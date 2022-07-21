Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Fábrica de café do ES é certificada com selos de qualidade

Realcafé, que detém a marca Cafuso, é reconhecida também por sua manifestada preocupação com a sustentabilidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jul 2022 às 18:48

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 18:48

Café Cafuso
A linha de produtos Cafuso é variada a e atende a todos os gostos, sempre com aroma e sabor inconfundíveis Crédito: Realcafé/Divulgação
Reconhecido por selos e certificações de qualidade, o café Cafuso se consolida na preferência dos consumidores, unindo tradição e cuidado em cada etapa de fabricação.
Bruno Giestas, diretor comercial da Realcafé, que detém a marca, pontua que o reconhecimento das mais diferentes instituições garante os altos níveis de confiança dos capixabas.
“Trabalhamos forte nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) com várias auditorias por ano, tanto internas quanto externas. Temos o conhecido Selo de Pureza ABIC desde que foi criado. O Cafuso ainda possui a certificação FSSC 22000, com padrões internacionais de qualidade e segurança alimentar para a fabricação dos nossos produtos. A norma ISO 9001 também está entre as certificações, além dos selos "Produto 100% Capixaba" e "Eureciclo”, relaciona.
Giestas evidencia que o “Selo Eureciclo” merece um destaque especial. “Ele permite a fabricação de um café que, além de saboroso, contribui para a sustentabilidade.”
Isso porque, a cada produto Cafuso vendido, determinada quantidade do mesmo material da embalagem é recolhida e reciclada em um operador ou usina de reciclagem no Brasil. Dessa maneira, há uma redução no impacto do descarte das embalagens pelos consumidores.
“Desde a seleção dos grãos, passando pela torrefação, pelo blend, moagem, empacotamento, armazenamento e transporte. É café produzido com razão e emoção, com atenção às necessidades das pessoas e do meio ambiente. Tudo o que fazemos tem o foco da sustentabilidade”, frisa.

HISTÓRIA

Bruno Giestas avalia que a história da empresa é a história do povo capixaba. A família Tristão começou na comercialização do café em 1935, em Afonso Cláudio. De lá seguiu para Vitória, depois Rio de Janeiro e, em seguida, nas exportações para os quatro cantos do mundo, atividade que mantém ainda hoje.
Em 1970, foi fundada a Realcafé para produção de café solúvel destinada à exportação. Cerca de dois anos depois, a empresa cria a linha Cafuso, de café torrado e moído, visando ao consumidor capixaba.
“Já são mais de 50 anos de uma relação de confiança estabelecida entre milhares de consumidores e essa marca que faz parte da mesa e da memória de tantas famílias”, destaca Bruno Giestas.
A linha de produtos Cafuso é variada e atende a todos os gostos, sempre com aroma e sabor inconfundíveis. No rol está Cafuso Tradicional, em embalagens de 250g e 500g. Há também o Cafuso Extraforte, vendido nas mesmas quantidades.
Para quem busca praticidade e um ótimo ingrediente para receitas, a empresa conta com Cafuso Solúvel, em embalagem de 50g. E como o preparo é parte essencial de um bom café, a empresa oferece ainda filtros de papel e de polipropileno, que dura mais e é ecologicamente responsável.
“Todo esse mix de produtos é o resultado de um cuidado diário na produção. Porque cada etapa da fabricação de Cafuso tem grandes profissionais envolvidos”, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Café Cafuso Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados