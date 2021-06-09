Faculdade Castelo Branco, ensino que transforma!

Vista Aérea Castelo Branco Crédito: Acervo

A Castelo Branco é uma das grandes referências de ensino superior no noroeste do estado do Espírito Santo, e ao longo de sua jornada e a cada novo passo, a instituição segue escrevendo sua história e também a história de muitas pessoas que fazem parte desse grande universo que é a FCB.

Ofertando cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a instituição zela pela excelência dos cursos ofertados e traz qualidade de ensino com foco no desenvolvimento de profissionais protagonistas e vencedores. Uma jornada que faz da Castelo Branco uma instituição de importância fundamental na sociedade, movimentando o mercado e contribuindo para o crescimento de Colatina e região.