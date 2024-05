Conteúdo de Marca

ESX 2024 recebe startups de fora do ES e estima público de 30 mil pessoas

Promovido pelo Sebrae/ES, o Espírito Santo Innovation Experience está com as inscrições abertas. O evento é gratuito e será realizado nos dias 14, 15 e 16 de junho, na Praça do Papa

A quarta edição do ESX estima que 30 mil pessoas circulem pelo evento, batendo um recorde de público. (Sebrae/ES/Divulgação)

Você já deve ter pensado que a inovação é algo totalmente novo e disruptivo. Por outro lado, já deve ter escutado por aí que inovar não é reinventar a roda. Para desmistificar o que significa a inovação e o impacto dela nas empresas, vem aí a 4ª edição do Espírito Santo Innovation Experience, o ESX, maior evento do segmento no Estado. Em 2023, o evento contou com mais de 20 mil pessoas e a expectativa deste ano é ultrapassar os 30 mil participantes, o que seria o maior público de todas as edições.

Realizado na Praça do Papa, em Vitória, nos dias 14, 15 e 16 de junho, o ESX é voltado à inovação e geração de negócios no cenário capixaba. O evento é gratuito, basta fazer a inscrição pelo site do Sebrae/ES e, pela primeira vez em quatro anos, o ESX contará com startups de outros Estados do país e uma nova área chamada de ‘Espaço Acelera’, que procura encontrar startups para resolver dores reais de outras empresas.

Evento é gratuito e acontecerá na Praça do Papa nos dias 14, 15 e 16 de junho. (Sebrae/ES/Divulgação)

De acordo com o gerente da unidade de Inovação e Mercado do Sebrae/ES, Samuel Graciolli, o evento visa tornar o Espírito Santo mais conectado ao mercado nacional.

“Tem muita coisa que acontece no Espírito Santo que fica ‘abaixo do radar’. Startups como Picpay, Zaitt, Liberfly, Shipp e tantas outras estão acontecendo, são sensacionais, e às vezes ficam ‘abaixo do radar’ mesmo. Com isso, o ESX aparece como uma vitrine, não só para essas startups, mas também para aquilo que tem sido feito nas academias, como faculdades, universidades, institutos, etc”, explica Samuel.

Com 242 startups selecionadas, a edição de 2024 do ESX contará com mais de 30 horas de conteúdos, divididos em painéis com apresentações e palestras e estandes, em seis espaços diferentes, sendo quatro deles acontecendo de forma simultânea.

Novidades na área

Pela primeira vez, ESX receberá startups de outros Estados e contará com o novo 'Espaço Acelera'. (Sebrae/ES/Divulgação)

Neste ano, a novidade principal fica com a participação de startups de fora do Estado. Isso acontece pela primeira vez desde a criação do evento. Das 242 startups presentes, 107 são capixabas e as outras 135 representam os 16 estados - de todas as cinco regiões do Brasil - e o Distrito Federal.

Samuel ressalta que esse intercâmbio surge para gerar negócios, outra proposta do evento. “Além da inovação, outro cerne do ESX é gerar negócios. Com a vinda dessas startups de outros Estados, isso permite que o ecossistema capixaba se conecte com todo o país, gerando uma troca de tecnologias e enriquecendo cada vez mais o nosso próprio ecossistema.”

Outra novidade para o ESX de 2024 é o Espaço Acelera, que busca unir startups e grandes empresas em um formato de negócio um tanto quanto peculiar: o ‘pitch reverso’. Na prática, os papéis se invertem. Agora, são as grandes empresas que apresentam suas ‘dores’ em um pitch e as startups que se encaixarem na resolução dessas dores, se apresentam para as empresas em uma grande rodada de negócios.

Haverá ainda a Arena da Inovação, para que o público entenda onde a inovação se encaixa nos negócios e na sociedade. O Palco Start, por sua vez, terá painéis temáticos com conteúdo diversificado para quem busca entender sobre inovação em suas diferentes aplicações. Já o Palco Rocket vai aprofundar diferentes tecnologias inovadoras.

O Espaço Talentos do Amanhã, que desperta o empreendedorismo e a inovação nas crianças, foi um grande sucesso no ano passado e, por isso, será maior e ainda mais interativo neste ano.

Nomes de peso

Walter Longo (à esquerda), ex-presidente do Grupo Abril, e Dafna Blaschkauer (à direita), ex-diretora da Nike e Apple, estarão presentes no evento. (Arquivo pessoal)

Além das novidades deste ano, o evento também traz nomes de peso ligados à inovação e negócios, como o empreendedor e ex-presidente do Grupo Abril, Walter Longo, que falará sobre “O futuro da educação em tempos de IA-Inteligência Artificial”, e a ex-diretora da Nike e Apple, Dafna Blaschkauer, com a palestra “Como a inovação pode transformar a experiência do consumidor”.

O ESX acontece nos dias 14 (sexta-feira), 15 (sábado) e 16 (domingo) de junho. Sendo os dois primeiros dias com eventos de 9h às 21h e o último dia com eventos de 9h às 20h. Clique aqui e confira a programação completa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site es.loja.sebrae.com.br/inscricao-esx-2024

ESX

Data: 14, 15 e 16 de junho

14, 15 e 16 de junho Horário: Na sexta e no sábado, das 9h às 21h. No domingo, das 9h às 20h



Na sexta e no sábado, das 9h às 21h. No domingo, das 9h às 20h Local: Praça do Papa, em Vitória



Praça do Papa, em Vitória Inscrições: gratuitas, pelo site do Sebrae/ES.



