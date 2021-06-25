Farmácia vai oferecer manipulação veterinária e de homeopatia

Laboratório da Farmácia Mônica: ampliação do espaço vai aumentar a capacidade de produção diária Crédito: Farmácia Mônica/Divulgação

O universo pet ocupa um espaço importante na vida de muitas pessoas e oferecer serviços que facilitem a rotina dos tutores pode fazer uma empresa se destacar da concorrência. É a isso que se propõe a Farmácia Mônica ao triplicar o tamanho de um de seus laboratórios – na unidade matriz, em Barcelona, Serra –, para ofertar a manipulação veterinária.

Segundo a farmacêutica e gerente-geral da Mônica Manipulação, Olga Martins, essa era uma demanda antiga que deve se concretizar em cerca de 60 dias.

"O mercado pet é uma tendência, e temos que acompanhar o que ele pede. Optamos por oferecer as fórmulas manipuladas para a medicina veterinária, como biscoitos, apostando em uma novidade que atenda aos desejos dos consumidores " Olga Martins - Gerente-geral da Mônica Manipulação

Mas essa não é a única novidade da empresa. Para tornar a Mônica uma rede completa de farmácia, ela também passará a oferecer manipulados de homeopatia.

"A estrutura que estamos montando nesse laboratório fará dele o melhor do Espírito Santo. Teremos a capacidade de oferecer de 300 a 500 atendimentos a mais, por dia, com a ampliação do laboratório. Investimos constantemente na modernização dos equipamentos e capacitamos nossos colaboradores para cumprirem cuidadosamente cada etapa dos procedimentos, desde o atendimento aos clientes, produção, até a entrega dos manipulados”, antecipou Olga.

A Farmácia Mônica, que hoje conta com oito lojas - quatro na Serra, duas em Vila Velha, uma em Cariacica e uma em Vitória -, também mantém o foco na reformulação do setor de televendas.