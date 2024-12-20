Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

EstúdioCast: Suzano completa 100 anos com olhar apurado para a inovação

Em novo episódio do EstúdioCast, o gerente de P&D da empresa de papel e celulose conversa sobre os investimentos e como a marca solidificou a atuação no mercado nacional e internacional ao longo dos anos

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 09:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 dez 2024 às 09:30
Para uma empresa ter longevidade no mercado, muito além de produtos e serviços de qualidade, é necessário ter um olhar atento às novas demandas que surgem ao longo dos anos. A partir dessa postura, é possível se adaptar e abrir caminho para a inovação. Foi assim que a Suzano construiu uma história de sucesso e acaba de completar o primeiro centenário da empresa.
Esse, inclusive, foi o tema do novo episódio do EstúdioCast, que recebeu o gerente de P&D da empresa, Diogo Strapasson, para uma conversa sobre os 100 anos da Suzano e as expectativas para o futuro da marca.
Segundo ele, empreendedorismo, boas práticas e responsabilidade pelo o que se é produzido fazem parte do DNA da empresa, que atua desde a década de 1960 no Espírito Santo. Maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico, a Suzano corresponde hoje a 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio capixaba e é responsável pelo segundo produto mais exportado do Estado.
“Temos uma preocupação muito grande de que o nosso produto gere um impacto positivo na sociedade. Isso vai desde a nossa matéria-prima vir de uma floresta plantada e de base renovável, até em como produzimos nossos produtos, qual a fonte de energia que aplicamos, quais os químicos que utilizamos em nossos processos para que o resultado final seja seguro e eco friendly”, destacou o gerente no podcast.
Atualmente, a empresa atinge mais de 100 países e impacta mais de dois bilhões de pessoas no mundo inteiro. Até 2030, a meta é gerar mais de 10 milhões de toneladas em produtos de origem renovável.
Segundo Diogo, o sucesso da Suzano está no compromisso social e no aprendizado ao longo dos anos de que, com as mudanças globais, é preciso renovar os processos para garantir a qualidade de vida de todos.
Quem ficou interessado e quer saber mais da história da empresa, dos produtos, das expectativas de investimentos e de outras áreas de atuação da Suzano, basta acessar o vídeo com o episódio completo acima ou conferir os canais oficiais nos links abaixo.
No novo episódio do EstúdioCast, o gerente de P&D da Suzano, Diogo Strapasson conversa sobre a história da empresa e o que a marca espera para o futuro
No novo episódio do EstúdioCast, o gerente de P&D da Suzano, Diogo Strapasson conversa sobre a história da empresa e o que a marca espera para o futuro Crédito: Phillipe Ferreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados