação da área" Crédito: FDV/Divulgação

Confira quais são os novos cursos de pós-graduação da FDV

Processo Civil O curso aprofunda a legislação processual civil de forma crítica e atualizada, destacando tendências e jurisprudências dominantes. O objetivo da especialização é experienciar estudo de casos e análise de processos reais, incluindo elaboração de petições e recursos com qualidade técnica e argumentação consistente. Coordenador: advogado e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV Luiz Gustavo Tardin.

Direito Tributário com ênfase na Reforma Tributária A especialização se dirige a tributaristas que já atuam no mercado e precisam incorporar as profundas mudanças recentes, bem como a profissionais que desejam se capacitar para ingressar na área. O curso também se destaca pela abertura a diversas correntes doutrinárias, escolas científicas e na capacitação de profissionais para um amplo espectro de oportunidades, seja em carreiras públicas, seja na iniciativa privada. Coordenadores: advogada e doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP/Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemanha) Karoline Marchiori, e advogado e auditor do Estado da Secretaria Estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo Marcelo Altoé.

Previdência Aplicada A especialização busca uma abordagem completa do cenário da previdência no Brasil, a fim de compreender a área, nichos e dinâmicas, por um viés prático. Com as “salas de mentoria”, os alunos terão sessões para solução de dúvidas práticas e um informe mensal sobre portarias, decretos e alterações jurisprudenciais, nas “atualizações continuadas”, a fim de prepará-los para atuar com desenvoltura nas mais diversas situações. Coordenadora: advogada e Mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas Luiza Baleeiro.

Direito e Processo Penal: prática criminal aplicada O curso une prática profissional com contextualização teórica de alto nível por meio da experiência diversificada de magistrados, promotores, advogados e autoridades policiais na condução de uma abordagem que explora vivências e soluções jurídicas aplicadas a casos reais e com foco em temáticas da atualidade. O objetivo é alavancar profissionais que desejam atuar na área, mas também para aqueles em busca de uma atualização relevante. Coordenadores: advogado e promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Gustavo Senna, e advogado e membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) Nestor Távora.

Direito e Relações do Trabalho A especialização procura abordar temas emergentes, como trabalho em plataformas digitais, negociações sindicais, decisões do STF e aplicações trabalhistas do Compliance, da LGPD e do Direito Previdenciário. O objetivo do curso é compreender as mudanças de mercado e legislação, adquirindo visão ampla e estratégica do Direito do Trabalho contemporâneo. Coordenadores: advogado especialista em Direito Material e Processual do Trabalho Alberto Nemer, e juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES) e mestre em Direito Processual Civil, Cássio Moro.

Direito Empresarial na Prática Com um crescente empenho das empresas em uma atuação preventiva nas relações comerciais, antecipando e solucionando os desafios da área, o profissional capaz de acompanhar e orientar os negócios ganha destaque. Por meio das experimentações práticas, a especialização explora uma vivência prática para auxiliar, de forma vertical e multidisciplinar, os profissionais da área a assumirem um papel mais estratégico. Coordenador: advogado, consultor jurídico e mestre em Direito Empresarial, Mauro Massucatti Netto.

ESG e Negócios Nesse curso, o objetivo é contribuir com um embasamento conceitual e desenvolver habilidades para construção e implementação de ações estratégicas de ESG. A formação vai contemplar todas as ferramentas e instrumentos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos para que os profissionais da área sejam capazes de dominar esse mercado em expansão. Coordenadores: advogado e doutor em Direito Ambiental Internacional, Rhiani Riani, e o advogado Marcelo Zenkner.

Direito do Entretenimento e Mídias Digitais Essa especialização vai abrir portas para profissionais dispostos a dominar os aspectos jurídicos que envolvem o mercado das indústrias de entretenimento e produção cultural. Um segmento que, graças à internet, ganha novas dinâmicas – e novas complexidades – a cada dia, criando espaços para profissionais do direito, dos negócios e da própria indústria criativa, como artistas e produtores. Coordenadora: advogada especialista em Direito do Entretenimento, Mayra Mega Itaborahy.

Estratégias Avançadas em Governança, Gestão de Riscos e Compliance O objetivo do curso é ensinar as melhores práticas para enfrentar esses desafios, de forma alinhada com as necessidades mais emergentes das organizações. O foco está no desenvolvimento de habilidades práticas que vão além do conhecimento técnico tradicional, preparando profissionais para enfrentarem, de forma estratégica, desafios interdisciplinares e tecnológicos. Coordenador: advogado e Mestre em Direito Processual, André Paris.

Direito das Famílias e das Sucessões Com a diversificação de formações e vínculos familiares, novos desafios surgem todos os dias para advogados da área. A especialização, portanto, vai proporcionar conhecimentos e vivências atualizados para um nicho extremamente dinâmico, comandado por alterações jurisprudenciais, legislativas e pela forma criativa de solucionar conflitos. Coordenadora: advogada e doutora em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, Bruna Lyra Duque.

Quem ficou interessado, pode conferir mais informações no site ou nos canais de contato abaixo.

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