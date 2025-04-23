EstúdioCast: startup do ES investe em ações culturais para neurodivergentes

Liberdade, criatividade e protagonismo. Essas são só algumas das qualidades que surgem quando o indivíduo tem acesso à cultura, um direito humano universal capaz de promover também a igualdade e inclusão.

Para cumprir esse propósito e garantir que a cultura alcance a todos, principalmente aos que carecem de programas acessíveis, foi que a startup capixaba de educação Luma Ensino criou o Luma Neurocultura, um projeto cultural que reúne ações voltadas para crianças e adolescentes neurodivergentes, incluindo oficinas de leitura, contação de histórias, apresentações culturais e musicoterapia.

Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast, que recebeu o diretor comercial da Luma, Israel Soares, para um bate-papo sobre a novidade apoiada pela Lei de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet), que visa a beneficiar também as famílias neuroatípicas.

Na entrevista com o repórter Douglas Motta, Israel conta sobre as inscrições e como empresas e pessoas físicas podem apoiar o projeto e obter um desconto no Imposto de Renda (IRPF), iniciativa que traz, além do benefício financeiro, a certeza de um impacto positivo na vida de diversas pessoas.

Inclusive, uma das crianças beneficiadas é o próprio filho de Israel, o Hector Soares, de 5 anos. Foi a partir do diagnóstico do filho, que possui autismo nível 2, que Israel decidiu dedicar-se a criar junto da Luma Ensino ferramentas para uma educação cada vez mais inclusiva e neurodiversa.

Confira todos os detalhes no vídeo acima e descubra todos os benefícios em contratar os serviços da Luma e apoiar a inclusão.

Luma Ensino