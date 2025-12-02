EstúdioCast: soluções inovadoras e digitais impulsionam empresas no ES

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:25
Em um mercado em constante adaptação, a inovação é uma ferramenta poderosa para empresas que desejam não apenas acompanhar, mas se manter à frente dessas transformações. Por meio da transformação digital, é possível implementar soluções tecnológicas para modernizar processos, produtos e operações em diversos setores.
No Espírito Santo, uma empresa que tem se destacado por incorporar a tecnologia e a inovação como pilares dos seus negócios é a ArcelorMittal, que conta com um Programa de Inovação Digital, o iNO.VC.
Para falar sobre a importância da transformação digital para a indústria e a sociedade, a especialista em Inovação Patrícia Lino bateu um papo com o gerente geral de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital da ArcelorMittal, Robson Ribeiro Moyzés, e a CEO do Base27, Michele Janovik.
Ao longo da conversa, os especialistas destacaram que a transformação digital vai muito além da tecnologia, podendo conectar pessoas, potencializar processos e abrir caminhos para um futuro mais inteligente e sustentável.
Assista ao vídeo acima e saiba mais.
