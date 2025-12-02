Home
>
Conteúdo de Marca
>
EstúdioCast: soluções inovadoras e digitais impulsionam empresas no ES

EstúdioCast: soluções inovadoras e digitais impulsionam empresas no ES

Na edição especial do InsightES, o EstúdioCast recebeu especialistas para debater o papel da transformação digital nos negócios de empresas como a ArcelorMittal, uma das principais no ecossistema de Inovação capixaba

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de ArcelorMittal
Apresentado Por

ArcelorMittal

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:25

Em um mercado em constante adaptação, a inovação é uma ferramenta poderosa para empresas que desejam não apenas acompanhar, mas se manter à frente dessas transformações. Por meio da transformação digital, é possível implementar soluções tecnológicas para modernizar processos, produtos e operações em diversos setores.

Recomendado para você

Na edição especial do InsightES, o EstúdioCast recebeu especialistas para debater o papel da transformação digital nos negócios de empresas como a ArcelorMittal, uma das principais no ecossistema de Inovação capixaba

EstúdioCast: soluções inovadoras e digitais impulsionam empresas no ES

No segundo episódio da série de videocasts em parceria com Findes e Sesi ES, especialistas abordam sobre como diálogo entre escola, família e estudantes é essencial para o equilíbrio

De Referência para Referência: Uso excessivo de telas pode afetar desempenho escolar

A rede mineira chegou ao estado em 2023 e já conta com 43 lojas entre atacados e supermercados em terras capixabas

Supermercados BH investe em conexão com o capixaba e planeja novas lojas no ES para 2026

No Espírito Santo, uma empresa que tem se destacado por incorporar a tecnologia e a inovação como pilares dos seus negócios é a ArcelorMittal, que conta com um Programa de Inovação Digital, o iNO.VC.

Para falar sobre a importância da transformação digital para a indústria e a sociedade, a especialista em Inovação Patrícia Lino bateu um papo com o gerente geral de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital da ArcelorMittal, Robson Ribeiro Moyzés, e a CEO do Base27, Michele Janovik.

Ao longo da conversa, os especialistas destacaram que a transformação digital vai muito além da tecnologia, podendo conectar pessoas, potencializar processos e abrir caminhos para um futuro mais inteligente e sustentável.

Assista ao vídeo acima e saiba mais.

ArcelorMittal

Um dos temas centrais do episódio do EstúdioCast foi o papel da Inovação e da transformação digital como pilares dos negócios de empresas.
Um dos temas centrais do episódio do EstúdioCast foi o papel da Inovação e da transformação digital como pilares dos negócios de empresas. Crédito: Gabriel Mazim

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais