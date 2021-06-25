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Farmácia vai oferecer manipulação veterinária e de homeopatia

A rede Mônica está ampliando o tamanho do laboratório para diversificar serviços e ainda ter maior capacidade de atendimentos diários
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:04

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:04

Laboratório da Farmácia Mônica
Laboratório da Farmácia Mônica: ampliação do espaço vai aumentar a capacidade de produção diária Crédito: Farmácia Mônica/Divulgação
O universo pet ocupa um espaço importante na vida de muitas pessoas e oferecer serviços que facilitem a rotina dos tutores pode fazer uma empresa se destacar da concorrência. É a isso que se propõe a Farmácia Mônica ao triplicar o tamanho de um de seus laboratórios – na unidade matriz, em Barcelona, Serra –, para ofertar a manipulação veterinária.
Segundo a farmacêutica e gerente-geral da Mônica Manipulação, Olga Martins, essa era uma demanda antiga que deve se concretizar em cerca de 60 dias.
"O mercado pet é uma tendência, e temos que acompanhar o que ele pede. Optamos por oferecer as fórmulas manipuladas para a medicina veterinária, como biscoitos, apostando em uma novidade que atenda aos desejos dos consumidores "
Olga Martins - Gerente-geral da Mônica Manipulação
Mas essa não é a única novidade da empresa. Para tornar a Mônica uma rede completa de farmácia, ela também passará a oferecer manipulados de homeopatia.
"A estrutura que estamos montando nesse laboratório fará dele o melhor do Espírito Santo. Teremos a capacidade de oferecer de 300 a 500 atendimentos a mais, por dia, com a ampliação do laboratório. Investimos constantemente na modernização dos equipamentos e capacitamos nossos colaboradores para cumprirem cuidadosamente cada etapa dos procedimentos, desde o atendimento aos clientes, produção, até a entrega dos manipulados”, antecipou Olga.
A Farmácia Mônica, que hoje conta com oito lojas - quatro na Serra, duas em Vila Velha, uma em Cariacica e uma em Vitória -, também mantém o foco na reformulação do setor de televendas.
Com todas as facilidades que o mercado digital oferece, os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 99275-1596, proporcionando aos clientes agilidade e comodidade para receber seus manipulados. Além disso, a Mônica disponibiliza um farmacêutico em tempo integral para atender todos os consumidores.

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