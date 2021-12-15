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Faculdade de Colatina vira centro universitário e oferta novos cursos

Com a transição, o Castelo Branco incluiu 10 graduações no portfólio. Biomedicina, Farmácia e Sistemas para Internet estão entre as opções. As inscrições para o vestibular vão até 31 de janeiro
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 dez 2021 às 11:38

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 11:38

UniCB
Com a mudança, a expectativa é que a UniCB movimente ainda mais o mercado capixaba, além de contribuir com o crescimento da região Noroeste do Estado. Crédito: UniCB/Divulgação
Com 57 anos no mercado, a faculdade Castelo Branco escreve um novo capítulo em sua história, se tornando oficialmente UniCB – Centro Universitário Castelo Branco. Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), a instituição, localizada em Colatina, Noroeste do Estado, vai oferecer novos cursos, ampliando o portfólio para as áreas de Tecnologia e Saúde. Entre as novas graduações estão: Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Gestão Hospitalar, Sistemas para Internet, Artes Visuais, Ciências Biológicas e Serviço Social.
De acordo com o reitor da UniCB, Luciano Carlos Merlo, a instituição já é reconhecida por formar profissionais que atuam na educação, em negócios e na área jurídica. Agora que subiu de nível, a expectativa, segundo ele, é de movimentar ainda mais o mercado capixaba e contribuir para o crescimento de Colatina e região.
“Um dos maiores desafios foi rever as metas, os objetivos e reestruturar internamente a instituição para que pudéssemos estar de acordo e atendendo a todos os indicadores que o MEC propõe. Indicadores esses que colocam a instituição em um nível excelente de qualidade. Foi um sonho que construímos no dia a dia, para que hoje pudéssemos ser coroados com a transição da Faculdade Castelo Branco para UniCB - Centro Universitário Castelo Branco”, destaca.
Essa transição, para Merlo, só foi possível graças ao esforço e foco de toda equipe que compõe a Castelo Branco: coordenadores de curso, corpo docente, corpo discente e colaboradores. “As conquistas são como degraus. Nós éramos faculdade, agora passamos a ser centro universitário e desejamos sempre ir além. Um presente para Colatina neste ano de centenário e para toda a comunidade que poderá ter mais oportunidades”, frisa o reitor.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

UniCB
Reitor Luciano Carlos Merlo (ao centro), ao lado dos alunos Eduarda Martins e Danilo Sampaio: UniCB tem como objetivo formar profissionais preparados para o mercado de trabalho. Crédito: UniCB/Divulgação
Nesta nova etapa, o objetivo do UniCB permanece o mesmo, pautado pelo DNA da empresa que é constituído por princípios institucionais: formar profissionais que estejam cada vez mais preparados para encontrarem suas melhores versões. De acordo com Merlo, com uma formação adequada e de qualidade, os estudantes estarão prontos para darem os próximos passos de suas vidas para se inserirem no mercado de trabalho.
“Ser centro universitário é muito bom para Colatina e região, pois ampliando o leque de ofertas de cursos, também estaremos oferecendo mais oportunidades para pessoas que sonham em fazer um curso superior. Nós queremos mais do que nunca estar focados em nossa missão institucional que é a formação de pessoas para o exercício profissional, sendo essas agentes transformadores da sociedade”, destaca Luciano Carlos Melo.
Abaixo, confira as graduações que são ofertadas no UniCB. As inscrições do vestibular vão até o dia 31 de janeiro de 2022. A instituição oferece cursos a distância e na modalidade presencial.

GRADUAÇÃO

  • Administração
  • Artes visuais
  • Biomedicina
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Direito
  • Educação Física Bacharelado
  • Educação Física Licenciatura
  • Farmácia
  • Fisioterapia
  • Geografia Bacharelado
  • Geografia Licenciatura
  • Gestão de RH
  • Gestão Financeira
  • Gestão Hospitalar
  • História Bacharelado
  • História Licenciatura
  • Letras: Português/Inglês
  • Marketing
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Serviço Social
  • Sistema para Internet

PÓS-GRADUAÇÃO

  • Docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental
  • Educação especial e inclusiva no contexto escolar
  • Ensino religioso 
  • Gestão escolar: supervisão, administração, orientação e inspeção
  • Interdisciplinaridade no ensino de literatura, arte e história
  • Pedagogia hospitalar
  • Psicopedagogia Clínica e Institucional
  • Marketing Digital
  • MBA em Finanças, auditoria, controladoria e perícia contábil
  • MBA em Gestão de pessoas e Recursos Humanos
  • MBA em Gestão Empresarial

CENTRO UNIVERSITÁRIO CASTELO BRANCO

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