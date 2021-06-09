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Faculdade Castelo Branco, ensino que transforma!

Nesses 57 anos de história, a FCB mantém a tradição de acreditar no poder transformador da aprendizagem.

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:12

Fundação Educacional Castelo Branco

Fundação Educacional Castelo Branco

Publicado em 

08 jun 2021 às 21:12
Faculdade
Vista Aérea Castelo Branco Crédito: Acervo
A Castelo Branco é uma das grandes referências de ensino superior no noroeste do estado do Espírito Santo, e ao longo de sua jornada e a cada novo passo, a instituição segue escrevendo sua história e também a história de muitas pessoas que fazem parte desse grande universo que é a FCB.
Ofertando cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a instituição zela pela excelência dos cursos ofertados e traz qualidade de ensino com foco no desenvolvimento de profissionais protagonistas e vencedores. Uma jornada que faz da Castelo Branco uma instituição de importância fundamental na sociedade, movimentando o mercado e contribuindo para o crescimento de Colatina e região.
A FCB que tem como referência a sua cultura humanizadora e social, carrega também em seu DNA princípios institucionais importantes na preparação dos estudantes para o seu futuro. O cuidado, o amor, a excelência e o respeito à formação do educando são valores que são cultivados junto à qualidade de ensino, tecnologia e inovação, tudo para que os estudantes e futuros profissionais façam a diferença e estejam cada vez mais preparados para encontrar a sua melhor versão e dar os próximos passos de suas vidas.

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