EstúdioCast: Veja os cuidados que estudantes devem ter ao usar bikes elétricas

Diante do crescimento do uso de bikes elétricas por estudantes, o UP Centro Educacional destaca medidas de segurança e orientações às famílias

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:26

O uso de bicicletas elétricas por estudantes tem se tornado cada vez mais comum na Grande Vitória visto que, com a praticidade, muitos jovens têm adotado o veículo para ir e voltar da escola. No entanto, o aumento nesse número vem acompanhado de um alerta: o desrespeito às normas de trânsito e a falta de equipamentos de segurança podem causar graves acidentes.

Pensando nisso, o professor de Língua Portuguesa e diretor-geral do UP, Fábio Portela, foi o convidado do novo episódio do EstúdioCast juntamente ao Capitão Anthony Moraes, que faz parte da Reserva da Polícia Militar do ES e é especialista em mobilidade urbana. Juntos, eles falaram sobre os principais cuidados que um aluno deve ter ao realizar o trajeto escolar com uma bike elétrica.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bicicletas elétricas com acelerador ou potência acima de 350 watts precisam de registro, emplacamento e uso obrigatório de capacete. Mesmo nos modelos isentos dessas exigências, o uso do capacete continua sendo fundamental para proteger o ciclista em caso de quedas ou colisões.

"Muitas vezes as pessoas se lançam para o trânsito sem obedecer as regras de trânsito, numa velocidade que é muitas vezes semelhante aos de outros veículos na via. Nas vias urbanas, as bikes elétricas devem andar na borda direita da pista com distância de 1,5m em relação ao ciclista, que deve seguir no mesmo sentido dos veículos", afirma o Capitão Anthony.

Além disso, o diretor Portela também contou algumas das novidades que estão chegando ao UP, como o novo material didático e uma plataforma de correção de simulados. E, para fechar, uma unidade na Serra também será inaugurada para atender a demanda da escola, que em 2026 completa 25 anos de uma trajetória com aprovações nos principais vestibulares do ES, do país e até mesmo nos EUA e na Europa.

Para celebrar, foi lançado o manifesto "Todo mundo pode ser", que pode ser conferido aqui.

"Todo mundo pode ser o que quer e todo mundo pode ser UP. Isso nos orgulha muito, o UP é uma energia muito forte. São quase 4 mil alunos atendidos com muita pessoalidade, com todas as unidades próprias e temos o objetivo de manter esse trabalho", celebra Portela.

UP Centro Educacional

Prof. Fábio Portela e Capitão Anthony falaram sobre cuidados no trânsito em entrevista ao repórter Douglas Motta Crédito: Yasmin Spiegel

