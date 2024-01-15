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Faculdade amplia parceria com a comunidade capixaba e planeja curso de residência médica em Cachoeiro para 2024

Além das parcerias com hospitais e instituições públicas, a Multivix tem investido na estruturação do curso de Medicina na região para formar profissionais prontos para o mercado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 jan 2024 às 16:47

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 16:47

. Atenta a essa demanda, a Multivix tem investido na estruturação do curso em Cachoeiro de Itapemirim
Atenta a essa demanda, a Multivix tem investido na estruturação do curso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Multivix/Divulgação
Formação profissional requer compromisso nas metodologias de ensino e atenção às atualizações do mercado, em especial quando se trata dos cursos de Medicina que exigem não somente conhecimento teórico, mas também boas aulas práticas. Atenta a essa demanda, a Multivix tem investido na estruturação do curso em Cachoeiro de Itapemirim e prepara para 2024 um programa de residência de Medicina Familiar, em parceria com a prefeitura local.
“Isso vai nos possibilitar qualificar ainda mais os médicos e fixar nossos futuros egressos da região. Queremos estimular esses alunos a permanecerem na localidade para que a população de Cachoeiro e redondezas seja atendida de forma qualificada e com o quantitativo ideal”, destaca o médico e coordenador de Medicina da Multivix, Pedro Figueiredo.
Pedro Figueiredo explica que a metodologia chamada de Team Based Learning (TBL) “estimula a participação dos estudantes, que desenvolvem ainda mais a capacidade cognitiva”.
Pedro Figueiredo explica que a metodologia chamada de Team Based Learning (TBL) “estimula a participação dos estudantes, que desenvolvem ainda mais a capacidade cognitiva”. Crédito: Multivix/Divulgação
Essa parceria com a prefeitura, inclusive, já rendeu outros frutos para a população, como a reestruturação da Casa Rosa, um centro voltado para o atendimento de mulheres focado no cuidado tanto físico quanto psicológico.
Figueiredo reforça, ainda, as parcerias com a Secretária de Estado da Saúde, com o Hospital Evangélico de Cachoeiro, com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e com o Hospital Infantil Francisco de Assis. Tudo isso com o objetivo de inserir os estudantes na prática rotineira do ser médico.
“Temos a convicção de que essas parcerias potencializam o aprendizado do aluno porque os inserem na realidade de atendimento à população, assim como podem participar do cenário de gestão da realidade local”, pontua.
Junto a isso, são aplicadas metodologias ativas para o ensino teórico dentro das salas de aula que fogem do modelo tradicional e buscam promover uma maior troca dentro do ambiente acadêmico.
Pedro Figueiredo explica que a metodologia chamada de Team Based Learning (TBL) “estimula a participação dos estudantes, que desenvolvem ainda mais a capacidade cognitiva”.
Para o próximo ano, as expectativas são ainda mais positivas e, segundo o coordenador, a Multivix deve continuar trabalhando para qualificar bons profissionais. “Temos um corpo docente muito qualificado com profissionais de referência, o que é muito importante para essa formação”, enfatiza.

Multivix

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