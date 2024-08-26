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Faesa lança curso de Medicina com vestibular em setembro

Inscrições para a prova vão até dia 30 de agosto. Com um investimento de R$ 23 milhões, a Faesa conta com uma moderna estrutura e um corpo docente de referência para receber os novos alunos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 ago 2024 às 19:16

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 19:16

Curso de Medicina da Faesa
Faesa investiu R$ 23 milhões para a estrutura do curso de Medicina Crédito: Divulgação
Com 52 anos de atuação, a Faesa inicia neste semestre a primeira turma do curso de Medicina, com um investimento de R$ 23 milhões. A graduação será ofertada em Cariacica, onde os estudantes irão contar com uma estrutura totalmente nova, com tecnologia de ponta, montada especialmente para atender as demandas da área. As inscrições para o vestibular já estão abertas e vão até o dia 30 de agosto, para o preenchimento de 60 vagas.
Recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, o curso foi avaliado com nota máxima pelo MEC, que levou em consideração aspectos como projeto pedagógico, corpo docente, instalações físicas e parcerias com hospitais de referência. O vestibular contará com prova objetiva e discursiva, realizada no dia 8 de setembro.
Curso de Medicina da Faesa
As inscrições para o vestibular vão até o dia 30 de agosto Crédito: Divulgação
O curso terá seis anos de duração, com aulas em período integral, agregando conhecimentos teóricos e as melhores práticas na área da saúde. A estrutura preparada para o funcionamento da graduação, em Cariacica, é nova, moderna e exclusiva para o curso, com laboratórios, bibliotecas e clínicas com alta tecnologia.
A proposta pedagógica engloba atividades práticas desde o início, em parceria com prefeituras, Estado e hospitais da rede particular, para atuação dos estudantes em unidades de saúde e hospitais de referência na região.
Curso de Medicina da Faesa
A proposta pedagógica engloba atividades práticas desde o início Crédito: Divulgação
O reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o curso de Medicina traz "a excelência da Faesa na formação de profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento social por meio do conhecimento”.
"A abertura do curso de Medicina da Faesa deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para o Estado. As atividades irão beneficiar a população por meio dos serviços de saúde prestados por alunos e professores em suas práticas, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região de Cariacica. A excelência Faesa, que já é conhecida pela sociedade, agora também proporcionará o sonho de jovens que querem se tornar médicos, com uma formação diferenciada, preparados para os desafios do mercado de trabalho."
Alexandre Nunes Theodoro - Reitor da Faesa
As inscrições para o vestibular vão até o dia 30 de agosto e podem ser feitas pelo site www.faesa.br. As aulas começam no dia 23 de setembro.
Curso de Medicina da Faesa
A estrutura preparada para o funcionamento da graduação, em Cariacica, é nova Crédito: Divulgação

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