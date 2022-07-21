Fábrica de café do ES é certificada com selos de qualidade

A linha de produtos Cafuso é variada a e atende a todos os gostos, sempre com aroma e sabor inconfundíveis Crédito: Realcafé/Divulgação

Reconhecido por selos e certificações de qualidade, o café Cafuso se consolida na preferência dos consumidores, unindo tradição e cuidado em cada etapa de fabricação.

Bruno Giestas, diretor comercial da Realcafé, que detém a marca, pontua que o reconhecimento das mais diferentes instituições garante os altos níveis de confiança dos capixabas.

“Trabalhamos forte nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) com várias auditorias por ano, tanto internas quanto externas. Temos o conhecido Selo de Pureza ABIC desde que foi criado. O Cafuso ainda possui a certificação FSSC 22000, com padrões internacionais de qualidade e segurança alimentar para a fabricação dos nossos produtos. A norma ISO 9001 também está entre as certificações, além dos selos "Produto 100% Capixaba" e "Eureciclo”, relaciona.

Giestas evidencia que o “Selo Eureciclo” merece um destaque especial. “Ele permite a fabricação de um café que, além de saboroso, contribui para a sustentabilidade.”

Isso porque, a cada produto Cafuso vendido, determinada quantidade do mesmo material da embalagem é recolhida e reciclada em um operador ou usina de reciclagem no Brasil. Dessa maneira, há uma redução no impacto do descarte das embalagens pelos consumidores.

“Desde a seleção dos grãos, passando pela torrefação, pelo blend, moagem, empacotamento, armazenamento e transporte. É café produzido com razão e emoção, com atenção às necessidades das pessoas e do meio ambiente. Tudo o que fazemos tem o foco da sustentabilidade”, frisa.

HISTÓRIA

Bruno Giestas avalia que a história da empresa é a história do povo capixaba. A família Tristão começou na comercialização do café em 1935, em Afonso Cláudio. De lá seguiu para Vitória, depois Rio de Janeiro e, em seguida, nas exportações para os quatro cantos do mundo, atividade que mantém ainda hoje.

Em 1970, foi fundada a Realcafé para produção de café solúvel destinada à exportação. Cerca de dois anos depois, a empresa cria a linha Cafuso, de café torrado e moído, visando ao consumidor capixaba.

“Já são mais de 50 anos de uma relação de confiança estabelecida entre milhares de consumidores e essa marca que faz parte da mesa e da memória de tantas famílias”, destaca Bruno Giestas.

A linha de produtos Cafuso é variada e atende a todos os gostos, sempre com aroma e sabor inconfundíveis. No rol está Cafuso Tradicional, em embalagens de 250g e 500g. Há também o Cafuso Extraforte, vendido nas mesmas quantidades.

Para quem busca praticidade e um ótimo ingrediente para receitas, a empresa conta com Cafuso Solúvel, em embalagem de 50g. E como o preparo é parte essencial de um bom café, a empresa oferece ainda filtros de papel e de polipropileno, que dura mais e é ecologicamente responsável.