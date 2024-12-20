EstúdioCast: Suzano completa 100 anos com olhar apurado para a inovação

Para uma empresa ter longevidade no mercado, muito além de produtos e serviços de qualidade, é necessário ter um olhar atento às novas demandas que surgem ao longo dos anos. A partir dessa postura, é possível se adaptar e abrir caminho para a inovação. Foi assim que a Suzano construiu uma história de sucesso e acaba de completar o primeiro centenário da empresa.

Esse, inclusive, foi o tema do novo episódio do EstúdioCast, que recebeu o gerente de P&D da empresa, Diogo Strapasson, para uma conversa sobre os 100 anos da Suzano e as expectativas para o futuro da marca.

Segundo ele, empreendedorismo, boas práticas e responsabilidade pelo o que se é produzido fazem parte do DNA da empresa, que atua desde a década de 1960 no Espírito Santo. Maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico, a Suzano corresponde hoje a 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio capixaba e é responsável pelo segundo produto mais exportado do Estado.

“Temos uma preocupação muito grande de que o nosso produto gere um impacto positivo na sociedade. Isso vai desde a nossa matéria-prima vir de uma floresta plantada e de base renovável, até em como produzimos nossos produtos, qual a fonte de energia que aplicamos, quais os químicos que utilizamos em nossos processos para que o resultado final seja seguro e eco friendly”, destacou o gerente no podcast.

Atualmente, a empresa atinge mais de 100 países e impacta mais de dois bilhões de pessoas no mundo inteiro. Até 2030, a meta é gerar mais de 10 milhões de toneladas em produtos de origem renovável.

Segundo Diogo, o sucesso da Suzano está no compromisso social e no aprendizado ao longo dos anos de que, com as mudanças globais, é preciso renovar os processos para garantir a qualidade de vida de todos.

Quem ficou interessado e quer saber mais da história da empresa, dos produtos, das expectativas de investimentos e de outras áreas de atuação da Suzano, basta acessar o vídeo com o episódio completo acima ou conferir os canais oficiais nos links abaixo.