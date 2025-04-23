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EstúdioCast: startup do ES investe em ações culturais para neurodivergentes

No Abril Azul,  mês de conscientização sobre o autismo, a startup de educação capixaba Luma Ensino lança o projeto Luma Neurocultura, que promove momentos como oficinas de leitura e contação de histórias

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:53

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 abr 2025 às 17:53
Liberdade, criatividade e protagonismo. Essas são só algumas das qualidades que surgem quando o indivíduo tem acesso à cultura, um direito humano universal capaz de promover também a igualdade e inclusão. 
Para cumprir esse propósito e garantir que a cultura alcance a todos, principalmente aos que carecem de programas acessíveis, foi que a startup capixaba de educação Luma Ensino criou o Luma Neurocultura, um projeto cultural que reúne ações voltadas para crianças e adolescentes neurodivergentes, incluindo oficinas de leitura, contação de histórias, apresentações culturais e musicoterapia. 
Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast,  que recebeu o diretor comercial da Luma, Israel Soares, para um bate-papo sobre a novidade apoiada pela Lei de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet), que visa a beneficiar também as famílias neuroatípicas.
Na entrevista com o repórter Douglas Motta, Israel conta sobre as inscrições e como empresas e pessoas físicas podem apoiar o projeto e obter um desconto no Imposto de Renda (IRPF), iniciativa que traz, além do benefício financeiro, a certeza de um impacto positivo na vida de diversas pessoas. 
Inclusive, uma das crianças beneficiadas é o próprio filho de Israel, o Hector Soares, de 5 anos. Foi a partir do diagnóstico do filho, que possui autismo nível 2, que Israel decidiu dedicar-se a criar junto da Luma Ensino ferramentas para uma educação cada vez mais inclusiva e neurodiversa. 
Confira todos os detalhes no vídeo acima e descubra todos os benefícios em contratar os serviços da Luma e apoiar a inclusão. 

Luma Ensino

Luma Ensino tem a educação inclusiva como um de seus principais focos de atuação
Luma Ensino tem a educação inclusiva como um de seus principais focos de atuação Crédito: Divulgação

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